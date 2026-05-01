Nữ diễn viên duy nhất có 4 phim trăm tỷ liên tiếp trong 4 tháng, kỷ lục mà hàng loạt diễn viên phải chạy theo dài

Chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm 2026, NSƯT Hạnh Thúy liên tiếp góp mặt trong 4 dự án điện ảnh đạt doanh thu trăm tỷ đồng, tổng cộng mang về hơn 534 tỷ đồng phòng vé, một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Thị trường phim Việt 4 tháng đầu năm 2026 chứng kiến một hiện tượng đặc biệt: NSƯT Hạnh Thúy xuất hiện trong cả 4 bộ phim lọt top doanh thu cao nhất, lần lượt là Tài (113 tỷ đồng), Quỷ Nhập Tràng 2 (134 tỷ đồng), Hẹn em ngày nhật thực (118 tỷ đồng) và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng (169 tỷ đồng, vẫn đang chiếu).

Theo số liệu từ Box Office Vietnam tính đến ngày 2/5/2026, tổng doanh thu 4 phim có sự tham gia của nữ nghệ sĩ sinh năm 1976 này đạt 534.675.770.245 đồng.

4 phim liên tiếp vượt 100 tỷ

Điểm đáng chú ý là 4 bộ phim nói trên thuộc hoàn toàn các thể loại khác nhau. Tài (khởi chiếu 6/3) là phim hành động do Mỹ Tâm sản xuất, đạo diễn Mai Tài Phến.

Quỷ Nhập Tràng 2 (khởi chiếu 13/3) là phim kinh dị tâm linh, tiền truyện của thương hiệu kinh dị ăn khách nhất Việt Nam.

Hẹn em ngày nhật thực (khởi chiếu 27/3) là phim tình cảm hoài niệm lấy bối cảnh miền Trung thập niên 1990. Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng (khởi chiếu 16/4) là phim kinh dị khai thác truyền thuyết dân gian vùng cao. Bốn thể loại, bốn đội ngũ khác nhau, nhưng đều có chung một lựa chọn: Hạnh Thúy.

Trong số đó, Phí Phông là dự án nữ nghệ sĩ đảm nhận vai thứ chính rõ nét nhất với nhân vật bà Huỳnh, một pháp sư trừ quỷ rơi vào cảnh nguy hiểm khi bùa chú bị phản, đồng thời mang trong mình những bí mật quá khứ là nguồn cơn của mọi bi kịch.

Phim cán mốc 100 tỷ chỉ sau 6,5 ngày công chiếu, trở thành phim kinh dị Việt có tốc độ đạt mốc 100 tỷ nhanh nhất lịch sử, với hơn 1,2 triệu vé bán ra. Để vào vai, Hạnh Thúy hoàn toàn giao phó ngoại hình cho đội ngũ hóa trang, đến mức trẻ em trong làng quay phim cứ nhìn cô lấm lét rồi bỏ chạy tưởng như đang gặp một bà phù thủy thật.

Kỷ lục chưa diễn viên nào làm được

Với chuỗi thành tích năm 2026, Hạnh Thúy trở thành NSƯT duy nhất góp mặt trong liên tiếp 8 phim đứng top 1 phòng vé Việt tại thời điểm ra mắt và tất cả đều vượt mốc trăm tỷ.

Chuỗi này bắt đầu từ Quỷ Cẩu (2024) và kéo dài không đứt đến tận thời điểm hiện tại, trải dài qua nhiều thể loại, nhiều đội ngũ và nhiều nhà sản xuất khác nhau.

Đây là con số mà không một diễn viên Việt Nam nào kể cả những ngôi sao hạng A hiện có thể sánh kịp. Điều đó đặt ra câu hỏi: điều gì khiến các nhà làm phim liên tục tin tưởng chọn Hạnh Thúy, dù vai diễn không phải lúc nào cũng đứng đầu bảng tên?

Câu trả lời có lẽ nằm ở chính lối làm nghề của cô.

Hạnh Thúy tên đầy đủ Ngô Phạm Hạnh Thúy, sinh ngày 26/11/1976, bắt đầu sự nghiệp từ Trường Nghệ thuật Sân khấu II cùng lớp với Thúy Nga, Việt Hương, Cao Minh Đạt và Tiết Cương dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ Minh Nhí. Từ năm 1997 đến nay, cô hoạt động nghệ thuật liên tục với nhiều vai trò: Diễn viên, tác giả kịch bản, đạo diễn sân khấu và giảng viên. Năm 2007, cô đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 với phim Sống trong sợ hãi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Vở Dòng nhớ do cô tự biên, tự đạo diễn phóng tác từ truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư giành 7 giải thưởng tại Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009, trong đó có giải Đạo diễn xuất sắc. Năm 2015, cô được phong tặng danh hiệu NSƯT. Dù vậy, khi đã ngoài 40 tuổi, Hạnh Thúy vẫn tiếp tục theo học Thạc sĩ Nghệ thuật.

Ở thời điểm không ít nghệ sĩ chọn kênh TikTok, YouTube hay bán hàng online để duy trì sự hiện diện, Hạnh Thúy vẫn chọn con đường chậm rãi hơn: học, dạy, và làm nghề một cách nghiêm túc. Đó có lẽ là lý do vì sao sau gần 30 năm, cô vẫn là lựa chọn số một của các đội ngũ khi cần một diễn viên đủ chiều sâu để nâng đỡ toàn bộ bộ phim.

Người mẹ 10 năm không bỏ cuộc

Thành công trên màn ảnh chỉ là một nửa câu chuyện. Phía sau đó là hành trình đời tư mà ít khán giả biết đến. Hạnh Thúy kết hôn với nhà điêu khắc Phan Nhất Phương và có hai con gái: Phan Thúy Anh (sinh năm 2006, tên thân mật Xí Muội) và Phan Tuệ Anh (sinh năm 2013, tên ở nhà là Đậu Rồng). Con gái đầu lòng của cô sinh ra với khiếm khuyết về chức năng nghe bệnh bẩm sinh mà khả năng cứu chữa chỉ 0,01%.

Vợ chồng cô đã chạy vạy khắp nơi để xoay đủ 150 triệu đồng mua máy trợ thính mà lúc ấy là cả gia tài và đồng hành cùng con hơn 10 năm không bỏ cuộc. Kết quả, Xí Muội hiện là sinh viên đại học, sử dụng được nhiều ngoại ngữ và tham gia các hoạt động như đàn violin, bơi lội, cầu lông.

Với Hạnh Thúy, đó là thành công lớn nhất không phải những kỷ lục phòng vé hay con số 534 tỷ đồng trên bảng xếp hạng Box Office Vietnam.