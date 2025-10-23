Nữ diễn viên được chồng cũ dặn "coi quen ai cho đàng hoàng", lấy chồng mới kém 9 tuổi cực cưng chiều

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ với cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình, diễn viên Huỳnh Thảo Trang từng nhận lời nhắc nhở gây chú ý từ chồng cũ. Sau 5 năm chung nhà với chồng trẻ kém 9 tuổi, cuộc sống của cô đang vô cùng viên mãn.

Chồng cũ dặn “quen ai cho đàng hoàng, có cơ ngơi chút”

Huỳnh Thảo Trang kết hôn lần đầu với cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình năm 21 tuổi. Sau kết hôn, cô từ bỏ nghệ thuật chuyên tâm làm "bà nội trợ" đúng nghĩa, sinh con và lo cho gia đình nhỏ của mình.

9 năm sau, hôn nhân đổ vỡ. Huỳnh Thảo Trang ra đi với hai bàn tay trắng, để con lại cho chồng nuôi với lời hẹn "khi nào kinh tế ổn định, em sẽ đón con về nuôi"...

Trong một lần trả lời phỏng vấn trên báo Trí Thức Trẻ, nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ. Thậm chí, chồng cũ từng gọi điện và dặn cô: “Em coi quen ai cho đàng hoàng, có cơ ngơi chút…”

Sau biến cố, Huỳnh Thảo Trang dành thời gian tập trung quay lại với nghệ thuật, tự lập, làm lại cuộc đời. Cô chia sẻ trên báo VTC News: “Ly hôn ở tuổi 30, tôi học cách kiếm tiền, học cách sống độc lập và nuôi con bằng chính công việc của mình”.

Huỳnh Thảo Trang.

Và chồng kém 9 tuổi.

Mối tình chị em lãng mạn với chồng trẻ kém 9 tuổi

Thảo Trang gặp gỡ diễn viên Trương Quang Pháp khi cùng tham gia một dự án phim. Dù kém cô 9 tuổi nhưng Trương Quang Pháp chững chạc. Sự chân thành và kiên trì trong tình cảm của anh khiến cô dần mở lòng, bỏ qua những tự ti mặc cảm là phụ nữ đã từng đổ vỡ hôn nhân và có con riêng.

Hai người chính thức về chung một nhà vào tháng 10/2020 và sau đó chào đón con trai đầu lòng. Cô từng tâm sự trên báo Trí Thức Trẻ: “Tôi từng nghĩ sẽ không kết hôn lần nữa. Nhưng gặp Pháp, tôi thấy mình được thấu hiểu, được yêu thương một cách bình yên”.

Trên Facebook cá nhân, Thảo Trang thường gọi chồng bằng những từ ngữ dễ thương như “ông xã”, “bạn đồng hành”, cũng có khi là “em bé” còn Quang Pháp xưng “chồng iu” hoặc “ba của Ken” (tên con trai chung của 2 người). Hai người thường xuyên tương tác bằng những bình luận lãng mạn, dí dỏm.

Trong một bài đăng, Thảo Trang viết: “Cảm ơn chồng đã luôn yêu thương và lo lắng cho vợ, người không bao giờ bỏ mặc vợ dù có vui hay buồn”. Quang Pháp bình luận bên dưới: “Vợ là người bạn thân nhất của anh”.

Cặp đôi cũng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị: cùng dọn nhà, nấu ăn, đưa con đi học. Nhiều bài đăng của họ nhận hàng nghìn lượt yêu thích nhờ sự dễ thương, gần gũi.

Nữ diễn viên được chồng trẻ hết mực cưng chiều.

Nữ diễn viên bên chồng con và con gái lớn là con chung với cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình.

Không chỉ được chồng trẻ cưng chiều hết mực, Huỳnh Thảo Trang còn được mẹ chồng xem như con ruột. Trong chương trình Giải mã tri kỷ, Thảo Trang tiết lộ cô may mắn khi có mẹ chồng tâm lý, luôn thương con dâu như con gái.

“Mẹ quý tôi vì tính hiền lành, chịu thương chịu khó. Mẹ dặn hai đứa phải thương yêu, cùng nhau làm ăn, vun vén tổ ấm”, nữ diễn viên nói. Những dịp Tết, mẹ chồng luôn đưa Thảo Trang đi chào hỏi họ hàng, cùng đi viếng mộ tổ tiên. Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu thân thiết này giúp cô cảm thấy bình yên.

Cùng là diễn viên nên chồng trẻ hiểu công việc của vợ, anh ít khi ghen tuông khi vợ đóng cảnh tình cảm. Trong một bài phỏng vấn với Thanh Niên, Thảo Trang từng kể: “Anh ấy không ghen tuông vô lý mà luôn hiểu đó là công việc. Chỉ dặn tôi giữ giới hạn để cả hai cùng tôn trọng nhau.”

Ngoài đời, chồng trẻ kém 9 tuổi của Huỳnh Thảo Trang được nhận xét là người chu đáo: anh tự đóng tủ, cũi cho con, dậy sớm nấu ăn sáng cho vợ, luôn đồng hành trong các sự kiện.

Có thể thấy, hiện tại, nữ diễn viên đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Cuộc sống hiện tại của cô là minh chứng cho sự mạnh mẽ của người phụ nữ sau đổ vỡ: dám yêu, dám làm lại và dám sống hạnh phúc, rằng phụ nữ từng tổn thương càng biết trân trọng những gì đang có.