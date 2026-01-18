Nữ diễn viên dự Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam: "Không ai thèm chú ý hay nhận ra tôi"

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên – ca sĩ Nhật Kim Anh. Tại đây, nữ diễn viên chia sẻ về cột mốc nhận cúp kỷ niệm tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất.

Nhật Kim Anh

Cô nói: "Thời điểm tham gia bộ phim Long Thành cầm giả ca, tôi vẫn chỉ là một ca sĩ trẻ vừa phát hành album đầu tay, chẳng ai biết đến tôi.

Vì thế, trong suốt những ngày tôi tham gia Liên hoan phim, hầu như không ai thèm chú ý hay nhận ra tôi. Tôi cũng chỉ tham gia với tâm thế học hỏi.

Bước ngoặt chỉ thực sự đến vào đêm bế mạc trao giải. Ngay khi được xướng tên ở hạng mục "Nữ diễn viên xuất sắc nhất", tôi lập tức trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông và khán giả.

Ngày hôm sau, một bài báo với tiêu đề "Nhật Kim Anh – vịt hóa thiên nga" đã được đăng tải, phản ánh đúng sự thay đổi nhanh chóng về vị thế của tôi trong mắt công chúng.

Trước lễ trao giải, tôi gần như là gương mặt xa lạ, ít được chú ý. Tuy nhiên, chỉ sau khoảnh khắc được cúp, các phóng viên, nhà báo đã đồng loạt tiếp cận, phỏng vấn và ghi hình, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình nghệ thuật của tôi.

Đến giờ tôi vẫn còn giữ một bức ảnh do 1 khán giả chụp lại khoảnh khắc mình đứng giữa vòng vây của báo chí, xúc động trả lời phỏng vấn.

Trở về nhà sau đêm trao giải, tôi cảm giác như đang sống trong một giấc mơ, khi chỉ trong tích tắc, cái tên của tôi đã được đông đảo công chúng biết đến. Tôi hạnh phúc đến nỗi cười không khép được miệng.

Với tôi, chiếc cúp danh giá ấy không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực lớn để tôi không ngừng nỗ lực, phấn đấu mỗi ngày. Cũng từ dấu mốc đó, tôi được khán giả và giới chuyên môn gọi là "Ảnh hậu đầu tiên của Việt Nam", mở ra một chặng đường mới trong sự nghiệp của tôi".

Ngoài Long Thành cầm giả ca, Nhật Kim Anh còn ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim được khán giả yêu mến như Lời sám hối, Tiếng sét trong mưa, Lưới trời, Gieo gió… Những vai diễn đa dạng, nhiều chiều sâu giúp cô xây dựng hình ảnh một diễn viên thực lực, sẵn sàng thử thách bản thân ở nhiều dạng vai khác nhau.

Không chỉ thành công ở lĩnh vực diễn xuất, Nhật Kim Anh còn là cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc qua loạt ca khúc như Lâu đài cát, Mưa đã tạnh, Đoạn đường vắng, Kẻ khờ,…

Cô nói: "Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến khán giả, bởi chính sự ủng hộ và yêu thương bền bỉ ấy đã giúp tôi có được vị trí như hôm nay.

Người ta hay hỏi tôi về việc dung hòa giữa hai vai trò ca sĩ và diễn viên. Trước đây, tôi từng áp lực và tự hỏi bản thân làm thế nào để có thể làm hết mọi công việc, hiện tại, tôi đã học được cách sắp xếp và cân bằng hợp lý hơn giữa sự nghiệp và gia đình.

Bên cạnh tôi luôn có những cộng sự chuyên nghiệp hỗ trợ trong công việc. Đặc biệt, tôi luôn cố gắng làm việc hiệu quả nhất để có thể để dành quỹ thời gian còn lại cho gia đình một cách trọn vẹn".