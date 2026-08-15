Nữ diễn viên đình đám cưới phải thiếu gia rởm keo kiệt đến phát sợ, vừa cưới vài ngày đã cãi nhau to

Tình cảnh của nữ diễn viên nổi tiếng sau khi kết hôn với thiếu gia bất động sản đã khiến cho công chúng không khỏi ngỡ ngàng.

Cuộc hôn nhân của nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Han Chae Ah và thiếu gia Cha Se Jji từ lâu đã thu hút được sự quan tâm lớn từ dư luận xứ kim chi. Tới sáng 14/8, Han Chae Ah vừa xuất hiện trên kênh YouTube của nữ diễn viên Kang Ye Won và lần đầu hé lộ về những góc khuất trong hôn nhân. Trước ống kính, Han Chae Ah bất ngờ thú nhận cô từng nhiều lần cãi nhau với ông xã vì chuyện tiền bạc. Mỹ nhân họ Han chia sẻ thật lòng về những trăn trở trong lòng cô hồi mới kết hôn: “Hồi đầu, chúng tôi va chạm, cãi vã rất nhiều luôn. Anh ấy không chấp nhận nổi việc dù chỉ 1.000 won (khoảng 20 ngàn đồng) bị chi tiêu tùy tiện. Chồng tôi có quan niệm là phải tiết kiệm tới 70% số tiền kiếm được. Ban đầu, tôi kiểu như ‘Có cần phải tiết kiệm đến mức độ ấy không?’ và cảm thấy phát ngấy lên được”.

Chẳng thể ngờ được rằng, sống lâu bên ông xã thiếu gia, chính bản thân Han Chae Ah cũng lây luôn tính tằn tiện của đàng trai: “Ở với chồng sau thời gian dài, tôi cũng nhiễm tính chi tiêu tằn tiện từ anh ấy”. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả không khỏi ngạc nhiên khi chồng Han Chae Ah sở hữu tài sản kếch xù mà lại keo kiệt tới mức 1 ngàn won (khoảng 20 ngàn đồng) cũng cằn nhằn, xài xể vợ mình.

Han Chae Ah cưới phải 1 thiếu gia có tính keo kiệt. Ảnh: Naver

Cũng trong buổi trò chuyện mới đây, Han Chae Ah còn hé lộ thêm 1 bí mật động trời của vợ chồng cô. Thì ra từ lâu cô và ông xã thiếu gia đã... ngủ riêng. Đồng thời, nữ minh tinh họ Han cũng không ngần ngại chia sẻ về nguyên nhân khiến vợ chồng cô đưa ra quyết định như vậy: “Thực ra điều mà cả 2 chúng tôi cực kỳ coi trọng đó chính là giấc ngủ. Chúng tôi chỉ dọn vào 2 phòng khác nhau khi đi ngủ thôi, còn trước đó thì vẫn nằm chung giường xem ti vi và có những sinh hoạt như bao cặp vợ chồng khác”.

2 vợ chồng Han Chae Ah còn không ngủ chung phòng. Ảnh: Nate

Han Chae Ah sinh năm 1982, chính thức ra mắt khi vừa tròn 24 tuổi - độ tuổi có thể coi là khá muộn đối với 1 người làm nghệ thuật ở Hàn Quốc. Vì vậy, thời gian đầu, cô từng khai gian tuổi từ sinh năm 1982 thành 1984 để tạo ra cảm giác trẻ trung hơn trong mắt các nhà sản xuất. Sau này khi thú nhận về chuyện khai man tuổi thật, nữ minh tinh họ Han mới trải lòng: “Trong buổi ghi hình đầu tiên, các nhân viên trong ekip đã rất bất ngờ khi biết họ nhỏ tuổi hơn tôi. Dù vậy, bản thân tôi vẫn lấy làm mừng vì cuối cùng mình cũng đã được ra mắt. Khi nhìn lại thì phải công nhận rằng khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi chính là giai đoạn trước khi ra mắt”.

Sau nhiều năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, Han Chae Ah đã thành công ghi dấu ấn trong lòng công chúng và tích lũy danh tiếng qua hàng loạt vai diễn đáng chú ý ở loạt phim truyền hình lẫn điện ảnh như Bridal Mask (Mặt Nạ Cô Dâu), Ohlala Couple, All About My Romance, The King's Affection,...

Về tình duyên, vào tháng 3/2017, Han Chae Ah dính tin đồn hẹn hò với thiếu gia Cha Se Jjin kém cô 4 tuổi. Sau 1 thời gian yêu đương bí mật, cuối cùng họ cũng chịu thừa nhận mối quan hệ với công chúng. Được biết, cặp đôi tình cờ gặp nhau trong 1 buổi tụ họp với những người bạn chung, dần dần theo thời gian họ đã phát triển thành người yêu.

Tới tháng 5/2018, Han Chae Ah - Cha Se Jjin tổ chức hôn lễ linh đình, chính thức về chung 1 nhà. Vào thời điểm đó, mỹ nhân họ Han đã mang thai được 3 tháng. Được biết, Cha Se Jji là con trai của huấn luyện viên, cầu thủ nổi tiếng xứ Hàn Cha Beom Geun. Hiện tại, Cha Se Jji đang sống sung sướng bằng việc quản lý các tòa nhà của gia đình.

Tới tháng 10/2018, cặp đôi nữ minh tinh - thiếu gia vỡ òa chào đón con gái đầu lòng trong niềm hân hoan của 2 bên gia đình.