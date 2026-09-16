Nữ diễn viên đình đám bỏ showbiz đi bán xôi cua ở đường Nguyễn Lương Bằng, TP.HCM

Từ "bà hoàng phòng vé", cuộc sống của nữ diễn viên này đã rẽ hướng sau biến cố.

Từng là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt, Kim Thư có thời điểm sở hữu cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng sau biến cố gia đình, nữ diễn viên rời xa showbiz, bắt đầu lại bằng công việc bán xôi, cơm phần và thức ăn. Từ những ngày tự mình xoay xở mưu sinh, cô dần gây dựng được thương hiệu ẩm thực riêng, trở thành bà chủ của một nhà hàng lớn.

DIễn viên Kim Thư từng được mệnh danh là "bà hoàng phòng vé"

Từ "bà hoàng phòng vé" đến những ngày tự tay bán xôi mưu sinh

Kim Thư từng được biết đến là một trong những nữ diễn viên nổi bật của điện ảnh Việt. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim như Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Hello Cô Ba, Võ lâm truyền kỳ... và từng được truyền thông gọi là "bà hoàng phòng vé".

Cuộc sống của Kim Thư từng gắn với hình ảnh giàu có, sang trọng. Tuy nhiên, sau khi cuộc hôn nhân với ông bầu Phước Sang đổ vỡ, gia đình cô phải đối mặt với những biến cố tài chính nghiêm trọng. Năm 2012, Kim Thư xác nhận ly hôn. Sau đó, cô gần như rút khỏi các hoạt động nghệ thuật và tập trung lo cho cuộc sống của bản thân cùng hai con trai.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là nữ diễn viên từng sống trong nhung lụa lại có giai đoạn phải bắt đầu lại gần như từ con số 0. Sau khi gia đình gặp biến cố, Kim Thư khởi nghiệp bằng một tiệm xôi nhỏ. Cô bán xôi, cơm và gà hấp để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Chính công việc tưởng chừng rất bình dị này lại trở thành bước ngoặt đưa cô đến với lĩnh vực kinh doanh ẩm thực.

Kim Thư từng phải thức dậy từ khoảng 4h sáng để chuẩn bị đồ ăn cho tiệm riêng. Không còn hình ảnh một nữ diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ, cô khi ấy mặc trang phục giản dị, trực tiếp vào bếp, phục vụ khách và tự tay quán xuyến công việc.

Theo chia sẻ của Kim Thư, thời điểm bắt đầu bán xôi, mục tiêu của cô trước hết chỉ là mưu sinh. Rồi cô nhận ra mình có năng khiếu nấu ăn và có thể dựa vào khả năng ấy để đứng dậy sau biến cố. Khách ăn thử rồi khen ngon khiến cô ngày càng tự tin hơn.

Sau biến cố, từ một minh tinh màn bạc, Kim Thư phải đi bán xôi cua, bán đồ ăn mưu sinh

Đáng chú ý, xôi cua sau này trở thành món ăn gắn liền với tên tuổi Kim Thư. Sau này, nhà hàng Kim Quán trên đường Nguyễn Lương Bằng, TP.HCM của Kim Thư nổi tiếng với món xôi cua đặc biệt. Món ăn có phần xôi được tạo hình, chiên giòn bên ngoài, kết hợp thịt cua và trang trí bằng mai cua cùng càng cua.

Từ một người từng đứng trước máy quay, Kim Thư chuyển sang đứng trong căn bếp. Cô không chỉ nấu ăn mà còn học cách lựa chọn nguyên liệu, xây dựng thực đơn, quản lý nhân viên và vận hành một cơ sở kinh doanh. Đó cũng là thời điểm Kim Thư từng bước biến sở thích nấu nướng thành công việc lâu dài.

Kim Quán của Kim Thư được thiết kế như một gian nhà cổ, sử dụng màu vàng, bàn ghế gỗ và gạch hoa mang cảm giác xưa cũ. Thực đơn có cả món Việt, món Âu nhưng nổi bật là hải sản tươi sống. Không ít nghệ sĩ cũng từng tới ủng hộ nhà hàng của Kim Thư.

Món xôi cua gắn liền với tên tuổi của Kim Thư

Chọn cuộc sống bình lặng sau những biến cố

Nếu chuyện kinh doanh giúp Kim Thư đứng vững về kinh tế thì các con lại là lý do quan trọng để cô tiếp tục cố gắng. Sau khi ly hôn Phước Sang, Kim Thư gần như rời khỏi đời sống showbiz. Cô chia sẻ rằng mình muốn tập trung làm ăn, trang trải cuộc sống và chăm sóc hai con trai. Bên cạnh công việc kinh doanh, nữ diễn viên cũng tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Những năm sau đó, cuộc sống của Kim Thư tiếp tục chịu nhiều áp lực bởi những vấn đề liên quan đến chồng cũ. Năm 2021, cô lên tiếng sau khi bị những người tự nhận là chủ nợ của Phước Sang gọi điện quấy rối, đe dọa. Nữ diễn viên phải gửi đơn đến cơ quan công an và cung cấp hồ sơ liên quan.

Sau tất cả, Kim Thư không chọn cách kể lể quá nhiều về đời tư. Cô lặng lẽ tập trung vào công việc. Từ một diễn viên được nhiều người biết đến, cô trở thành người phụ nữ tự tay điều hành công việc kinh doanh, lo cho gia đình và nuôi dạy hai con.

Những năm gần đây, Kim Thư cũng không còn xuất hiện trên màn ảnh. Cô chủ yếu dành thời gian cho gia đình, công việc kinh doanh và chăm sóc bản thân. Tuổi ngoài 40, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và hoạt động cá nhân. Cô duy trì việc tập luyện thể thao, trong đó có pickleball.