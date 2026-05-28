Nữ diễn viên có cái tên khó đọc nhất Việt Nam: Vẻ đẹp hiếm có khó tìm, đóa hoa độc lạ của Vbiz

Dù đã diễn ra từ ngày 17/5, buổi lễ ký kết hợp tác và công bố dự án điện ảnh Đất Đỏ tại Đại học Hoa Sen đến nay vẫn được cộng đồng yêu phim bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Không chỉ gây chú ý bởi quy mô đầu tư, dự án còn thu hút lượng lớn thí sinh trẻ đăng ký casting trực tuyến, với khoảng 1.200 hồ sơ gửi về chỉ sau thời gian ngắn mở cổng tuyển chọn. Sự kiện hôm đó cũng quy tụ nhiều gương mặt triển vọng như Lâm Thanh Mỹ, Á hậu Lâm Bích Tuyền, Hạo Khang, Lily Chen… Tuy nhiên, giữa dàn diễn viên tiềm năng, Khazsak vẫn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả.

Video casting của Khazsak (Nguồn:@sunseeshowbiz)

Cô gái sở hữu cái tên lạ tai nhanh chóng khiến nhiều khán giả chú ý bởi khí chất rất riêng. Không cần váy áo cầu kỳ hay layout makeup sắc sảo, nữ diễn viên vẫn nổi bật với vẻ đẹp mộc mạc, đậm chất điện ảnh. Diện trang phục đơn giản cùng mái tóc tết đôi, cô mang đến cảm giác vừa gần gũi vừa trong sáng, như bước ra từ một bộ phim nghệ thuật về miền quê hay ký ức thời chiến.

Khazsak sở hữu nhan sắc đẹp lạ, vừa mộc mạc vừa toát ra khí chất nàng thơ

Điểm khiến cô trở nên khác biệt nằm ở gương mặt đậm nét Á Đông với đường nét nhỏ gọn: gương mặt xinh xắn, khuôn mắt lạ và có hồn cùng nụ cười tươi cuốn hút. Nữ diễn viên gây ấn tượng bởi nét nguyên bản hiếm gặp, vừa trong trẻo, thuần khiết nhưng vẫn có chút gai góc rất riêng. Chính sự pha trộn ấy khiến cô được nhận xét như một "đóa hoa lạ" của Vbiz, càng ngắm càng thấy khác biệt. Nhiều khán giả còn cho rằng visual của Khazsak mang đậm dấu ấn cá nhân trong một thị trường giải trí có vô số mỹ nhân xinh đẹp.

Màn thể hiện của Khazsak tại buổi casting được đánh giá cao

Một số bình luận của netizen: - Bạn này cũng ra khí chất của chị Võ Thị Sáu đó, nhưng cần cải thiện thêm diễn xuất. - Nét xinh lạ, không đại trà quá. - Xem Instagram của Khazsak thì có vibe nàng thơ. - Thoại được, biểu cảm tốt, gương mặt có ngũ quan rất sáng. Nhìn là biết phe ta liền. - Mặt này không vào vai phải diện nổi. - Ôi, bạn này đẹp quá luôn ấy. Kể cả không trúng vai này thì cứ kiên trì casting thêm đi, sớm muộn gì cũng sẽ có slot dành cho bạn nè.

Khazsak tên thật là Phạm Thanh Nhi, sinh năm 1999, là một trong những gương mặt trẻ nhận được sự chú ý nhất hiện nay. Không chỉ gây chú ý bởi visual đậm chất điện ảnh, cô còn nhiều lần được dân mạng gọi vui là "nữ diễn viên có cái tên khó đọc nhất Vbiz". Nghệ danh Khazsak với cách viết lạ mắt khiến nhiều người ban đầu không biết phát âm thế nào, trong khi cách đọc đúng lại khá đơn giản: "Kha Giắc". Chính cái tên độc lạ này cũng góp phần giúp nữ diễn viên tạo được dấu ấn riêng giữa dàn mỹ nhân Gen Z hiện tại.

Theo nữ diễn viên chia sẻ, nghệ danh "Khazsak" được tạo ra hoàn toàn ngẫu nhiên khi cô còn nhỏ lúc lập tài khoản mạng xã hội. Vì thấy cái tên vừa lạ vừa dễ nhớ nên cô quyết định giữ lại làm nghệ danh cho đến hiện tại. Trước khi bước chân vào diễn xuất chuyên nghiệp, cô từng hoạt động trong lĩnh vực mẫu ảnh và cộng tác với nhiều local brand tại TP.HCM.

Khoảng năm 2021, Khazsak bắt đầu theo đuổi diễn xuất nghiêm túc khi tham gia nhiều workshop và theo học tại ACT Academy - Autumn Acting để trau dồi kỹ năng. Nhờ ngoại hình đậm chất điện ảnh cùng thần thái khác biệt, cô nhanh chóng được chú ý trong giới làm phim indie và quảng cáo.

Năm 2024 đánh dấu bước tiến rõ rệt trong sự nghiệp của Khazsak khi cô góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và phim ngắn như Trước Giờ Yêu, Chị Dâu, The Land of Morning Calm, series The Cash-way... Dù phần lớn đều là các vai chưa quá nặng ký, nữ diễn viên vẫn gây chú ý nhờ visual độc bản, nét diễn đầy cảm xúc và khả năng tạo cảm giác rất điện ảnh trên màn hình. Cũng trong giai đoạn này, Khazsak giành giải Diễn viên xuất sắc tại cuộc thi Vietnamese 2024 với vai Giàu trong phim ngắn Mộng của đạo diễn Hùng Trần. Đây được xem là cột mốc quan trọng giúp cô được chú ý nhiều hơn trong cộng đồng làm phim trẻ.

Đến năm 2025, Khazsak tiếp tục mở rộng hoạt động khi tham gia series hành động quốc tế Vysokiy Sezon với vai Lili. Dự án do ê-kíp nước ngoài thực hiện và được quay tại Việt Nam, đánh dấu lần hiếm hoi cô góp mặt trong một series quốc tế. Dù chỉ đảm nhận vai phụ, nữ diễn viên vẫn gây chú ý nhờ thần thái lạnh và ngoại hình khác biệt. Sang năm 2026, Khazsak tham gia dự án kinh dị Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, vào vai con gái của Xuân (Xuân Lan) nhưng đáng tiếc là cô nàng không được lên hình nhiều, gần như "tàng hình" trong bộ phim.