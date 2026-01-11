Nữ diễn viên bị mai mối cho người chồng thảm họa, mất 5 tỷ mới nhận ra sự thật kinh hoàng về đàng trai

Kim Hyun Young là nữ diễn viên hài nhận được nhiều tình cảm yêu mến ở làng giải trí Hàn Quốc. Mới đây, nữ nghệ sĩ đã nhận lời làm khách mời trên kênh YouTube của nam diễn viên Lee Dong Jun vào hôm 9/1. Tại đây, Kim Hyun Young cho biết mình là nạn nhân của 1 vụ lừa đảo hôn nhân nghiêm trọng.

Theo lời kể của Kim Hyun Young, nữ diễn viên được người phụ nữ lạ mặt mai mối cho khi đang ngồi trên máy bay. Người phụ nữ bí ẩn tự dưng hỏi Kim Hyun Young có muốn kết hôn không rồi ra sức giới thiệu nữ nghệ sĩ với 1 người đàn ông. Nữ diễn viên họ Kim đồng ý, rồi chính thức gặp gỡ người đàn ông này. Trong thời gian hẹn hò, Kim Hyun Young được đối phương mua tặng 1 chiếc đồng hồ sang chảnh trị giá 38 triệu won (684 triệu đồng). Điều này khiến nữ ngôi sao cảm thấy mình được quan tâm, yêu thương, rồi dần dần rơi vào bẫy do người đàn ông nói trên giăng ra.

Kim Hyun Young cũng chi bộn tiền cho gã đàn ông này phẫu thuật thẩm mỹ nhiều bộ phận trên gương mặt.

Kim Hyun Young cho biết mình từng bước rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo. Ảnh: Nate

Sau đó, họ tiến tới hôn nhân, chính thức về chung 1 nhà. Thế nhưng, phải tới khi chính thức bước vào cuộc hôn nhân với người đàn ông này, Kim Hyun Young mới vỡ mộng. Chỉ 1 tháng sau đám cưới, nhà cặp đôi đã bị dán giấy niêm phong, thuộc diện bị tịch thu tài sản. Tới lúc này, nữ nghệ sĩ bàng hoàng nhận ra ông xã nợ ngập đầu trước khi qua lại với cô. Cũng vào thời điểm đó, gã chồng dần "hiện nguyên hình", lừa đảo Kim Hyun Young 300 triệu won (5,4 tỷ đồng).

Kim Hyun Young bức xúc lên án chồng cũ: "Hắn ta nói chỉ cần 300 triệu won (5,4 tỷ đồng) là giải quyết xong mọi khoản nợ và cả chuyện làm ăn thất bại của hắn nên tôi đã đưa tiền. Ai dè sau đó hắn ta bắt đầu lặn mất và né tránh gặp tôi". Và phải tới lúc ly hôn, nữ nghệ sĩ mới bàng hoàng nhận ra chồng cũ đã có 3 đời vợ.

Hóa ra, người phụ nữ mai mối và gã chồng cũ của Kim Hyun Young cùng thuộc 1 đường dây lừa đảo. Và tên đàn ông tồi tệ này đã lừa đảo 3 người phụ nữ khác trước khi giăng bẫy với Kim Hyun Young.

Nữ diễn viên bức xúc lên án hành vi không chuẩn mực của chồng cũ. Ảnh: Naver

Cũng trong talk show được phát sóng trên YouTube mới đây, nữ diễn viên họ Kim trải lòng về khoảng thời gian đen tối sau khi chia tay gã chồng lừa đảo: "Tôi ly hôn gã chồng cũ đúng vào thời điểm mẹ qua đời. Nên khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy mình không thể sống nổi. Ngày nào tôi cũng tìm đến rượu để giải sầu".