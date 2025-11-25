Nữ diễn viên bị ghét nhất

Theo QQ , từ sau Lễ trao giải thưởng điện ảnh Kim Kê diễn ra vào ngày 15/11, khán giả tỏ thái độ không hài lòng với kết quả do đó liên tục có những bài viết chỉ trích Tống Giai. Trên các trang mạng xã hội, chủ đề liên quan tới Tống Giai và kết quả giải thưởng Kim Kê lên tới hơn 120 triệu lượt đọc.

Trong đó, các từ khóa như "Tống Giai - Chương Tử Di", "Tống Giai giành giải thưởng Bạch Ngọc Lan đánh bại Chân Hoàn truyện", "Quá khứ nhận giải của Tống Giai" đều có lượt tương tác cao. Từ vị thế người giành chiến thắng, Tống Giai trở thành ngôi sao bị ghét nhất trên MXH xứ Trung hiện tại.

Tống Giai bị tẩy chay sau khi giành giải Ảnh hậu Kim Kê 2025.

Danh sách "nạn nhân"

Theo QQ , tại kỳ Kim Kê 2025, Tống Giai cạnh tranh hạng mục Nữ chính xuất sắc (Ảnh hậu) với các diễn viên như Vịnh Mai trong phim Quyết tâm ra đi , Vệ Thi Nhã (từng giành Ảnh hậu Kim Tượng Hong Kong 2025 với tác phẩm Phá địa ngục ), Từ Hải Bằng với Nguyện người dài lâu.

Trong đó, Vịnh Mai được đánh giá là có màn thể hiện "cấp bậc sách giáo khoa" với diễn xuất tinh tế và bùng nổ được đánh giá là người xứng đáng giành giải Ảnh hậu nhất. Còn Tống Giai bị nhận xét biểu diễn an toàn, trong phim Những điều tốt đẹp, cô không có cảnh quay bùng nổ được khán giả nhớ tới.

Vì vậy, việc Tống Giai vượt qua Vịnh Mai giành chiến thắng ở Kim Kê 2025 khiến khán giả không đồng tình, tạo nên những tranh luận gay gắt trên các trang mạng.

Khán giả liệt kê đây không phải lần đầu tiên Tống Giai thắng giải nhưng không thể thuyết phục công chúng vì tác phẩm và diễn xuất chưa đủ sức nặng. Danh sách "nạn nhân" của Tống Giai có thể kể đến Chương Tử Di, Nhan Bính Yến, Tôn Lệ, Mai Đình.

Lần đầu tiên Tống Giai giành giải Ảnh hậu Kim Kê là năm 2013, khi đó cô vượt qua hai đối thủ nặng ký là Chương Tử Di và Nhan Bính Yến. Theo Sina , với vai diễn Cung Nhị trong Nhất đại tông sư , Chương Tử Di đã giành chiến thắng 11 trong số 12 đề cử, chỉ để mất giải Kim Kê vào tay Tống Giai.

Ngoài ra, nữ diễn viên Nhan Bính Yến cũng có màn thể hiện cực kỳ xuất sắc với tác phẩm Vạn tiễn xuyên tâm , thậm chí khán giả cho rằng cô xứng đáng "chiến thắng tại Oscar".

Tống Giai từng bị chỉ trích vì vượt mặt Chương Tử Di ở Kim Kê 2013.

Trong khi đó, Tống Giai mang tác phẩm Tiêu Hồng tới cạnh tranh, nhưng bộ phim chỉ có doanh thu 1,97 triệu NDT với điểm chất lượng trên Douban là 6.6. Ngược lại, Nhất đại tông sư của Chương Tử Di đạt 8.2 điểm, còn Vạn tiễn xuyên tâm có số điểm lên tới 8.6. Nhưng Tống Giai vẫn vượt qua hai đàn chị để giành giải thưởng Kim Kê đầu tiên.

Ở mảng truyền hình, Tống Giai từng gây tranh cãi khi đánh bại Tôn Lệ với siêu phẩm cung đấu Hậu cung Chân Hoàn truyện và Tưởng Văn Lệ trong Hạnh phúc đến gõ cửa để giành giải Nữ chính xuất sắc ở giải Bạch Ngọc Lan 2013. Lần chiến thắng này cũng gây ra không ít tranh cãi cho tới nay. Cũng trong năm này, Tưởng Văn Lệ chiến thắng ở giải Phi Thiên, còn Tôn Lệ giành được giải thưởng phim truyền hình Kim Ưng.

Đến nay, Chân Hoàn Truyện vẫn là bộ phim kinh điển được khán giả quan tâm bàn luận từng chi tiết. Diễn xuất của Tôn Lệ được đánh giá xuất sắc thể hiện rõ từng cung bậc cảm xúc sự chuyển biến của nhân vật. Bộ phim kéo dài tới 78 tập, trong đó 80% thời lượng có sự xuất hiện của Tôn Lệ. Đây được đánh giá là vai diễn lớn và Tôn Lệ đã thể hiện tốt nhưng cô lại đánh mất giải thưởng Bạch Ngọc Lan vào tay Tống Giai ở một tác phẩm ít người biết tới là Vách đá .

Màn thể hiện xuất sắc của Tôn Lệ trong Chân Hoàn Truyện bất ngờ thua Tống Giai.

Theo QQ , danh sách những ngôi sao xứng đáng đoạt giải nhưng lại bị thua Tống Giai một cách bất ngờ còn có thể kể đến Diêm Ni trong Người trong hẻm nhỏ (thua tại Bạch Ngọc Lan 2025). Ngoài ra, còn có Mai Đình, bị cho là nạn nhân của ban tổ chức giải thưởng Bạch Ngọc Lan, vì đã lấy giải của Tôn Lệ trao cho Tống Giai năm 2013, nên năm 2014, họ phải sửa sai bằng cách "cướp giải" của Mai Đình (với màn diễn xuất tuyệt vời trong Tình cha mẹ ) bù lại cho Tôn Lệ.

Đời tư bê bối

Sau khi Tống Giai bị liệt kê lại những lần chiến thắng "danh không chính, ngôn không thuận", công chúng cũng đào bới lại quá khứ từng hai lần mang danh "tiểu tam" của Tống Giai.

Lần đầu, Tống Giai bị chỉ trích chen chân vào hôn nhân của người khác là khi cô quen đạo diễn nổi tiếng Trương Lê. Năm 2007, cả hai cách nhau 23 tuổi, Trương Lê đã có vợ con nhưng say mê khí chất nghệ thuật, phóng khoáng tự do của Tống Giai.

Ông dùng quyền lực của mình để Tống Giai tham gia vào nhiều dự án như Chuyện cũ Trung Quốc, Khổng Tử Xuân Thu, Thánh Thiên Môn Khẩu, Thiếu Soái ... Trương Lê tích cực thêm đất diễn cho Tống Giai, giúp cô trau chuốt từng cảnh quay, sắp xếp để cô thể hiện tài năng đàn hát của mình trong phim. Nhờ đó, Tống Giai đứng vững trong giới nghệ thuật, đặc biệt là ở mảng điện ảnh vốn rất kén chọn diễn viên.

Dù bị báo chí phanh phui việc làm kẻ thứ ba, Tống Giai vẫn thản nhiên nói: "Nếu yêu thì cứ yêu thôi, tôi không quan tâm đến kết quả". Trong khi vợ là Lưu Bội còn đang ở cữ, Trương Lê vẫn bỏ nhà đi theo Tống Giai. Tuy nhiên, sau khi nam đạo diễn ly hôn, Tống Giai lại quyết định chia tay với người tình sau 5 năm bên nhau.

Tống Giai thừa nhận việc làm tiểu tam và coi tình yêu là trên hết bất chấp việc đối phương đã có vợ con.

Ngoài ra, Tống Giai còn từng nảy sinh tình cảm với ca sĩ Tạ Thiếu Tiếu, vào thời điểm đó, nam nghệ sĩ cũng đang có gia đình. Nữ diễn viên còn bị vợ Tạ Thiếu Tiếu chỉ trích là "tiểu tam không biết xấu hổ". Nhưng Tống Giai vẫn coi Tạ Thiếu Tiếu là tri kỷ, say đắm bởi tài năng của nam ca sĩ.

Theo Sohu, Tống Giai không chỉ một lần lao theo tình yêu mà bất chấp tất cả. Khi bị chỉ trích vì những mối tình đi ngược với quy chuẩn đạo đức, Tống Giai khẳng định "tình yêu của cô không bị ràng buộc bởi điều gì".

Nhiều khán giả nhận định diễn xuất của Tống Giai không xứng để nhận giải, vì vậy đến nay cô vẫn chưa có tác phẩm hay vai diễn tiêu biểu, gắn liền với tên tuổi của mình. Chính vì vậy, hiện tại Tống Giai nhận những đánh giá không mấy tích cực là "tình nhân của các đạo diễn" hay "người đẹp trèo cao bằng thân xác".