Nữ diễn viên ai cũng biết mặt suýt bị bắt cóc, may có một nhân vật cứu nguy

DƯƠNG NAM |

Tình cảnh của nữ diễn viên đình đám khiến công chúng không khỏi xót xa.

Choi Jin Sil là 1 trong những nữ minh tinh có số phận bi thảm nhất làng giải trí châu Á. Nữ nghệ sĩ xấu số đã qua đời cách đây 18 năm nhưng những câu chuyện về tấn bi kịch cuộc đời của cô vẫn thường được nhắc đến trên các diễn đàn trực tuyến. Mới đây, vụ việc nữ diễn viên họ Choi từng bị tấn công bằng dao hồi năm 1998 bỗng gây xôn xao trở lại trên các phương tiện truyền thông tại Hàn Quốc.

Vụ việc kinh hoàng xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng hồi năm 1998. Khi ấy, Choi Jin Sil suýt bị 1 kẻ lạ mặt ở độ tuổi 40 bắt cóc. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, người quản lý họ Park đưa Choi Jin Sil từ phim trường về sau khi nữ diễn viên hoàn thành buổi ghi hình cho 1 bộ phim. Anh Park cẩn thận đưa nữ minh tinh sinh năm 1968 đến bãi đậu xe tầng hầm ở chung cư nơi cô sinh sống.

Sau đó vì vướng 1 cuộc điện thoại bàn công việc gấp, anh Park đã để Choi Jin Sil tự đi lên căn hộ của mình ở tầng 5. 1 lúc sau, vị quản lý mới lên căn hộ để xác nhận Choi Jin Sil đã trở về an toàn, nhưng mẹ nữ diễn viên lại thông báo cô vẫn chưa về nhà.

Choi Jin Sil từng đối mặt với 1 tình huống vô cùng nguy hiểm hồi năm 1998. Ảnh: Naver

Cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành, anh Park lập tức lao xuống cầu thang bộ và giật mình phát hiện Choi Jin Sil đang nằm run rẩy ở nơi hành lang tầng 3 tối om. 1 kẻ lạ mặt xuất hiện rồi chĩa dao về phía bụng người quản lý. Trong tình thế nguy hiểm, anh Park đã nắm chặt lấy con dao, giằng co với đối tượng xấu để Choi Jin Sil có cơ hội thoát thân. Trong lúc giằng co với kẻ lạ mặt để nữ minh tinh chạy thoát, quản lý Park đã bị hung khí của kẻ lạ mặt đâm trúng, gây ra vết thương dài khoảng 5cm ở vùng bụng.

Được biết, hung thủ lúc bấy giờ đã ẩn nấp sẵn trong chung cư từ chiều để chờ Choi Jin Sil về nhà. Hắn lẻn vào thang máy từ tầng 4, dùng hung khí uy hiếp nữ diễn viên rồi bắt cô đi cùng tới 1 nơi bí mật. Kẻ gian kéo Choi Jin Sil xuống tầng 3 và định đưa cô ra ngoài bằng lối cầu thang bộ thì đúng lúc đó người quản lý họ Park đột nhiên xuất hiện, phá tan âm mưu của hắn.

Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Choi Jin Sil đã chạy vào 1 tiệm gà rán nơi cô là khách quen. Chủ quán đã nhanh chóng mở đường đưa nữ diễn viên trốn vào căn bếp rồi vội vã trình báo vụ việc với cảnh sát. Thế nhưng sau đó, kẻ dùng dao tấn công Choi Jin Sil đã không bị bắt giữ.

Vụ việc Choi Jin Sil bị tấn công bằng dao từng gây chấn động dư luận 1 thời. Ảnh: Nate

Trước đó, hồi tháng 5/1994, Choi Jin Sil cũng từng bị bắt cóc hụt 1 lần. Khi ấy, 1 nam thanh niên ngoài 20 tuổi đã ẩn nấp dưới hầm gửi xe ở chung cư nơi nữ diễn viên sinh sống và định ra tay với cô. Tuy nhiên, kẻ gian đã bị cảnh sát bắt giữ vì có biểu hiện khả nghi trước khi hắn kịp thực hiện hành vi bắt cóc Choi Jin Sil.

Sau 2 lần suýt bị bắt cóc, Choi Jin Sil vẫn tiếp tục phải đối mặt với những tai ương khác trong cuộc sống. Năm 2000, cô kết hôn với cầu thủ bóng chày Jo Sung Min khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Năm 2003, truyền thông Hàn dậy sóng khi bức ảnh nữ diễn viên họ Choi phải nằm viện vì bị đánh bất ngờ được lan truyền trên mạng. Tới lúc này công chúng mới ngã ngửa khi phát hiện ra rằng Jo Sung Min đã bạo hành Choi Jin Sil dã man khi cô đang mang thai con thứ 2. Chưa hết, người đàn ông này có lần còn bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi đánh đập vợ tàn bạo. Tới năm 2004, cuộc hôn nhân của cặp đôi chính thức đổ vỡ.

Choi Jin Sil lấy nhầm phải gã chồng vũ phu. Người đàn ông này từng đánh nữ minh tinh đến “thân tàn ma dại”. Ảnh: Naver

Tới năm 2008, Choi Jin Sil được phát hiện đã treo cổ tự tử trong buồng tắm. Nguyên nhân cái chết của cô được cho là do chứng trầm cảm và những đau khổ do các tin đồn thất thiệt gây ra. Bị đồn thổi là ráo riết đòi nợ khiến người bạn thân Ahn Jung Hwan phải túng quẫn đến mức tự sát, Choi Jin Sil đã tìm đến cái chết để chứng minh mình trong sạch giữa sức ép nặng nề từ dư luận.

Căn bệnh trầm cảm đã cướp đi mạng sống của nữ diễn viên. Ảnh: Nate

Choi Jin Sil sinh năm 1968 tại Seoul, lớn lên trong 1 gia đình không mấy khá giả. Bắt đầu từ 1 quảng cáo máy giặt năm 1998, cô vụt sáng, trở thành “gương mặt vàng” của hàng loạt thương hiệu: Samsung, LG, AmorePacific… Sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên cũng nhanh chóng bùng nổ với hàng loạt bộ phim ăn khách như Jealousy (1992), Ước Mơ Vươn Tới 1 Ngôi Sao (1997), Cuộc Chiến Hoa Hồng (2005),...

Cô từng có sự nghiệp bùng nổ trước khi qua đời. Ảnh: Naver

Bộ phim Ước Mơ Vươn Tới 1 Ngôi Sao do cô đóng chính từng khiến bao khán giả thổn thức. Ảnh: Nate

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

