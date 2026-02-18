Nữ diễn viên 9X tuyển chồng rầm rộ chưa từng thấy, cuối cùng cưới được người ưng ý

Chiều 17/2, tờ Koreaboo đưa tin, nữ diễn viên hài Nhật Bản Omatsu Emi (nghệ danh là Emirin) đã tổ chức 1 sự kiện tuyển chồng rầm rộ chưa từng thấy trên nền tảng YouTube mang tên "Tuyển Nửa Kia Cho Emirin". Cuối cùng, sự kiện đã thành công mỹ mãn và nữ diễn viên sinh năm 1993 đã chọn được đức lang quân như ý.

Được biết, chàng trai chiến thắng chung cuộc trong màn tuyển chồng của Omatsu Emi có tên Adachi - 1 nhân viên bán hàng kiêm YouTuber. Omatsu Emi và Adachi đồng điệu trong tâm hồn do cùng có niềm đam mê với công việc sáng tạo nội dung trên YouTube. Họ trải qua 1 khoảng thời gian hẹn hò nghiêm túc trước khi Adachi thực hiện nghi thức cầu hôn và đưa nữ diễn viên về ra mắt gia đình. Sau đó, cặp đôi chính thức quyết định tiến tới hôn nhân.

Omatsu Emi mở cuộc tuyển chồng rầm rộ qua YouTube, cuối cùng đã chọn được Adachi làm đức lang quân. Ảnh: X

Omatsu Emi hé lộ về 1 vài cột mốc đáng nhớ trong chuyện tình cảm với ông xã YouTuber: "Chúng tôi bắt đầu nhắn tin cho nhau vào tháng 5/2024. Chỉ 1 tháng sau đó, chúng tôi bắt đầu gặp nhau thường xuyên. Và tới tháng 7 cùng năm, tôi và anh ấy chính thức hẹn hò. Thực tế chúng tôi đã sống chung được khoảng 1 năm trước khi cưới nhau". Tới nay, Omatsu Emi cũng đã đổi sang họ chồng và dùng cái tên mới Adachi Emi.

Sau khi tuyên bố kết hôn, Omatsu Emi trấn an người hâm mộ rằng cô vẫn sẽ chăm chỉ ra những clip nội dung mới trên YouTube: "Mình sẽ gắn bó với YouTube mãi mãi, mọi người cứ yên tâm. Mình yêu YouTube rất nhiều. Nền tảng này đã trở thành công việc của mình. Mình đã chia sẻ đời tư trên YouTube, gặp được người bạn đời cũng thông qua YouTube. Tất cả đều là nhờ YouTube hết".

Video thông báo đám cưới của nữ diễn viên đã nhanh chóng trở thành clip thịnh hành, nhận được lượng tương tác khổng lồ. Nhiều người hâm mộ lâu năm đã không giấu được niềm vỡ òa phấn khích khi được chứng kiến hành trình từ hẹn hò đến kết hôn của Omatsu Emi. Và họ còn gọi đây là câu chuyện cổ tích xuất phát từ mạng xã hội.

Mối quan hệ giữa Omatsu Emi và Adachi nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng xứ sở hoa anh đào. Ảnh: X

Omatsu Emi từng là nữ diễn viên hài trước khi chuyển sang đóng phim kiêm làm YouTuber chuyên về làm đẹp và phong cách sống. Tới nay, kênh YouTube của cô đã thu hút được khoảng 2 triệu người theo dõi và nhận về sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả nữ.

Chồng cô - Adachi, vừa làm nhân viên bán hàng vừa điều hành kênh YouTube chuyên chia sẻ về các mẹo vặt trong cuộc sống.