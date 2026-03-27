Nữ diễn viên 27 tuổi tuyên bố: "Trong hộ khẩu tôi vẫn là em Trấn Thành"

Vừa qua, tại chương trình Ở đây có gì, em gái ruột Trấn Thành là diễn viên Uyển Ân đã lên tiếng khi bị nói thành công nhờ anh trai.



Cô nói: "Họ nói thế không có gì sai hết vì rõ ràng mọi người chú ý tới tôi ban đầu nhờ là em gái Trấn Thành. Cũng không việc gì tôi phải phủ nhận điều đó vì rõ ràng tôi là em gái Trấn Thành. Trong hộ khẩu tôi vẫn là em gái Trấn Thành.

Nếu nói tôi cố gắng thoát khỏi cái bóng của anh hai Trấn Thành thì không đúng lắm. Anh hai là niềm tự hào của tôi.

Được làm em gái anh hai Trấn Thành là điều khiến tôi vô cùng tự hào, biết ơn. Đó cũng là bước đệm đầu tiên để khán giả chú ý tới tôi. Tôi phải biết ơn vì điều đó.

Nhưng nếu nói tôi phải cố gắng thoát khỏi cái bóng của Trấn Thành thì tôi không cần. Tôi muốn khán giả nhớ tới tôi ở cái tên Uyển Ân thôi chứ chẳng cần phải thoát bóng hay tách rời khỏi anh hai tôi.

Mắc gì tôi phải làm vậy. Rõ ràng anh hai Trấn Thành rất tốt với tôi, yêu thương tôi và người ta còn gọi là anh hai quốc dân. Người ta ghen tị với tôi mà vì tôi có người anh hai là Trấn Thành.

Nhưng cái tôi cần làm bây giờ là cho người ta nhớ tới tôi là Uyển Ân. Tôi vẫn chưa làm được điều này, vẫn đang đạp gió rẽ sóng và từ từ đi lên chứ chưa tới đỉnh".

Uyển Ân sinh năm 1999, là gương mặt trẻ đang nhận được nhiều sự chú ý của điện ảnh Việt. Xuất thân là em gái của nghệ sĩ Trấn Thành, cô có bước đệm vững chắc và nhiều cơ hội tiếp cận các dự án lớn. Uyển Ân bắt đầu được khán giả biết đến rộng rãi qua vai chính Ngọc Nhi trong phim điện ảnh Nhà Bà Nữ.

Trước đó, cô từng tham gia một số web-drama và phim truyền hình nhưng chưa để lại dấu ấn đậm nét. Diễn xuất của Uyển Ân được đánh giá là tự nhiên, dễ chịu nhưng vẫn cần thêm thời gian để khẳng định cá tính riêng biệt. Cô sở hữu ngoại hình sáng sân khấu và gu thời trang hiện đại sau khi nỗ lực thay đổi diện mạo.

Dù có sự hậu thuẫn lớn từ anh trai, Uyển Ân vẫn đang nỗ lực đa dạng hóa các loại vai diễn. Sự nghiệp của cô hiện đang ở giai đoạn phát triển tích cực với nhiều tiềm năng.