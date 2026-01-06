Nữ diễn viên 2 lần đổ vỡ hôn nhân và chuyện tình với bạn trai người Đức U60, quen 2 tháng đã muốn cưới

Bảo Trúc sinh năm 1986, từng là gương mặt quen thuộc qua các phim: Người mẫu, Lấy chồng sớm làm gì, Nỗi buồn có mắt, Cột mốc 23...

Năm 2022, khi đang có cuộc sống bình yên và sự nghiệp ổn định ở TPHCM, nữ diễn viên sinh năm 1986 quyết định bán hết tài sản để theo chồng sang Đức định cư.

Tờ Bảo vệ Công lý chuyên trang của báo điện tử Công lý viết, ông xã của Bảo Trúc là con một, bố chồng tuổi cao sức yếu nên muốn ở gần con trai. Sau khi thăm gia đình chồng vào tháng 6/2022, nữ diễn viên đã quyết định chiều theo mong muốn của ông xã và bán hầu hết hết tài sản ở Việt Nam. Trong số những tài sản giá trị mà nữ diễn viên bán có căn biệt thự cao cấp trị giá 19 tỷ đồng ở Thủ Đức.

Tuy nhiên cuộc hôn nhân nơi đất khách quê người không như ý. Tờ Vnexpress đưa tin, sau 2 năm sang Đức cùng chồng hôn nhân của cô rạn nứt. Thời gian qua, cô làm mẹ đơn thân nơi xứ người, nuôi hai con nhỏ.

Bảo Trúc và bạn trai mới quen 2 tháng.

Tháng 12/2025, cô lần đầu về nước sau 3 năm xa quê, dẫn theo bạn trai mới ra mắt gia đình. Chia sẻ trên tờ Ngôi Sao, Ngọc Trúc cho biết cô đang hạnh phúc, cảm thấy được bù đắp sau hơn 2 năm làm mẹ đơn, đối mặt nhiều khó khăn, thử thách ở Đức.

"Tôi đã có bạn trai mới được 2 tháng. Anh tên Mike, 56 tuổi, là doanh nhân ngành bất động sản. Anh đến vào đúng thời điểm tôi cần tình yêu, sự thấu hiểu và mong được hỗ trợ nhất", Bảo Trúc nói với Ngôi Sao.

Theo diễn viên, bạn trai người Đức hết mực yêu thương, chăm lo cho cô và hai con. Nhờ thế, người đẹp 8x vực dậy tinh thần, thấy cuộc sống vui vẻ, ý nghĩa hơn sau thời gian gặp biến cố hôn nhân, chịu nhiều tổn thương, áp lực.

Nữ diễn viên sinh năm 1986 còn cho biết, dù mới yêu được 2 tháng nhưng bạn trai mới đã bày tỏ mong muốn kết hôn, gắn bó trọn đời với cô. Theo lời kể của Bảo Trúc thì bạn trai gần 60 tuổi, có 2 con trai 18 tuổi và 15 tuổI nhưng chưa từng kết hôn.

Nói về tình yêu mới, nữ diễn viên cho biết, cả hai quen nhau tại phòng tập gym ở Đức và nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ, cùng yêu thể thao, sống lành mạnh.

Khi đưa bạn trai về Việt Nam ra mắt gia đình, cô cũng đưa anh đi gặp gỡ bạn bè, trong đó có vợ chồng diễn viên Đoàn Minh Tài.

Nữ diễn viê cho biết, cô đang vô cùng hạnh phúc.

"Từ ngày có bạn trai, tôi thấy bình yên hơn. Tình yêu chữa lành những vụn vỡ trong tôi sau hôn nhân thất bại", cô nói trên Vnexpress. Tại Đức, Bảo Trúc cũng đã ra mắt gia đình bạn trai và được người thân của anh quý mến, ủng hộ mối quan hệ.

Hiện tại, cuộc sống của Bảo Trúc ở Đức đã ổn định. Cô đang học tiếng và lấy bằng để mở spa trong thời gian tới. 3 năm qua sống ở xứ người, cô nuôi hai con bằng thu nhập từ việc cho thuê nhà ở TPHCM và tiền tiết kiệm.