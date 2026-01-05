Nam diễn viên Việt "lột xác" ngoạn mục sau khi chia tay bạn gái hơn 18 tuổi

U40 "bỏ túi" nhiều giải thưởng

Kiều Minh Tuấn sinh năm 1988 tại Vũng Tàu, cha mất khi mới lên 8 tuổi. Cuộc sống cùng mẹ và anh trai trải qua nhiều khó khăn. Sau khi thi đỗ Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM, Kiều Minh Tuấn theo đuổi diễn xuất, từ những vai nhỏ và dần khẳng định năng lực với Scandal 2, Nắng, Cho em gần anh thêm chút nữa...

Tuy nhiên, phải đến vai diễn đột phá trong Em chưa 18 (2017), cái tên Kiều Minh Tuấn mới thực sự "bùng nổ". Phim thắng lớn với doanh thu hơn trăm tỷ đồng, giúp anh đoạt giải Cánh Diều Vàng và bước lên hàng sao hạng A.

Kiều Minh Tuấn

Kể từ đó, anh liên tục góp mặt trong những "bom tấn" như Tiệc trăng máu , Chìa khóa trăm tỷ , Nghề siêu dễ ...

Với vai diễn trong “Anh trai yêu quái” và “Nắng 3 – Lời hứa của cha”, Kiều Minh Tuấn trở thành người đầu tiên đạt giải thưởng Cánh diều Vàng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho cả 2 vai diễn trong một kỳ trao giải.

Hiện nay, Kiều Minh Tuấn được xem là cái tên ngôi sao, vô cùng đắt show từ điện ảnh đến gameshow. Anh chiếm được cảm tình của khán giả bởi sự hài hước, chân thật của mình qua các gameshow truyền hình thực tế.

Hậu chia tay bạn gái hơn 18 tuổi, “lột xác” từ ngoại hình đến sự nghiệp

Mối tình của Kiều Minh Tuấn và đàn chị hơn anh 18 tuổi - Cát Phượng từng tốn không ít giấy mực của báo giới. Sau 12 năm bên nhau, cặp đôi chia tay vào năm 2021.

Theo chia sẻ từ Cát Phượng, chính Kiều Minh Tuấn là người chủ động nói lời chia tay. Không scandal, không ồn ào, cả hai chia tay trong văn minh, để lại sau lưng nhiều tiếc nuối nơi khán giả.

Báo Lao Động viết, sau khi chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn tập trung phát triển sự nghiệp, anh liên tục xuất hiện trong nhiều game show truyền hình đình đám như 2 ngày 1 đêm, Chiến sĩ quả cảm... cũng như tham gia nhiều phim điện ảnh trăm tỷ như: Chìa khóa trăm tỷ, Nghề siêu dễ, Dân chơi không sợ con rơi, Duyên ma, Kẻ ẩn danh, Trên bàn nhậu dưới bàn mưu, Gặp lại chị bầu, Cô dâu hào môn...

Kiều Minh Tuấn thay đổi ngoạn mục về ngoại hình, trẻ trung và ngày càng đẹp hơn.

Nam diễn viên 8x cũng có sự nghiệp rực rỡ hơn, đang là cái tên vô cùng đắt show.

Về ngoại hình, nam diễn viên cũng có màn lột xác ngoạn mục. Không còn vẻ xuề xòa, giản dị như trước, anh ngày càng bảnh bao, chỉn chu, thậm chí nhiều bộ ảnh khiến người hâm mộ phải trầm trồ vì khí chất "soái ca" chẳng kém tài tử Hàn.

Tuy nhiên về đời tư, Kiều Minh Tuấn cực kỳ kín tiếng. Tạp chí Thanh niên Việt viết, nếu như trước đây từng không ngần ngại công khai yêu đàn chị, thì sau chia tay, Kiều Minh Tuấn trở nên cực kỳ kín đáo. Dù có nhiều đồn đoán nhưng nam diễn viên chưa từng lên tiếng hay xuất hiện cùng bất kỳ bóng hồng nào. Trái lại, Cát Phượng đã có bạn trai mới và cô sẵn sàng công khai người mới.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình, nam diễn viên nói trên báo Dân Trí rằng, dù bận rộn thì anh cũng luôn dành thời gian cho bản thân, chú ý đến sức khỏe nhiều hơn để tái tạo năng lượng.

Kiều Minh Tuấn nói: “Tôi vẫn sắp xếp công việc được, không cảm thấy bị quá tải. Thông thường, tôi chỉ bận rộn mỗi khi quay phim, còn cuộc sống thường nhật vẫn bình thường.

Tôi thấy cuộc sống của mình cũng bình thường như bao người, học nấu ăn, dọn dẹp và tập thể thao nhiều hơn. Khác với trước, tôi tập tành sáng tạo nội dung trên mạng xã hội nhiều hơn. Tôi mong mang đến hình ảnh vui vẻ, tích cực đến khán giả”.

Kiều Minh Tuấn trên phim