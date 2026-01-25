Nữ danh hài ở Mỹ gặp lừa đảo: "Mày lừa sai người rồi"

Mới đây, trong buổi gặp gỡ nghệ sĩ Châu Tuấn và ca sĩ Leon Vũ tại nhà riêng ở Mỹ, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ về lần gặp lừa đảo mới nhất của mình.

Cô nói: "Bây giờ lừa đảo nhiều lắm. Hôm nọ có một người lạ nhắn tin cho tôi, làm như yêu thương tôi lắm, nói đủ kiểu, tán tỉnh đủ điều.

Thúy Nga và Châu Tuấn

Tôi bảo: "Thế anh gửi hình của anh đi". Thế là họ gửi cho tôi một bức hình đẹp lung linh, nhìn là biết mấy kiểu hình hay được dùng để lừa đảo người ta.

Tôi nói luôn: "Em không thích mấy hình chững chạc như thế này, anh gửi hình body 6 múi cho em xem". Họ biết không lừa được tôi nên đáp lại: "Em đùa giỡn anh rồi, em không tôn trọng anh. Thôi bye em nhé".

Như người ta thì cúp máy luôn nhưng tôi cũng đưa đẩy. Tôi còn dụ lại, bảo rằng: "Anh ơi, em đợi lâu lắm rồi sao không thấy hình". Họ lựa mãi không ra hình nào khác nên bỏ đi luôn.

Tôi nghĩ trong đầu: Mày lừa sai người rồi, chọn nhầm người để lừa rồi. Tôi còn từng bị lừa nhiều lần, lừa cao thủ hơn nhiều, mấy cái này quá tầm thường. Tôi còn bị người thật, việc thật lừa luôn chứ như thế này đã là gì".

Được biết, danh hài Thúy Nga từng nhiều lần bị lừa tiền trong thời gian sinh sống tại Mỹ. Thúy Nga từng cay đắng thừa nhận mình là người khá nhẹ dạ, dễ tin người, nên thường trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo. Đáng chú ý nhất là vụ việc cô bị một người quen lừa mất một khoản tiền lớn lên đến hàng trăm nghìn USD thông qua các giao dịch nhà đất và đầu tư.

Không chỉ thiệt hại về kinh tế, nữ nghệ sĩ còn rơi vào những rắc rối pháp lý kéo dài, khiến cô phải đối mặt với nhiều áp lực tâm lý nặng nề. Thậm chí, cô từng chia sẻ có giai đoạn bản thân rơi vào trạng thái trầm cảm vì mất niềm tin vào những mối quan hệ xung quanh.

Có những lúc cô bị lợi dụng lòng tốt khi giúp đỡ người khác, nhưng kết quả nhận lại chỉ là sự phản bội và tổn thương. Những lần bị lừa này không chỉ khiến tài sản tích góp bị vơi đi mà còn khiến cuộc sống của cô tại xứ người trở nên bấp bênh hơn.

Tuy nhiên, sau những vấp ngã, Thúy Nga đã mạnh mẽ đứng dậy, xem đó là bài học đắt giá để trưởng thành hơn.

Hiện tại, cô đã thận trọng hơn trong các mối quan hệ xã hội và tập trung tối đa vào công việc cũng như chăm sóc con gái.