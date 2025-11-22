Nữ danh ca U70: "Tôi bảo anh Trịnh Công Sơn, thôi anh em có bồ rồi"

Vừa qua, tại chương trình Bước chân dĩ vãng, danh ca Bảo Yến đã chia sẻ kỷ niệm với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Cô nói: "Anh Trịnh Công Sơn và tôi rất thân thiết, phải nói là còn hơn tình gia đình. Lúc tôi chưa lấy anh Quốc Dũng, mới đang quen thôi, mỗi buổi chiều tôi cảm thấy buồn, cô đơn là lại đạp xe đạp tới nhà anh Trịnh Công Sơn thăm anh. Đến cửa nhà anh Trịnh Công Sơn là tôi kêu: "Anh Sơn ơi, Bảo Yến tới chơi này".

Bảo Yến

Thế là hai anh em tôi lại ngồi tâm sự, trò chuyện với nhau bằng giọng Huế cả buổi chiều vì cả hai đều là người Huế. Anh Trịnh Công Sơn là người rất trầm ngâm, sâu sắc, không phải kiểu người ồ ạt.

Anh Trịnh Công Sơn hay bảo tôi: "Em à, hát thử bài của anh để anh nghe coi". Thế là tôi ngồi hát mấy bài Ru ta ngậm ngùi, Rừng xưa đã khép…

Anh Trịnh Công Sơn nghe xong thốt lên: "Trời ơi, sao em hát hay rứa! Anh và em phải kết hợp. Anh sẽ làm nhạc cho em đi hát".

Trịnh Công Sơn

Thời điểm đó tôi còn nhỏ, mới 21 tuổi. Anh Trịnh Công Sơn rất thương tôi và muốn đỡ đầu cho tôi. Nhưng tôi đang quen anh Quốc Dũng nên tôi bảo anh Sơn: "Thôi anh, em có bồ rồi".

Anh Trịnh Công Sơn lại thốt lên: "Trời ơi! Là ai thế?". Tôi tiết lộ là anh Quốc Dũng. Anh Trịnh Công Sơn nhấn mạnh: "Trời ơi, ra là Bảo Yến quen Quốc Dũng rồi à? Quen khi nào?".

Tôi nói xong, anh Trịnh Công Sơn tiếc lắm. Cũng tội cho anh Trịnh Công Sơn vì anh ấy thương tôi lắm, lại hợp nhau, cùng là người Huế. Anh ấy lại là nhạc sĩ, tôi là ca sĩ, hát nhạc anh ấy rất hợp. Tôi cũng thích kiểu người sâu sắc như anh ấy. Anh ấy còn rất dễ thương.

Chỉ tiếc là chúng tôi không có duyên phận với nhau. Lúc đó tôi quen anh Quốc Dũng cũng được 1 năm rồi".

Mối quan hệ giữa nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn và danh ca Bảo Yến là một tình bạn tri kỷ, đầy trân trọng và đậm chất nghệ sĩ, được nuôi dưỡng bởi sự đồng điệu của những tâm hồn yêu xứ Huế.

Trịnh Công Sơn sinh thời từng dành sự ưu ái đặc biệt cho giọng hát của Bảo Yến, ông xem cô là một trong những người thể hiện nhạc của mình hay nhất nhờ chất giọng trầm khàn, khắc khoải và đầy nội lực.

Giai thoại nổi tiếng nhất gắn kết hai tên tuổi này chính là ca khúc bất hủ "Một cõi đi về", bài hát được cho là ra đời từ những cảm xúc khi ông nghe Bảo Yến hát và những lần gặp gỡ thân tình tại nhà cô.

Không vướng bận hào quang tình ái lứa đôi, giữa họ là sự giao cảm tinh tế trong âm nhạc, nơi người nhạc sĩ tìm thấy sự thăng hoa qua tiếng hát của ca sĩ, và người ca sĩ tìm thấy chính mình trong từng ca từ của nhạc sĩ.