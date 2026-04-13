Nữ danh ca có 16 người em ruột: "Em út tôi bằng tuổi con tôi"

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh ca Thanh Tuyền đã tiết lộ về gia đình mình. Bà nói: "Gia đình tôi có tới tận 16 người em, tôi là con trưởng, gọi là chị hai trong nhà. Chắc má tôi mỗi năm đẻ một người, nên gia đình mới đông anh em như vậy.

Sơn Tuyền là em thứ 8, em út tôi bằng tuổi con tôi luôn. Đến giờ thì nhà tôi mất hết 4 em, còn 12 anh chị em thôi.

Ba tôi lớn lên là trẻ mồ côi. Gia đình bên nội nhà tôi là người Quảng Ngãi, nhưng ông bà nội tôi mất sớm nên các con lưu lạc hết. Ba tôi ghét ca nghệ sĩ lắm, chính ba tôi là người nói "xướng ca vô loài". Hồi nhỏ, tôi không hiểu đâu, nhưng lớn lên mới hiểu được ba mình.

Lúc ông bà nội mất, các anh em của ba lưu lạc khắp nơi, mỗi người về một nơi. Chú ruột tôi về miền Bắc. Ba tôi tứ cố vô thân mới đi theo đoàn hát cải lương, người ta sai bảo gì thì làm đó để có cơm ăn, gọi là sống đời gạo chợ nước sông.

Mỗi lần tôi đi hát, ba tôi lại lôi roi mây dài ra đánh tôi. Tôi biết trước nên lấy sẵn khăn bông vào dưới đít quần vì tôi biết ba sẽ kêu tôi nằm sấp ra để quất roi vào mông.

Đến khi tôi về Sài Gòn đi hát và nổi tiếng, ba mới chấp nhận và tôi có tiền lo được cho gia đình, các em mình".

Tiếp đó, Thanh Tuyền chia sẻ về sự nghiệp ca hát của mình: "Tôi về Sài Gòn năm 1964 và nổi tiếng luôn sau vài tháng vì được thầy tôi lăng xê mạnh quá. Tôi may mắn được lăng xê như vậy và được học nhiều cái để thủ thân. Tính tới giờ là tôi đã nổi tiếng được 61 năm rồi".

Danh hài Vân Sơn nghe vậy liền thốt lên: "Chị Thanh Tuyền quá giỏi, giỏi nhiều thứ. Chị không những hát hay mà còn giữ được sự nổi tiếng quá lâu bền. Hiếm ca sĩ nào làm được như chị Thanh Tuyền.

Tới tận bây giờ, sau 61 năm tiếng hát của chị Thanh Tuyền vẫn chinh phục khán giả. Đây là điều chị Thanh Tuyền giỏi thật sự, hiếm ai làm được, hiếm ai giữ được giọng hát tốt như vậy.

Tới tận bây giờ, mỗi lần tôi diễn chung show với chị Thanh Tuyền, chỉ cần MC giới thiệu tên chị là ở dưới rần rần luôn".