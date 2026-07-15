Đại sứ Hoa Kỳ mở đầu nhiệm kỳ bằng video giới thiệu bản thân tại Hà Nội, trong đó bà thưởng thức cà phê sữa đá, bày tỏ kỳ vọng thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương.

Nữ Đại sứ Hoa Kỳ thử cà phê Hà Nội, gửi lời chào đến Việt Nam. (Nguồn: Đại sứ quán Hoa Kỳ)

“Tôi là Jennifer Wicks. Tôi rất vinh dự được đại diện cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ trong vai trò Đại sứ tại Việt Nam” , bà mở đầu thông điệp, đồng thời khẳng định Việt Nam là “một trong những đối tác quan trọng nhất” của Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo nữ đại sứ, chính quyền Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio đều nhấn mạnh tầm quan trọng về địa chính trị và chiến lược của khu vực . Bà cam kết sẽ “nỗ lực mỗi ngày để thúc đẩy những lợi ích chung, giúp cả hai quốc gia ngày càng an toàn, an ninh và thịnh vượng hơn”.

Trong video, bà Jennifer Wicks cũng chia sẻ về hành trình công tác của mình, từ thời gian phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ đến Bộ Ngoại giao, đồng thời cho biết trong hơn một thập kỷ qua bà đã hỗ trợ hơn 1.000 nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại trong quá trình phê chuẩn và bổ nhiệm thông qua việc phối hợp với Nhà Trắng và Quốc hội Hoa Kỳ. Là người Hoa Kỳ gốc Hàn đến từ bang Minnesota, bà cho biết rất ấn tượng với Hà Nội năng động và đã có dịp tham quan Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng như cùng những người bạn Việt Nam kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ.

Đại sứ Jennifer Wicks chia sẻ về cuộc gặp đầu tiên với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bà cho biết hai bên đã trao đổi về việc tiếp tục thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chia sẻ rằng chúng ta không có thời gian để chần chừ, và tôi hoàn toàn đồng ý”, bà nhấn mạnh. Theo nữ đại sứ, phát biểu này phản ánh tinh thần hành động mà cả hai nước đang hướng tới trong giai đoạn mới của quan hệ song phương. Bày tỏ sự hào hứng trước chặng đường sắp tới, bà cho biết: “Với một chương trình nghị sự toàn diện và hướng tới tương lai, hai nước chúng ta còn rất nhiều việc có thể cùng nhau thực hiện”.

Trọng tâm hợp tác sẽ bao gồm thúc đẩy đầu tư và thương mại cân bằng hơn, mở rộng hợp tác quốc phòng - an ninh, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân, giáo dục và trao đổi văn hóa. Khép lại thông điệp bằng hình ảnh thưởng thức một ly cà phê sữa đá Hà Nội, Đại sứ Jennifer Wicks gửi lời mời thân thiện: “Hãy cùng tôi thưởng thức một cốc cà phê sữa đá để bắt đầu cuộc hành trình thú vị này nhé!”.

Trước đó, ngày 13/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks nhân dịp bà bắt đầu nhiệm kỳ công tác.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn cùng đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả. Thủ tướng đề nghị Đại sứ thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, phối hợp mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực và trao đổi thẳng thắn về những vấn đề còn khác biệt.

Về kinh tế, Thủ tướng nhấn mạnh cần thúc đẩy thương mại theo hướng cân bằng, cùng có lợi, sớm hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định thương mại đối ứng. Việt Nam cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh.

Thủ tướng cũng đề nghị hai nước mở rộng hợp tác trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh và khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có xử lý dioxin, rà phá bom mìn và tìm kiếm quân nhân mất tích.