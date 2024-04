Nữ đại gia BĐS từng quỳ trước mặt con gái Dr Thanh hiện đang làm ăn ra sao?

Hôm nay – 23/4, phiên tòa xét xử ông Trần Quí Thanh, Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát, cùng hai con gái chính thức bắt đầu. Tại phần thủ tục, phía thư ký tòa đã báo cáo hội đồng xét xử về việc bị hại là bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai) có đơn xin xét xử vắng mặt. Bà Đặng Thị Kim Oanh có đại diện theo ủy quyền và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp ở phiên tòa. Theo đó, tổng số tiền bà Kim Oanh yêu cầu ông Trần Quý Thanh bồi thường là 531 tỷ đồng.

Cha con ông Trần Quí Thanh tại tòa, sáng 23/4. Ảnh: NLĐ

Bà Đặng Thị Kim Oanh (SN 1970) là một doanh nhân có tiếng trong mảng BĐS khu vực phía Nam. Hiện tại, bà là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Kim Oanh Group. Thông tin mới nhất liên quan đến doanh nghiệp này là ngày 17/4, UBND tỉnh Bình Dương đã trao quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Một Thế Giới - The One World cho Kim Oanh Group.

Cụ thể, dự án Khu đô thị Một Thế Giới – The One World có quy mô gần 50ha, với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 1 tỷ USD. Dự án này tọa lạc giữa các tuyến đường huyết mạch, bao gồm: Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13), Nguyễn Thị Minh Khai và Vành đai 3 (phường Thuận Giao thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Phối cảnh dự án Một Thế Giới - The One World. Ảnh: ĐVTK

Theo thông tin trên báo chí, Một Thế Giới được kỳ vọng trở thành khu đô thị đẳng cấp hàng đầu tại Bình Dương. Theo kế hoạch, dự án được phát triển theo mô hình "all in one" với nhiều dòng sản phẩm: shophouse, nhà phố liền kề, biệt thự compound, căn hộ... với nhiều tiện ích đẳng cấp như học tập, vui chơi giải trí, mua sắm, không gian làm việc, hội nghị - triển lãm, chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao…

Tại lễ ký kết hợp tác đầu tư Khu đô thị Một Thế giới – The One World, bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group cho biết, dự án sẽ được chia làm 6 dự án thành phần và dự kiến xây dựng trước những tiện ích quan trọng, bao gồm trung tâm hội nghị - triển lãm, trung tâm thương mại AEON, khách sạn 5 sao, trường liên cấp quốc tế. Dự án chính thức giới thiệu sản phẩm ra thị trường trong năm 2025.

Cơ hội hợp tác lớn của Tập đoàn Kim Oanh

Buổi lễ ký kết hợp tác đầu tư giữa Kim Oanh Group và các tập đoàn Nhật Bản ngày 17/4. Ảnh: GH

Đồng thời, nhân dịp này, Kim Oanh Group đã ký kết hợp tác với các đối tác đến từ Nhật Bản là Tập đoàn Sumitomo Forestry, Tập đoàn Kumagai Gumi, Công ty phát triển đô thị NTT và AOEN Việt Nam (thành viên của tập đoàn AEON).

Việc ký kết hợp tác này đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình triển khai dự án, thúc đẩy sự phát triển Khu đô thị Một Thế Giới - The One World. Theo thỏa thuận ký kết, cấu trúc hợp tác của dự án sẽ được chia theo tỷ lệ như sau: Kim Oanh Group chiếm 51% cổ phần; các đối tác Nhật Bản gồm Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi và NTT chiếm 49% cổ phần. Ngoài ra, riêng AEON Việt Nam sẽ phát triển và vận hành một trung tâm thương mại cao cấp quy mô lớn ngay trong khu đô thị này.

Tại lễ ký kết, ông ONO Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, cho biết trong dự án hợp tác này, Tập đoàn Sumitomo Forestry, Tập đoàn Kumagai Gumi, Tập đoàn NTT và Tập đoàn Kim Oanh sẽ cùng nhau phát triển khu đô thị quy mô lớn nhằm góp phần xây dựng một thành phố bền vững và hỗ trợ việc trung hòa carbon.

Mục tiêu chung hàng đầu của dự án là "góp phần hiện thực hóa một xã hội sung túc thông qua việc cung cấp chỗ ở vừa an toàn vừa có chất lượng tốt".