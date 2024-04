Hôm nay, ba cha con ông Trần Quí Thanh hầu toà

Hội đồng xét xử (HĐXX) do thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa theo sự phân công của Viện KSND tối cao là ông Vũ Tất Ba , ông Phạm Văn Hiền và ông Mai Hoàn Đông (cùng là kiểm sát viên). Để chuẩn bị cho phiên xử, HĐXX đã triệu tập 4 bị hại cùng ở TPHCM tham gia phiên tòa; triệu tập 35 đơn vị và cá nhân là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 11 luật sư tham gia bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2020, bị cáo Trần Quí Thanh , Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích thông qua môi giới đã cho các cá nhân vay tiền với lãi suất 3%/tháng, nhưng yêu cầu các chủ tài sản, dự án phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay. Khi bên vay trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận, thì các bị can đã nại ra nhiều lý do để không trả lại tài sản. Tổng trị giá tài sản chiếm đoạt của các bị can là 1.048 tỷ đồng. Trong vụ án này, cáo trạng xác định ông Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bà Trần Uyên Phương và bà Trần Ngọc Bích.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2020, bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích thông qua môi giới đã cho các cá nhân vay tiền với lãi suất 3%/tháng, nhưng yêu cầu các chủ tài sản, dự án phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay. Khi bên vay trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận, thì các bị can đã nại ra nhiều lý do để không trả lại tài sản. Tổng giá trị chiếm đoạt của các bị can là 1.048 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, tại Cơ quan điều tra, ông Trần Quí Thanh không thừa nhận cho vay, mà chỉ thừa nhận mua, bán các tài sản với các chủ tài sản theo quy định của pháp luật. Bà Trần Uyên Phương không thừa nhận giúp ông Thanh cho vay tiền, chỉ thừa nhận là mua bán. Bà Trần Ngọc Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp ông Trần Quí Thanh vay tiền. Cơ quan điều tra ghi nhận, cả 3 cha con nhà ông Trần Quí Thanh có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội, tạo việc làm cho hàng ngàn người lao động…