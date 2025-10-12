Nữ đại gia 47 tuổi mang 3,7 tỷ đồng, 1 chiếc ô tô và 1 căn nhà để cưới chàng trai 27 tuổi, phản ứng của bố mẹ chú rể gây bất ngờ

Ngày 6/10, một chàng trai 27 tuổi đến từ tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã tổ chức đám cưới cùng người vợ ngoại quốc của mình. Điều khiến nhiều người chú ý không phải là chuyện tình vượt biên giới, mà là nhân vật đặc biệt của cô dâu - một người phụ nữ da đen 47 tuổi, thậm chí còn dẫn theo con trai 12 tuổi tham dự lễ cưới.

Đám cưới hiếm gặp

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, nhiều cặp đôi chọn thời điểm này để tổ chức đám cưới. Chàng trai trẻ người Sơn Đông năm nay 27 tuổi cũng không ngoại lệ, nhưng đám cưới của anh lại gây chú ý bởi sự khác biệt.

Qua hình ảnh được chia sẻ trên mạng, chú rể có dáng vẻ thư sinh, mang phong thái cổ điển, trong khi cô dâu là người phụ nữ da đen, vóc dáng cao lớn, trông đầy mạnh mẽ. Hai người đứng cạnh nhau tạo nên sự đối lập thú vị: chàng trai trẻ trông bé nhỏ bên cạnh cô dâu cao lớn.

Dù là người nước ngoài, cô dâu vẫn chọn tổ chức lễ cưới theo nghi thức truyền thống Trung Quốc. Buổi lễ diễn ra tại một khách sạn địa phương với sự tham gia của đông đảo hàng xóm và người dân trong vùng. Nhiều cụ già trong làng lần đầu tiên nhìn thấy người ngoại quốc đã hào hứng dùng điện thoại chụp ảnh, kéo theo cả trẻ em xung quanh.

Sau phần đón dâu, đôi uyên ương thay trang phục truyền thống Trung Quốc với áo cưới long phụng, vô cùng lộng lẫy. Trong lễ cưới, họ có những cử chỉ tình cảm, trao nhau nụ hôn trên má, chứng tỏ tình cảm sâu đậm dành cho nhau. Tuy nhiên, phản ứng của bố mẹ chú rể lại khiến nhiều người chú ý.

Dù chụp ảnh cùng gia đình và khách mời, gương mặt bố mẹ chú rể dường như không thể hiện trọn vẹn niềm vui, mang nét cứng nhắc và gượng gạo.

Sính lễ cực khủng

Theo thông tin từ người quen, cô dâu đã 47 tuổi, lớn hơn chồng 20 tuổi, gần bằng tuổi mẹ chồng. Trước đó, cô từng có một đời chồng và một cậu con trai 12 tuổi, người cũng tham gia lễ cưới với vai trò “trợ lý” cho mẹ. Chính điều này khiến nhiều người xem đám cưới như một trải nghiệm “đặc biệt chưa từng có”.

Cô dâu còn được gia đình, bao gồm cả anh chị em ruột từ nước ngoài, hỗ trợ hết mình, góp phần tạo nên sự tự tin cho cô trong ngày vui.

Một số nguồn tin cho biết cô dâu mang theo sính lễ gồm một căn nhà, một chiếc ô tô và 1 triệu Nhân dân tệ (khoảng 3,7 tỷ đồng) cho thấy gia đình cô có tiềm lực kinh tế mạnh. Trong lễ cưới, cô còn đi cùng ba vệ sĩ riêng, với mức lương khoảng 3.000 USD/ngày (khoảng 79 triệu đồng), tạo ấn tượng về sự giàu có. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực chính thức.

Chú rể cũng chuẩn bị cho vợ tương lai một căn nhà và hai chiếc xe, thể hiện sự chu toàn và tình cảm sâu sắc của gia đình trẻ dành cho cô dâu.

Dù nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên hoặc hoài nghi về cuộc hôn nhân này, nhưng thực tế cho thấy cả hai có tình cảm chân thành dành cho nhau. Câu nói “Nghìn đền chùa cũng không bằng một hôn nhân hạnh phúc” dường như phù hợp để mô tả tình yêu vượt biên giới này.

Nguồn: 163.com