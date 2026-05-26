Nữ cung thủ xinh đẹp, nổi tiếng nhất Việt Nam gây sốt với visual nàng thơ, chuyện tình viral nhất Olympic càng gây chú ý

Sinh năm 2001 tại Hưng Yên, Đỗ Thị Ánh Nguyệt từ lâu đã là cái tên quen thuộc và là niềm tự hào của thể thao nước nhà. Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một cung thủ xuất sắc, Ánh Nguyệt từng bắt đầu sự nghiệp thể thao vào năm 2016 với bộ môn bóng rổ. Tuy nhiên, nhận thấy tố chất đặc biệt của cô, các huấn luyện viên đã định hướng cho cô rẽ ngang sang bắn cung vào năm 2017 - một bước ngoặt đã thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của cô gái trẻ.

Chỉ sau một thời gian ngắn luyện tập, Ánh Nguyệt nhanh chóng chứng minh tài năng thiên bẩm của mình. Cô liên tục gặt hái được những thành tích vang dội: đỉnh cao là tấm Huy chương Vàng đồng đội nữ cung 1 dây tại SEA Games 30 khi mới 18 tuổi. Đặc biệt, Ánh Nguyệt còn là một trong số ít những vận động viên xuất sắc của Việt Nam có vinh dự hai lần liên tiếp giành vé chính thức tham dự hai kỳ Thế vận hội lớn nhất hành tinh là Olympic Tokyo 2020 và Olympic Paris 2024. Với tài năng vượt trội cùng gương mặt khả ái, cô luôn nhận được sự săn đón và yêu mến đặc biệt từ công chúng.

Màn "lột xác" dịu dàng tựa "thần nữ"

Mới đây, bộ ảnh nghệ thuật mới của Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã nhanh chóng nhận về "bão like" từ người hâm mộ. Người ta không còn thấy một nữ chiến binh tập trung cao độ với cây cung sắc bén dưới cái nắng gay gắt của thao trường, mà thay vào đó là một thiếu nữ dịu dàng, tràn đầy nét thơ ngây và nữ tính.

Trong trang phục váy voan trắng trễ vai điệu đà, Ánh Nguyệt khéo léo khoe trọn bờ vai trần thon thả cùng làn da trắng ngần không tỳ vết. Mái tóc ngắn ngang vai được tạo kiểu bồng bềnh tự nhiên ôm lấy gương mặt thanh tú với sống mũi cao và nụ cười rạng rỡ rực sáng. Giữa không gian tràn ngập hoa hồng, dải lụa mỏng và ánh nến vàng ấm áp, thần thái e ấp, mơ màng của cô nàng khiến bất cứ ai ngắm nhìn cũng phải thả tim vì quá đỗi ngọt ngào. Nhiều người hâm mộ đã ví khoảnh khắc này của nữ cung thủ xinh đẹp giống như hình ảnh của nữ thần.

Điểm tựa hạnh phúc phía sau thao trường

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, cuộc sống đời tư của Đỗ Thị Ánh Nguyệt cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm và chúc phúc của khán giả, đặc biệt là chuyện tình đẹp như mơ với nam tuyển thủ cầu lông nổi tiếng Lê Đức Phát. Điều khiến người hâm mộ vô cùng thích thú chính là việc cặp đôi trai tài gái sắc này đã chính thức bén duyên từ những ngày cùng nhau sát cánh tham dự Olympic Paris 2024.

Giữa áp lực nghẹt thở của đấu trường lớn nhất thế giới tại thủ đô nước Pháp, sự đồng điệu, đồng hành và những lời cổ vũ sưởi ấm cho nhau trên khán đài đã trở thành sợi dây tơ hồng kết nối hai trái tim. Trở về từ Paris, họ có nhiều cơ hội đồng hành trong các hoạt động của đội tuyển, từ đó tình cảm nảy nở và chính thức công khai hẹn hò vào tháng 9/2024. Chuyện tình ngọt ngào ấy vừa có một cái kết vô cùng viên mãn bằng một màn cầu hôn và đám cưới đầy cảm xúc vào đầu năm 2026.