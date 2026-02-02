Nữ công nhân tử vong trong lúc đang hát tại tiệc tất niên công ty ở TP.HCM: Đã rõ nguyên nhân

Sự việc nữ công nhân đang hát trên sân khấu tại tiệc tất niên công ty thì bất ngờ gục xuống tử vong đã khiến dư luận ngỡ ngàng. Nạn nhân trong vụ việc là bà Đ.T.T.V. (55 tuổi, ở TP.HCM). Nhiều người đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân, đồng thời bày tỏ thắc mắc không rõ nguyên nhân vì đâu lại dẫn đến sự việc đau lòng như vậy.

Nguồn tin trên báo Dân trí mới đây cho biết, bước đầu. Công an TP.HCM đã xác định được nguyên nhân khiến bà V. tử vong.

Theo đó, qua kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu và lấy lời khai từ gia đình nạn nhân, công an đã xác định bà V. tử vong do bệnh lý phù phổi.

Nguyên nhân khiến người phụ nữ tử vong khi đang hát trong tiệc tất niên là do bệnh lý. (Ảnh: Người Lao Động)

Người nhà của nạn nhân chia sẻ, bà V. làm công nhân cho một công ty sản xuất đồ gỗ ở phường Đông Hòa (TP.HCM) đã được khoảng 10 năm. Gần đây, bà có sử dụng thuốc để điều trị bệnh tim, phổi. Nạn nhân không sử dụng rượu bia trong buổi tiệc tất niên công ty hôm 31/1.

Trước đó, theo nguồn tin trên báo Người Lao Động, chiều ngày 31/1, bà V. dự tiệc tất niên công ty, tổ chức tại một nhà hàng trên đường Lý Thường Kiệt (phường Dĩ An, TP.HCM). Khoảng 16 giờ cùng ngày, bà V. lên sân khấu hát. Sau đó, người phụ nữ bất ngờ ngã gục xuống sân khấu. Nhiều người đã chạy lên sơ cứu và đưa bà V. đi cấp cứu song nạn nhân tử vong sau khi nhập viện.

Cơ quan chức năng đã đến hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera an ninh, đồng thời tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.