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Nữ công nhân tử vong trong khuôn viên công ty may: Hoàn cảnh khó khăn, lao động chính trong nhà

Hương Trà (T/H)
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Trong lúc lùi xe tốc độ cao, thiếu chú ý quan sát phía sau, tài xế đã lùi trúng một nữ công nhân đang đi bộ.

Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn camera an ninh ghi lại vụ va chạm thương tâm trong khuôn viên một công ty may. Theo nội dung đoạn clip, thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế điều khiển xe tải lùi khá nhanh, rồi đụng trúng một nữ công nhân đi bộ. Hậu quả, người nữ công nhân ngã xuống đường bị bánh xe tải cán qua người và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc hơn 11h trưa 15/9, trên tuyến đường nội bộ của Công ty May T.L (xã Vân Tụ). Lúc này, xe tải BKS 35A-830.xx vận chuyển hàng hóa tới công ty. Tài xế đã lùi xe nhanh và thiếu quan sát dẫn tới vụ tai nạn thương tâm.

(Ảnh cắt từ clip)

Ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Vân Tụ (Nghệ An) xác nhân thông tin vụ việc trên báo Xây Dựng vào sáng nay (16/9) và cho biết, đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đang tiến hành điều tra. Danh tính nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị H. (47 tuổi, ngụ xã Quang Đồng, Nghệ An). Theo chính quyền địa phương, chồng bà H. từng bị tai nạn lao động. Gia đình bà H. thuộc diện khó khăn, bà H. là lao động chính, nuôi ba người con.

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