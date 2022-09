Nữ công nhân bị đồng nghiệp hiếp dâm trong nhà vệ sinh

Ngày 18-9, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Ngọc Thành (29 tuổi; ngụ xã Tân Bình, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi hiếp dâm .

Đối tượng Hồ Ngọc Thành

Theo điều tra ban đầu, sáng 14-9, tại Công ty B.H (địa chỉ ở Khu Công nghiệp Bình Minh, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh), Thành thấy chị V.B.T.N (19 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) đi vào nhà vệ sinh một mình nên Thành đi theo và dùng vũ lực khống chế, đe dọa để thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị N.

Một số công nhân trong công ty phát hiện vụ việc và khống chế Thành, giao cho công an. Tại cơ quan công an, Thành thừa nhận hành vi của mình và cho rằng do nạn nhân từ chối tình cảm của mình nên mới gây ra sự việc trên.