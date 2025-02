Lộ diện nghi phạm vụ 2 mẹ con tử vong bất thường: Là người yêu của mẹ, tự sát nhưng không thành

Ngày 22/2, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP.Bến Cát đang điều tra làm rõ vụ việc hai mẹ con tử vong trong một ngôi nhà tại khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9g cùng ngày, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo xảy ra án mạng làm 2 người tử vong tại một căn nhà tại khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Chân dung nghi phạm Lộc

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh làm rõ.

Nạn nhân được xác định là chị L. (SN 1983) và con trai là T.Q.P (SN 2017) cùng thường trú: Khu phố Bến Đồn, phường Hòa Lợi, TP.Bến Cát.

Qua làm việc nhanh, lực lượng Công an xác định nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn tình cảm giữa chị T và đối tượng Lương Quí Lộc (SN: 1993, nơi thường trú: Phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM), dẫn đến việc Lộc ra tay sát hại hai mẹ con chị T và sau đó tự sát nhưng không thành, hiện Lộc đang cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.