Nathalia Gadelha Filgueiras, nữ cơ phó 20 tuổi thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Learjet khiến 9 người tử vong tại Florida (Mỹ), từng lấy bằng phi công tư nhân khi mới 17 tuổi và sớm theo đuổi giấc mơ trở thành phi công thương mại.

Nữ cơ phó trên chiếc Learjet 60 gặp nạn tại hạt Palm Beach, bang Florida, đã được xác định là Nathalia Gadelha Filgueiras. Cô gái 20 tuổi từng gây chú ý khi lấy bằng phi công tư nhân từ năm 17 tuổi, thậm chí trước cả khi có bằng lái ô tô.

Trong cuộc phỏng vấn với The New York Post, mẹ của Nathalia là bà Camila cùng cha dượng Thiago Corteleti, 44 tuổi, xác nhận cô chính là người ngồi ghế cơ phó trên chuyến bay định mệnh từ Austin, bang Texas, đến Bahamas hôm 1/11.

Chiếc Learjet 60 bất ngờ lao xuống với tốc độ thẳng đứng hơn 20.000 feet/phút (khoảng 6.100 m/phút) trước khi đâm xuống mặt đất và bốc cháy dữ dội tại khu vực hạt Palm Beach vào chiều Chủ nhật. Toàn bộ 9 người trên máy bay thiệt mạng.

Ảnh: @itsnatfilg/Threads

Theo lời kể của gia đình, Nathalia sẽ bước sang tuổi 21 vào tháng 1/2027. Cô đã làm công việc phi công thương mại được khoảng 9 tháng, với tổng cộng 1.300 giờ bay.

Mẹ của nữ cơ phó không giấu được nỗi đau khi nhắc đến lựa chọn nghề nghiệp của con gái. Bà cho biết bản thân luôn tự hào vì Nathalia được sống với ước mơ, nhưng cũng mang trong lòng nỗi lo sợ rằng chính những chuyến bay sẽ cướp con gái khỏi mình.

“Tôi muốn con được sống với ước mơ của mình, nhưng tôi biết rằng chính ước mơ ấy sẽ là thứ đưa con rời xa tôi”, bà Camila nghẹn ngào nói “Tôi biết một chiếc máy bay rồi sẽ đưa con rời xa tôi. Tôi luôn biết điều đó, nhưng tôi cũng vô cùng tự hào về con. Tôi biết con đã được sống với ước mơ của mình”.

Theo ông Thiago, chỉ khoảng 10 phút trước khi chiếc Learjet gặp nạn, Nathalia vẫn còn nhắn tin cho bạn trai tên Justin. Cô thông báo về tình hình thời tiết bất lợi trong chuyến bay.

Ảnh: @itsnatfilg/Threads

“Con bé chỉ nói rằng: 'Em đang gặp nhiễu động, máy bay đang bị đóng băng'”, ông Thiago kể lại.

Nathalia lớn lên tại hạt Palm Beach và sớm bộc lộ niềm đam mê với bầu trời. Cô là con thứ hai trong gia đình có ba chị em gái. Tình yêu dành cho máy bay bắt đầu từ những lần được cha đưa đi trên chiếc Beechcraft Bonanza cỡ nhỏ.

Năm 2018, cha cô bắt đầu học lái máy bay như một sở thích. Đến năm 2020, Nathalia cũng bắt đầu tham gia các buổi học lái máy bay, với sự hướng dẫn của cha và các giáo viên chuyên nghiệp.

Tháng 10/2023, khi vẫn còn là học sinh năm cuối trường Trung học West Boca Raton, Nathalia chính thức lấy bằng phi công tư nhân ở tuổi 17. Thành tích này từng được truyền thông địa phương đưa tin, bởi cô có thể điều khiển máy bay khi vẫn chưa có bằng lái xe.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS12 thời điểm đó, nữ sinh hào hứng kể về sự khác biệt thú vị của bản thân: “Tôi thực sự thích khoe điều đó. Bởi khi mọi người nói: 'Ồ, bạn không biết lái xe à?', tôi sẽ đáp: 'Đúng, nhưng tôi biết lái máy bay'”.

Cô cũng thừa nhận nhiều người cảm thấy khá kỳ lạ khi một nữ sinh có thể điều khiển máy bay nhưng lại chưa có bằng lái ô tô. Tuy nhiên, với Nathalia, đó là điều khiến cô cảm thấy đặc biệt.

“Tôi thích khác biệt với mọi người, vì vậy tôi nghĩ điều đó thật tuyệt. Đây không phải là cơ hội mà ai cũng có được”, cô từng chia sẻ.

Đáng chú ý, chương trình Học viện Hàng không thuộc Học khu Palm Beach đã hỗ trợ kinh phí để Nathalia lấy bằng phi công tư nhân sau khi chương trình được triển khai vào năm 2023.

Ảnh: @itsnatfilg/Threads

Ước mơ của cô gái trẻ không dừng lại ở việc điều khiển những chiếc máy bay tư nhân. Nathalia từng mong muốn trở thành phi công cho một hãng hàng không thương mại lớn, trong đó có American Airlines. Tuy nhiên, theo gia đình, thời điểm đó cô vẫn chưa đủ tuổi để ứng tuyển vào hãng.

Sau khi tốt nghiệp trường đào tạo bay American Flyers có trụ sở tại Addison, bang Texas, với một cơ sở ở Pompano Beach, Florida, Nathalia tiếp tục phát triển sự nghiệp. Cô từng làm giáo viên hướng dẫn bay tại một trường đào tạo ở Fort Lauderdale trước khi chuyển sang công việc phi công khác.

Trên mạng xã hội, nữ cơ phó cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gắn với niềm đam mê hàng không. Trong một video đăng tải gần đây, cô xuất hiện cùng bạn trai, cả hai đều là những phi công trẻ.

Mẹ của Nathalia cho biết con gái luôn nhận được sự đánh giá cao từ những người làm việc cùng. Cô được tuyển dụng bởi năng lực chuyên môn và tình yêu đặc biệt dành cho nghề bay.

“Ai cũng rất ấn tượng với con bé. Họ tuyển dụng con vì biết con giỏi đến mức nào và yêu công việc này ra sao”, bà Camila chia sẻ “Tôi biết nếu được lựa chọn cách ra đi, có lẽ con bé sẽ chọn cách này. Nhưng tôi không muốn điều đó xảy ra quá sớm”.

Chiếc máy bay Learjet 60 chở 9 người gặp nạn và rơi xuống khu dân cư ở Nam Florida vào ngày 1/11 (Ảnh: Aki Kuusisto/Storyful)

Hiện trường sự việc (Ảnh: USA TODAY Network)

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại khu dân cư Greenacres, thuộc hạt Palm Beach, khi máy bay đang trên hành trình từ Austin đến Bahamas. Ngoài nữ cơ phó, vụ rơi máy bay đã cướp đi sinh mạng của một gia đình 4 người của doanh nhân công nghệ triệu phú Adam Robinson đến từ Texas, hai người bạn và người bảo mẫu của họ cùng với một cơ trưởng giàu kinh nghiệm khác.

Nhà chức trách dự kiến tổ chức họp báo để cung cấp thêm thông tin về thảm kịch. Nguyên nhân khiến chiếc Learjet bất ngờ lao xuống và bốc cháy vẫn đang được điều tra.

Nguồn: NYPost