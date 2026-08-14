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Nữ Chủ tịch sinh năm 1993 tiếp quản công ty sở hữu dự án 500 triệu USD tại khu tứ giác Bến Thành

Yên Chi
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Công ty TNHH Saigon Glory vừa tiếp tục có sự thay đổi ở vị trí lãnh đạo cao nhất, chỉ vài tháng sau thay đổi nhân sự trước đó.

Nữ Chủ tịch sinh năm 1993 tiếp quản công ty sở hữu dự án 500 triệu USD tại khu tứ giác Bến Thành - Ảnh 1.

Theo dữ liệu từ hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bà Lê Nguyễn Ngọc Trân , sinh năm 1993 đã trở thành Chủ tịch Công ty TNHH Saigon Glory , thay ông Hồ Thanh Bảo, sinh năm 1978.

Bà Trân đồng thời là người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp trị giá 23.000 tỷ đồng tại doanh nghiệp này.

Vị trí Chủ tịch Saigon Glory đã thay đổi hai lần trong thời gian ngắn. Trước đó, vào tháng 4/2026, ông Hồ Thanh Bảo được bổ nhiệm thay ông Trần Thanh Tú.

Ông Trần Thanh Tú từng là một trong ba cá nhân được Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông ủy quyền đại diện phần vốn góp tại Saigon Glory.

Saigon Glory được thành lập năm 2018, từng là công ty con của Tập đoàn Bitexco. Đến cuối năm 2024, Bitexco hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn góp tại doanh nghiệp này cho BĐS Phương Đông - một pháp nhân thuộc hệ sinh thái Masterise, sau khi nhận được sự chấp thuận của các trái chủ liên quan.

Sau khi về tay chủ mới, doanh nghiệp đã thực hiện các bước tái cấu trúc nguồn vốn và đẩy mạnh hợp tác với các đối tác chiến lược. Một trong những cột mốc quan trọng là một thỏa thuận hợp tác đầu tư vào tháng 11/2025 và được đối tác góp khoảng 20.700 tỷ đồng để phát triển và quản lý dự án tại khu tứ giác Bến Thành.

Dòng vốn này không chỉ hỗ trợ thanh khoản mà còn giúp dự án One Central HCM chính thức tái khởi công vào tháng 3/2026 dưới sự thi công của tổng thầu Newtecons.

One Central HCM là dự án phức hợp nằm tại khu tứ giác Bến Thành, trung tâm TP.HCM. Dự án có diện tích khoảng 8.600 m², sở hữu bốn mặt tiền Phạm Ngũ Lão - Calmette - Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính và nằm đối diện chợ Bến Thành.

Tổng vốn đầu tư lên tới 500 triệu USD, tương đương hơn 13.000 tỷ đồng. Theo thiết kế, dự án gồm hai tòa tháp cao 55 tầng và 48 tầng, cung cấp 214 căn hộ, 231 phòng khách sạn, cùng hệ thống văn phòng hạng A+ và trung tâm thương mại cao cấp.

Tình hình tài chính của Saigon Glory cũng thay đổi mạnh trong năm 2025.

Tại cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 5.065 tỷ đồng, trong khi cuối năm 2024 vẫn âm 12.445 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng giảm từ 25.347 tỷ đồng xuống còn 16.994 tỷ đồng, tương đương giảm hơn 8.350 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh đồng thời đảo chiều từ lỗ lớn sang có lãi. Saigon Glory báo lợi nhuận sau thuế 1.510 tỷ đồng trong năm 2025, trái ngược với khoản lỗ lên tới 15.935 tỷ đồng của năm trước.

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Tags

Chủ tịch

sinh năm 1993

Bến Thành

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