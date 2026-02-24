Nữ chính phim Tết trăm tỷ bị Trấn Thành gây áp lực

Mới đây, tại chương trình Sao Check, nữ chính phim Tết trăm tỷ Thỏ ơi là ca nhạc sĩ LyLy đã chia sẻ về cơ duyên được Trấn Thành giao vai dù chưa từng trải qua diễn xuất.



Cô nói: "Mọi thứ đến với tôi rất tự nhiên và ngẫu nhiên. Tôi thì rất thích xem phim của anh Trấn Thành, Tết nào tôi cũng ra rạp xem phim. Tôi có một điều ước trong lòng là được viết nhạc phim nên hay gửi nhạc cho anh Trấn Thành để anh ấy nghe và góp ý.

LyLy

Tới năm ngoái, khi tôi gửi nhạc cho anh Trấn Thành thì anh ấy bảo "Em ơi, bài này có thể hợp với phim Tết của anh, thôi em gặp anh đi rồi anh em mình cùng nghe".

Tôi vui lắm, đến gặp anh Thành để bàn về bài hát đó, ai ngờ anh ấy cho tôi đi casting luôn và tôi cũng không ngờ được vào thẳng vai chính luôn. Nhưng bài hát đó của tôi lại bị anh Thành từ chối, không được chọn làm nhạc phim.

Có lẽ anh Trấn Thành thấy một điểm gì đó giữa tôi và nhân vật Hải Linh trong phim và chính tôi cũng thấy vậy.

Nói vậy thôi chứ anh Trấn Thành casting rất kỹ. Tôi phải casting đến 3 lần mới được nhận. Chúng tôi không được đọc trước kịch bản. Chúng tôi cứ lên casting rồi anh Thành sẽ cho một tình huống để chúng tôi diễn theo tình huống đó một cách hết sức tự nhiên, có gì nói đó, không có thoại.

Sau khi casting và biết được nhận hẳn vai chính, tôi hoảng. Tôi và anh Trấn Thành cũng từng nói chuyện, làm việc chung với nhau nhiều khi đi các show. Tôi cũng chưa bao giờ bị anh Thành lớn tiếng. Anh ấy đối xử với tôi rất nhẹ nhàng nên tôi cứ nghĩ làm phim chung thì cũng vậy.

Nhưng không, từ tờ giấy trắng tôi thành tờ giấy đen luôn. Vào phim, anh Thành rất nghiêm khắc, khó tính. Ngày đầu tiên quay tôi bị sợ, áp lực. Tôi cứ nghĩ hay là Trấn Thành ghét tôi nên mới la mắng tôi như vậy. Sau đó tôi mới thấy ai cũng bị như vậy.

Cảnh nào anh Trấn Thành cũng phải căn cho mặt diễn viên đẹp nhất rồi mới quay. Tôi cảm thấy may mắn vì điều đó. Ai cũng nghĩ tôi mỏng manh như tờ giấy trắng nhưng tôi rất lì. Tôi không để nước mắt mình rơi một giọt nào ngoài phim trường".