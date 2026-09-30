Nữ chính 'Chân Hoàn truyện': Mệnh danh 'bà hoàng rating', U50 viên mãn giàu có

Thành công nhất trong sự nghiệp nữ diễn viên này phải kể đến vai diễn để đời trong "Chân Hoàn truyện" của đạo diễn Trịnh Tiểu Long.

Chân Hoàn truyện ra mắt năm 2011, kể về cuộc đời nàng Chân Hoàn - từ cô gái trong sáng không màng danh lợi đến từng bước trở thành người quyền lực nhất. Phim là tác phẩm đỉnh cao về đề tài tranh đua chốn hậu cung của Hoa ngữ. Tác phẩm giúp nữ chính Tôn Lệ đứng vững ở vị trí nữ diễn viên hạng A và hút được lượng khán giả lớn trên khắp châu Á.

“Nữ hoàng rating” màn ảnh Hoa ngữ

Tôn Lệ sinh năm 1982 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Từ nhỏ, cô sớm bộc lộ năng khiếu múa hát. Năm 11 tuổi, nữ diễn viên có cơ hội tham gia lưu diễn tại Anh, Mỹ, Nhật Bản. Tài năng vũ đạo cũng giúp Tôn Lệ lọt vào mắt xanh của đạo diễn phim Tân dòng sông ly biệt với vai diễn nhỏ trong đội múa của Lục Y Bình (Triệu Vy đóng). Cũng từ đây, cô bắt đầu bước vào con đường diễn xuất.

Năm 2003, Tôn Lệ được giao vai nữ chính An Tâm trong phim Ngọc Quan Âm. Vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên này giúp cô giành 2 giải “Nữ diễn viên xuất sắc” và “Nữ diễn viên được yêu thích nhất” tại Truyền hình Trung quốc Kim Ưng lần thứ 22.

Vai diễn để đời của Tôn Lệ trong “Chân Hoàn truyện”.

Thành công của bộ phim tiếp tục giúp Tôn Lệ có được vai diễn để đời trong Chân Hoàn truyện của đạo diễn Trịnh Tiểu Long. Tác phẩm giúp cô trở thành một trong những nữ diễn viên truyền hình hàng đầu Trung Quốc. Cô cũng trở thành nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên được đề cử giải Emmy lần thứ 41 cho hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc”.

Sau thành công này, cô tiếp tục tham gia nhiều dự án truyền hình đạt lượt người xem lớn. Đa số, các vai diễn của cô thường được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất tự nhiên và sự đầu tư kỹ lưỡng cho nhân vật. Chính bởi lẽ đó, Tôn Lệ được mệnh danh là “Nữ hoàng rating phim truyền hình”.

Hôn nhân viên mãn, sự nghiệp nổi bật

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Tôn Lệ vẫn giữ được vị trí vững chắc trong làng giải trí Trung Quốc. Bên cạnh sự nghiệp, cuộc hôn nhân của Tôn Lệ với nam diễn viên Đặng Siêu cũng được công chúng quan tâm.

Cả hai quen nhau khi cùng đóng chung dự án Hạnh phúc như hoa vào năm 2005. Sau 5 năm hẹn hò, cặp đôi quyết định về chung nhà. Họ có với nhau 2 con, một trai một gái. Bên nhau 16 năm, cặp nghệ sĩ vẫn duy trì mối quan hệ được đánh giá là bền vững trong giới giải trí.

Tổ ấm viên mãn của Tôn Lệ - Đặng Siêu.

Trên mạng xã hội, Tôn Lệ và Đặng Siêu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình. Hiện hai con của cặp đôi cũng nhận được nhiều sự chú ý. Theo truyền thông Trung Quốc, hai nghệ sĩ định hướng cho các con phát triển năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ. Con trai có sở thích hội họa và thể thao, còn con gái bộc lộ năng khiếu về khiêu vũ.

Với gương mặt thanh tú, sắc vóc thanh mảnh, Tôn Lệ được nhận xét phù hợp với tạo hình cổ trang lẫn hiện đại. Dù bước qua tuổi 40, minh tinh vẫn giữ trọn sắc vóc xinh đẹp và thuộc top những diễn viên có lượng cát-xê cao nhất nhì Trung Quốc.

Sở hữu mức thu nhập đáng mơ ước, song Tôn Lệ vẫn giữ lối sống tiết kiệm, không phô trương. Chính điều này khiến cô nhận được nhiều thiện cảm và sự ngưỡng mộ.

Tôn Lệ vẫn giữ được sức hút sau hàng chục năm làm nghề.

Thời gian qua, gia đình Tôn Lệ cũng vướng tin đồn chuyển ra nước ngoài sinh sống. Sau đó, nữ diễn viên cũng nhanh chóng lên tiếng bác bỏ, khẳng định vợ chồng cô vẫn gắn bó với cuộc sống tại Thượng Hải.