Nữ CEO đầu tiên trong lịch sử Viettel Global lọt Top 100 Phụ nữ Quyền lực nhất châu Á

Ngày 7/10/2025, tạp chí Fortune công bố bảng xếp hạng Most Powerful Women Asia 2025, ghi nhận bà Nguyễn Thị Hoa – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) - là một trong những nữ lãnh đạo có tầm ảnh hưởng hàng đầu khu vực châu Á. Đây là lần đầu tiên Viettel có đại diện góp mặt trong bảng xếp hạng này, đánh dấu bước tiến mới của lãnh đạo nữ Việt Nam trên bản đồ kinh tế khu vực.

Bảng xếp hạng Most Powerful Women Asia của Fortune tôn vinh 100 nữ lãnh đạo có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất châu Á – Thái Bình Dương, được lựa chọn dựa trên các tiêu chí: quy mô và hiệu quả doanh nghiệp, sáng tạo, tác động thị trường, hành trình sự nghiệp, và đóng góp xã hội. Bà Nguyễn Thị Hoa là một trong bốn người phụ nữ Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng Most Powerful Women Asia 2025 của Fortune.

Bà Nguyễn Thị Hoa được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Viettel Global vào tháng 2/2025, trở thành nữ CEO đầu tiên của đơn vị thuộc Tập đoàn Viettel – doanh nghiệp viễn thông lớn nhất Việt Nam. Trước khi được bổ nhiệm, bà có 15 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực viễn thông và đầu tư quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hoa là nữ Tổng Giám đốc đầu tiên trong lịch sử Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (VTG).

Viettel Global đang kinh doanh tại 10 quốc gia trên 3 châu lục, phục vụ hơn 90 triệu khách hàng, trong đó 7 thị trường giữ vị trí số 1 về thị phần di động. Doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 20%/năm suốt 10 năm qua, cao gấp 4–5 lần mức trung bình của ngành viễn thông toàn cầu (theo Gartner).

Song song với đó, Viettel Global cũng tiên phong mở rộng sang lĩnh vực dịch vụ số, tài chính số và chuyển đổi số tại các thị trường quốc tế, trong đó nổi bật là lĩnh vực ví điện tử với tăng trưởng 57% trong năm 2024.

Viettel Global được xem là một trong những doanh nghiệp Việt Nam có dấu ấn quốc tế sâu rộng nhất, đóng vai trò là cầu nối thương mại nâng tầm thương hiệu và vị thế Việt Nam ra thế giới.

Bà Nguyễn Thị Hoa nhấn mạnh: "Đầu tư ra nước ngoài không chỉ là việc tìm kiếm không gian tăng trưởng mới. Đó là quá trình chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân tại các quốc gia Viettel đầu tư, và thực hiện các chương trình trách nhiệm xã hội thiết thực".

Trong 5 năm tới, Viettel Global đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, mở thêm ít nhất một thị trường mới, đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào AI, Cloud, IoT và an ninh mạng – các lĩnh vực công nghệ trọng điểm trong chiến lược phát triển "Go Global" của Tập đoàn Viettel.

Tạp chí Fortune là một trong những ấn phẩm kinh tế hàng đầu thế giới, được xem là "thước đo uy tín" cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu. Danh sách Most Powerful Women Asia 2025 vinh danh các lãnh đạo nữ từ Đông Nam Á, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia – những người đang định hình tương lai của khu vực bằng năng lực lãnh đạo, tầm ảnh hưởng và cam kết tạo ra tác động tích cực cho xã hội.