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Nữ CĐV Na Uy mất tích sau khi ăn mừng chiến thắng trước Brazil ở World Cup được phát hiện đã tử vong

Tú Tú.
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Nữ CĐV Na Uy tử vong sau đêm ăn mừng chiến thắng trước Brazil ở World Cup, cảnh sát truy tìm tài xế xe tải.

Một nữ cổ động viên người Na Uy đã được phát hiện tử vong chỉ vài giờ sau khi mất tích trong đêm ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội nhà trước Brazil tại World Cup 2026. Vụ việc đang được cảnh sát Tây Ban Nha điều tra.

Nạn nhân là Nikoline, 17 tuổi, sang Tây Ban Nha cùng gia đình để theo dõi World Cup. Theo truyền thông địa phương, cô mất tích vào rạng sáng 6/7 (giờ địa phương) sau khi rời hộp đêm Funky Buddha ở khu Puerto Banús, Costa del Sol.

Trước đó, Nikoline cùng nhóm bạn đã ra ngoài ăn mừng chiến thắng 2-1 của tuyển Na Uy trước Brazil ở vòng 1/8 World Cup. Theo lời kể của gia đình, khoảng 1 giờ sáng, cả nhóm gặp nhau tại một quán bar ở khu vực Calahonda, sau đó gọi Uber đến khu phố cổ Marbella để gặp thêm những người bạn đồng hương trước khi tiếp tục tới hộp đêm.

Khoảng từ 3 đến 4 giờ sáng, một người bạn đi vào nhà vệ sinh. Khi quay trở lại, Nikoline đã biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Không thấy con gái trở về, mẹ của Nikoline lập tức trình báo cảnh sát và đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội. Gia đình ban đầu lo ngại cô có thể đã bị bắt cóc.

Nữ CĐV Na Uy mất tích sau đêm ăn mừng chiến thắng trước Brazil

Tuy nhiên, đến sáng cùng ngày, lực lượng chức năng xác định Nikoline đã thiệt mạng sau khi bị một xe tải tông trên tuyến cao tốc A7, gần khu vực Cala de Mijas, ngoại ô Marbella. Theo lời một nhân chứng, sau vụ va chạm, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường.

Do không mang theo giấy tờ tùy thân, danh tính của Nikoline chỉ được xác nhận sau khi cảnh sát đối chiếu với hồ sơ người mất tích do gia đình cung cấp.

Hiện cảnh sát Tây Ban Nha vẫn đang truy tìm tài xế liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra để làm rõ những giờ phút cuối cùng của cô gái 17 tuổi. Một trong những câu hỏi lớn nhất là vì sao Nikoline lại xuất hiện một mình bên lề tuyến cao tốc vào rạng sáng.

Theo kế hoạch, Nikoline sẽ cùng gia đình trở về Na Uy ngay trong ngày 6/7. Bộ Ngoại giao Na Uy sau đó đã xác nhận thông tin cô qua đời và cho biết Đại sứ quán Na Uy tại Madrid đang phối hợp hỗ trợ gia đình xử lý các thủ tục cần thiết.

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