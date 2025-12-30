Nữ cảnh sát đặc cảnh rời ngành về làm vệ sĩ cho tài phiệt, 25 tuổi lương 90 triệu/ tháng

Trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây xuất hiện một bài đăng với tiêu đề “dịch vụ nữ vệ sĩ tại Thâm Quyến”, nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây nhiều tranh luận.Theo mô tả trong bài đăng, công việc của nữ vệ sĩ bao gồm đưa đón, bảo vệ các thành viên trong gia đình chủ thuê, bảo vệ trẻ em đi học, đảm bảo an toàn thân thể cho nữ chủ nhân. “Không lẽ đến cả chuyện đưa đón con đi học ở Thâm Quyến cũng phải thuê vệ sĩ?”, một bình luận đặt câu hỏi.

Từ sự tò mò ấy, cái tên Lý Gia Yến bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn. Lý Gia Yến năm nay 25 tuổi, hiện là vệ sĩ chuyên nghiệp làm việc cho một gia đình thuộc giới siêu giàu tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Nữ vệ sĩ Lý Gia Yến.

Theo Gia Yến, khách hàng thuê cô phần lớn là nữ chủ, bao gồm các đại gia bất động sản, thế hệ giàu thứ hai, chủ tập đoàn xây dựng… Người giàu nhất mà cô từng phục vụ là nhà sáng lập của một doanh nghiệp lớn trong nước, sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm tỷ nhân dân tệ, với nhiều công ty ở nước ngoài, bộ sưu tập xe sang gồm Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, Ferrari, Range Rover, Aston Martin…

Lý Gia Yến làm việc cho giới siêu giàu - họ sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để đảm bảo an toàn, kín kẽ.

Lúc này, Gia Yến thường đảm nhiệm vai trò vệ sĩ cá nhân, thường xuyên xuất hiện trong các bối cảnh như tranh chấp hôn nhân, tranh chấp tài sản, bảo vệ khi ra tòa.

Nhưng công việc của vệ sĩ nữ không đơn thuần là “đứng canh”. Ngoài nhiệm vụ đảm bảo an toàn, nữ vệ sĩ thường kiêm luôn vai trò lái xe, trợ lý, hỗ trợ sinh hoạt,...

"Ở Trung Quốc, vệ sĩ không được mang theo dao hay súng, phần lớn phải dựa vào kỹ năng tay không, sự tỉnh táo và khả năng phán đoán. Gia Yến từng tham gia bảo vệ khách trong môi trường ẩu đả, bị đánh vào sau gáy bằng dùi cui khi đang khống chế đối phương. Chúng tôi không phải tay đấm. Chỉ ra tay khi không còn cách nào khác và luôn ưu tiên báo cảnh sát ngay khi kiểm soát được tình hình”, cô chia sẻ.

Được biết, trước khi trở thành vệ sĩ, Gia Yến từng làm việc trong lực lượng đặc cảnh, được huấn luyện bài bản về võ thuật, tác chiến cự ly gần, lái xe đặc biệt, sơ cứu, y tế chiến thuật. Sau đó, cô rẽ sang một số công việc khác như huấn luyện bơi lội, nhưng cảm thấy không phù hợp và thiếu động lực.

Cô thành thạo võ thuật, biết làm nhiều việc từ lái xe, tới nấu ăn.

Cô vẫn chăm chỉ tập luyện mỗi ngày để nâng cao thể lực.

Gia Yến cho biết, khi biết cô làm vệ sĩ, không ít người tỏ ra khó tin. Trong suy nghĩ số đông, vệ sĩ vẫn là công việc gắn liền với nam giới, thể hình cao lớn, cơ bắp. “Tôi hiểu điều đó. Nam và nữ có khác biệt về thể lực, nhưng vệ sĩ không chỉ dựa vào sức mạnh” , cô nói.

Cô cao 1,65m, nặng 68kg - vóc dáng được đánh giá là hoàn toàn bình thường nếu đặt trong đám đông. Tóc được tết gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh nhưng không phô trương. Nếu không nói ra, rất ít người nhận ra cô đang làm nghề vệ sĩ.

“Chính sự không nổi bật ấy lại là lợi thế. Nữ vệ sĩ có tính ẩn mình cao, dễ tiếp cận gia đình, trẻ em và nữ chủ nhân mà không gây chú ý", Gia Yến chia sẻ.

Cô được trả 25.000 tệ/tháng (khoảng hơn 90 triệu đồng), chưa tính các khoản thưởng, tiền tip và quà tặng đi kèm trong quá trình làm nhiệm vụ.

Con số khiến nhiều người bất ngờ, nhưng theo Gia Yến thu nhập cao đi kèm rủi ro và áp lực Gia Yến cho biết, ngoài lương cố định, cô thường nhận thêm tiền thưởng, tiền tip vào dịp lễ, Tết hoặc sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Theo Gia Yến, số nữ vệ sĩ chuyên nghiệp tại Trung Quốc hiện chỉ hơn 40 người, trong khi số nam vệ sĩ lên tới hàng nghìn. Đây là nghề hiếm và có “tuổi nghề” ngắn, bởi yêu cầu cao về thể lực, phản xạ và tinh thần . “Thông thường, nữ vệ sĩ chỉ làm được đến khoảng 30 tuổi”, cô nói.

Làm việc trong môi trường của giới siêu giàu cũng khiến Gia Yến có góc nhìn khác về cuộc sống: “Nhiều người nghĩ người giàu lúc nào cũng sung sướng, nhưng tôi thấy họ làm việc cật lực, áp lực lớn, nhiều người mắc bệnh, thậm chí trầm cảm.”

Chính những trải nghiệm ấy khiến cô dần nhìn cuộc sống nhẹ hơn, không còn mơ mộng về sự hào nhoáng bên ngoài.