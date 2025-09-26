Nữ ca sĩ xinh đẹp thi Miss Grand Vietnam 2025 nói thẳng chuyện cặp đại gia: “Tôi out top 5 như dự định”

Phan Như Thùy vốn tốt nghiệp khoa Thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô từng giành giải Á quân cuộc thi "Tuyệt đỉnh song ca" và "Hãy nghe tôi hát". Phan Như Thùy được đông đảo khán giả yêu mến với bản hit "Nổi gió lên" (nhạc ngoại lời Việt do Nguyễn Văn Chung chấp bút).

Bên cạnh vai trò ca sĩ, Phan Như Thùy còn là gương mặt quen thuộc với nhiều sân khấu kịch phía Nam. Ở tuổi 30, nữ ca sĩ bất ngờ đi thi hoa hậu - Miss Grand Vietnam 2025. Nữ ca sĩ đã có những chia sẻ chân thành về quyết định táo bạo này.

"Out top 5 như dự định"

- Thi hoa hậu ở tuổi 30 lại là lần đầu, Phan Như Thùy cảm thấy thế nào?

Rất vui nhưng mệt. Tham gia rồi tôi mới biết là thi hoa hậu cực lắm. Lịch trình là 5 giờ sáng dậy make-up nên tôi lúc nào cũng bị thiếu ngủ. Làm ca sĩ, tôi thường ngủ tới trưa nhưng vô cuộc thi chỉ ngủ được 3,4 tiếng. Mấy ngày đầu, tôi hơi đờ. Hoa hậu Yến Nhi nhắn tôi là đến giờ vẫn chưa được ngủ ngon giấc, không mở mắt nổi vì lịch trình quá dày.

Nhưng sau cuộc thi, giờ sinh học của tôi rất tuyệt vời. Tôi không ngủ tới trưa nữa, dù được ngủ thoải mái nhưng 8 giờ là tôi dậy. Cơ thể tôi cũng ok hơn.

Trước khi thi, tôi nặng 54 kg. Tôi nghĩ ca sĩ thì cần sức khỏe tốt và khi mặc đồ cũng không thấy béo nhưng đi thi, tôi giữ dáng lại và giờ 49 kg. Tôi tự hào và yêu bản thân bây giờ nên sẽ giữ cân nặng này.

- Nhưng bạn chỉ lọt top 10, bạn có tiếc không?

Không. Tôi không đặt kỳ vọng là mình được giải. Tôi chỉ muốn trải nghiệm. Một trong những lý do tôi thi Miss Grand Vietnam là vì năm nay cuộc thi mở rộng độ tuổi tới 35. Nếu mình không tham gia thì chắc không còn cơ hội vì tôi 30 tuổi rồi.

Ban đầu tôi cũng lo ngại chiều cao 1m63 của mình, chỉ vừa đủ vòng nhân trắc học. Tôi nghĩ, mình sẽ không vào sâu vì chiều cao của hoa hậu rất quan trọng. Tôi không ngờ mình vào được top 10. Lúc gọi tên top 10, tôi khóc.

Một phần vì tôi vui, hai là tôi lo vì không chuẩn bị bài thuyết trình. Tôi không nghĩ mình vào được top 10. Tôi khóc vì không biết thuyết trình cái gì. Mọi người thuyết trình về hòa bình nghiêm túc thì tôi thuyết trình rất hài hước. Sau đó, tôi out top 5 như dự định. Tôi khá hài lòng với kết quả đó.

Ngay từ đầu tôi đã đặt mục tiêu là thi để được mọi người biết tới nhiều hơn chứ không phải vương miện. Tôi biết bản thân mình tới đâu, chiều cao có giới hạn, không thể giành vương miện với mấy bạn trẻ được. Bởi vậy các bạn thương tôi lắm, không ai coi tôi là đối thủ hết.

"Đại gia đi với người đẹp không có gì sai"

- Vậy sau cuộc thi, Phan Như Thùy được gì và mất gì?

Tôi đâu có gì để mất. Tôi tham gia với tâm thế thoải mái nên năng lượng của tôi luôn đẩy mood cho các bạn thí sinh. Anh Hoàng Nhật Nam với chị Dung bảo, chưa có năm nào thí sinh quậy như năm nay. Thi xong rồi vẫn quậy. Tôi kết nối tất cả các bạn hẹn đi ăn uống, tự làm fan meeting, tự quay clip, tự up, tự làm content trả nhà tài trợ.

Tôi thấy mình được rất nhiều, ví dụ như được học catwalk, tôi đi dáng đẹp hơn. Mình là ca sĩ, bước ra sân khấu cũng sẽ cuốn hút hơn. Tôi được học về cách ứng xử, điều đó giúp kiềm bớt tính mình lại. Ngày xưa nết tôi hơi sỗ sàng. Giờ tôi vẫn giữ được tính hài hước nhưng đàng hoàng hơn, giống nghệ sĩ hơn.

Tôi cũng được khán giả biết tới nhiều hơn, mọi người thích năng lượng của tôi nên trong cuộc thi này, tôi được nhiều chứ không mất gì.

- Người ta thường cho rằng, các cô thi hoa hậu để có cơ hội tiếp xúc với đại gia, để đổi đời. Phan Như Thùy nghĩ gì về điều này?

Ai là đại gia, chắc không tầm thường. Họ yêu một cô gái đẹp cũng xứng. Tôi cũng thích tiếp xúc với họ để học hỏi. Tôi cũng muốn giàu nhưng tôi muốn tự làm giàu chứ không cần ai chu cấp. Đại gia đi với người đẹp không có gì sai, chỉ là đại gia không thích tôi.

Tôi nghĩ, các đại gia thích các cô nữ tính, dịu dàng, đáng yêu, chiều chuộng. Còn nết tôi thì các anh chịu không nổi. Nói 1 câu tôi cãi 1 câu thì không chịu nổi đâu nên không có đại gia nào cua tôi hết.

