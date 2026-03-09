Nữ ca sĩ xinh đẹp hẹn hò cầu thủ U70 đáng tuổi bố, chỉ hơn mẹ cô 4 tuổi gây chú ý

Stephanie Kim sinh năm 1987, được biết đến là thành viên nhóm nhạc CSJH The Grace . Nữ idol có nghệ danh "Thiên Vũ" bởi sở hữu khả năng múa ballet cũng như vũ đạo đỉnh cao. Mặc dù ra mắt dưới trướng "ông lớn" SM Entertainment nhưng CSJH The Grace lại không đạt được thành công. Sau khi ngừng hoạt động nhóm, Stephanie trở về Mỹ và làm việc tại Đoàn Ballet Los Angeles từ năm 2012.

Vào năm 2020, truyền thông đưa tin nữ ca sĩ này đang hẹn hò với cựu cầu thủ bóng chày nổi tiếng người Mỹ Brady Anderson. Được biết, cặp đôi lần đầu gặp nhau vào năm 2012 và làm bạn suốt 8 năm mới chính thức yêu đương. Khoảng cách tuổi tác giữa Stephanie và bạn trai lên đến 23 tuổi. Stephanie sinh năm 1987, trong khi đó Brady Anderson sinh năm 1964, dù chưa từng kết hôn nhưng đã có một con gái sinh năm 2004. Dù ở độ tuổi U70 nhưng cựu cầu thủ này vẫn còn rất phong độ và trẻ trung.

Sau 6 năm hẹn hò, tình cảm của cặp đôi vẫn khăng khít bền chặt. Điều này được chính Stephanie xác nhận khi trở về Hàn Quốc tham gia chương trình Ask Us Anything số mới nhất. Cô cũng tiết lộ nhiều điều về chuyện tình với bạn trai đáng tuổi cha. Stephanie nhớ lại những ngày đầu họ gặp nhau: "Anh ấy là phó chủ tịch của một đội bóng chày, còn tôi là một vũ công ballet ở Los Angeles. Mẹ tôi chỉ hơn anh ấy 4 tuổi và chúng tôi đã làm bạn bè trong khoảng 8 năm".

Mỹ nhân CSJH The Grace cho biết cô và bạn trai cãi nhau ngay ngày đầu hẹn hò. Khi thấy Stephanie chườm đá lên vết bầm, Brady Anderson đã nói điều này không được khoa học chứng minh. Giọng họ trở nên to dần khi tranh luận và cuối cùng Brady Anderson nói: "Khi bạn trai em là 1 cầu thủ chuyên nghiệp thì hãy nghe lời đi" . "Đó là lúc tôi nhận ra chúng tôi đang hẹn hò. Tôi vừa khó chịu vừa hạnh phúc. Vì không có ngày cụ thể, tôi nói đó là ngày đầu tiên chúng tôi cãi nhau" - nữ ca sĩ hạnh phúc nhớ lại.

Câu chuyện tình cảm của Stephanie thu hút nhiều sự chú ý từ dư luận Hàn Quốc, đứng đầu cổng thông tin Naver trong chiều ngày 9/3. Nữ idol nhận được nhiều lời chúc phúc từ công chúng. Có thể thấy rằng sau khi rời khỏi showbiz Hàn Quốc, Stephanie có cuộc sống khá tốt ở Mỹ khi vừa làm công việc yêu thích là vũ công ballet, vừa có bạn trai lớn tuổi yêu chiều.

Bạn trai của nữ ca sĩ - Brady Anderson sinh năm 1964, mang quốc tịch Mỹ, là cầu thủ bóng chày nổi tiếng, đã từng giành nhiều danh hiệu trong suốt sự nghiệp thi đấu. Thời còn thi đấu đỉnh cao, ông là người đánh bóng mở màn của đội Baltimore Orioles . Năm 1996, ông đã ghi được 50 cú home run - là kỷ lục hiếm thấy đối với người đánh bóng mở màn.

Stephanie từng tham gia nhóm nhạc CSJH The Grace dưới trướng "ông lớn" SM Entertainment. Ảnh: X

