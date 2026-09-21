Nữ ca sĩ Việt sinh năm 1978 qua Mỹ hơn 20 năm vẫn nổi tiếng, thích trồng rau, nuôi gà trong ngôi nhà 1.400 m2

Sau hơn hai thập kỷ sang Mỹ định cư, nữ ca sĩ Hồng Ngọc có cuộc sống khá kín tiếng bên chồng và ba con. Ngoài thời gian đi biểu diễn, cô thích làm vườn, trồng hoa và nuôi gà.

Từ sân khấu đến khu vườn ở Texas

Hồng Ngọc sinh năm 1978, quê ở Bình Phước, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Từ khi còn nhỏ, cô đã tham gia các cuộc thi ca hát và từng đoạt giải nhất cuộc thi Hoa phượng đỏ. Năm 1996, cô giành giải Tư Tiếng hát truyền hình.

Tên tuổi Hồng Ngọc thực sự được biết đến rộng rãi vào những năm 2000 với loạt ca khúc như “Mắt nai cha cha cha”, “Vùng trời bình yên”, “Tình yêu diệu kỳ”. Trong đó, “Mắt nai cha cha cha” của nhạc sĩ Sỹ Luân giúp cô nhận giải Ca sĩ được yêu thích của Làn Sóng Xanh.

Ca sĩ Hồng Ngọc có cuộc sống viên mãn cùng chồng và 2 con - Ảnh: FBNV

Năm 2004, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn được chú ý, Hồng Ngọc sang Mỹ định cư. Hơn 20 năm qua, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng cuộc sống hiện tại chủ yếu xoay quanh gia đình.

Theo VnExpress, Hồng Ngọc đã chuyển về ngôi nhà mới tại Dallas, Texas, gần một năm trước. Khuôn viên ngôi nhà rộng khoảng 1.400 m2, có bãi cỏ và khoảng đất trước, sau nhà để trồng cây, làm vườn và nuôi gà.

Mỗi ngày, sau khi chuẩn bị bữa sáng và đưa các con tới trường, nữ ca sĩ dành thời gian chăm sóc khu vườn. Cô tự tay cắt cỏ, xới đất, trồng cây và chăm hoa. Thời gian không đi diễn, Hồng Ngọc gần như gắn bó với khu vườn và chiếc máy cắt cỏ.

“Sau ca hát, công việc khiến tôi say sưa nhất là cắt tỉa cây cỏ, hoa lá”, Hồng Ngọc chia sẻ với VnExpress.

Hồng Ngọc đặc biệt thích trồng rau, hoa và nuôi gà tại nhà - Ảnh: FBNV

Thời tiết Dallas có mùa hè nóng và mùa đông lạnh, vì vậy nữ ca sĩ lựa chọn những loại cây có khả năng thích nghi tốt như chanh Thái, khế, cóc. Khu vực sân trước được cô dành để trồng hoa hồng, trong khi một phần đất bên hông được dựng chuồng nuôi gà.

Không chỉ làm thú vui, việc nuôi gà còn giúp gia đình có trứng sử dụng hằng ngày. Hay tận dụng phân gà ủ làm phân bón cho cây, tạo thành một vòng tuần hoàn nhỏ trong khu vườn gia đình.

Hai thập kỷ hôn nhân với người chồng thành đạt

Hồng Ngọc gắn bó với Thomas Tâm - một bầu show trong cộng đồng người Việt tại Mỹ từ năm 2006. Hai người tổ chức đám cưới năm 2009 và có ba con.

Hồng Ngọc hạnh phúc với mẻ trứng tươi mới thu hoạch - Ảnh: Ngôi Sao

Theo Dân trí, nữ ca sĩ cho biết sau hai thập kỷ bên nhau, vợ chồng cô ngày càng thấu hiểu và xem nhau như định mệnh. Cô nói Thomas Tâm luôn âm thầm đứng phía sau, không gây áp lực mà thường động viên vợ làm những điều mình yêu thích.

“Anh ấy lúc nào cũng là người âm thầm đứng phía sau”, Hồng Ngọc chia sẻ, đồng thời cho biết sự đồng hành của chồng giúp cô yên tâm theo đuổi công việc.

Ngôi nhà mới tại Dallas, Texas rộng 1.400 m2 của ca sĩ Hồng Ngọc - Ảnh: Ngôi Sao

Ba người con của Hồng Ngọc hiện đều đã lớn. Con trai cả Chấn Hưng, 20 tuổi, yêu thích ca hát và thường biểu diễn trong ca đoàn; con gái Hồng Ân, 15 tuổi, có năng khiếu thể thao, đặc biệt yêu thích bóng chuyền; con trai út Chấn Hào, 12 tuổi, đam mê piano.

Dù các con lớn lên tại Mỹ, vợ chồng Hồng Ngọc vẫn cố gắng đưa con về Việt Nam vào mỗi dịp hè để các con giữ kết nối với quê hương.

Với Hồng Ngọc, cuộc sống hiện tại không chỉ có những sân khấu hay chuyến lưu diễn. Một ngày bình thường của cô bắt đầu bằng việc cầu nguyện, chuẩn bị cho các con đi học, tập thể dục rồi làm việc nhà. Khi có thời gian, cô nghe nhạc, tập hát hoặc chuẩn bị cho các dự án mới.

Sau biến cố, trở lại với âm nhạc

Năm 2020, Hồng Ngọc từng bị bỏng nặng ở mặt và ngực do bình xông hơi phát nổ. Cô trải qua thời gian dài điều trị và hồi phục.

Hồng Ngọc vẫn luôn "cháy" với niềm đam mê ca hát - Ảnh: FBNV

"Lúc mới bị tai nạn, tôi từng rất sợ soi gương, từng nghĩ mình sẽ không còn đủ tự tin để đứng trước khán giả nữa. Nhưng may mắn là tôi nhận được rất nhiều tình yêu thương từ gia đình, bạn bè và khán giả. Chính điều đó giúp tôi hiểu rằng người ta yêu mình không chỉ vì vẻ ngoài. Tai nạn khiến tôi mất một khoảng thời gian để chữa lành, nhưng cũng giúp tôi mạnh mẽ hơn. Bây giờ tôi nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều", Hồng Ngọc chia sẻ.

Ở tuổi 48, Hồng Ngọc cũng bắt đầu một chương mới trong âm nhạc. Nhân dịp sinh nhật ngày 6/8, cô giới thiệu ca khúc “Thôi xin anh đừng”, thử sức với màu sắc Latin hiện đại, kết hợp âm nhạc, vũ đạo và thời trang.

Sau hơn 20 năm sống tại Mỹ, Hồng Ngọc dường như đã tìm được nhịp sống riêng: vẫn giữ nghề, nhưng không còn đặt toàn bộ cuộc sống vào ánh đèn sân khấu. Những buổi sáng đưa con đi học, những giờ tự tay cắt cỏ, trồng cây, chăm đàn gà hay những bữa cơm có món Việt cùng chồng trở thành một phần không thể thiếu.