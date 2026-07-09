Nữ ca sĩ Việt “đổi đôi chân lấy giọng hát”: 2 lần đỗ thủ khoa, tài năng có thừa vẫn chưa thành sao hạng A

Có giọng hát nổi bật và xuất phát điểm đáng nể, nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi chưa thành sao hạng A.

Lâm Bảo Ngọc gây chú ý khi cover siêu hit Golden

Mới đây, màn trình diễn của Lâm Bảo Ngọc tại một sự kiện đang nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Trong clip, nữ ca sĩ xuất hiện trên sân khấu với chiếc váy vàng nổi bật, mái tóc ngắn trẻ trung và vóc dáng nhỏ nhắn. Dù không có quá nhiều dàn dựng cầu kỳ, Lâm Bảo Ngọc vẫn nhanh chóng kéo sự chú ý về phía mình nhờ thần thái tự tin, cách cầm micro chắc và giọng hát sáng rõ ngay từ những câu đầu tiên.

Tiết mục cover của Lâm Bảo Ngọc

Ở tiết mục này, Lâm Bảo Ngọc lựa chọn cover Golden, ca khúc nhạc phim hoạt hình KPop Demon Hunters của Netflix, do nhóm nữ hư cấu HUNTR/X thể hiện. Đây là siêu hit gây sốt toàn cầu, từng đạt No.1 Billboard Hot 100, đồng thời thắng Grammy 2026. Ca khúc được xem là không dễ hát vì đòi hỏi người thể hiện phải có hơi chắc, lực đẩy tốt và khả năng giữ giọng ổn định khi liên tục lên cao. Với một bài hát dễ lộ điểm yếu vocal như Golden , việc Lâm Bảo Ngọc hoàn thành khá trọn vẹn trên sân khấu live càng khiến phần trình diễn được chú ý.

Lâm Bảo Ngọc tự tin lên note cao trong màn trình diễn

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, phần trình diễn nhanh chóng nhận về nhiều bình luận từ khán giả. Không ít người khen Lâm Bảo Ngọc dám chọn một bài khó và vẫn hoàn thành khá trọn vẹn trên sân khấu live. Một số ý kiến cho rằng Golden có vài đoạn hơi quá so với màu giọng của cô, đặc biệt ở những nốt cần độ bay và độ mở rất lớn. Tuy nhiên, tổng thể màn cover vẫn được đánh giá cao vì nữ ca sĩ giữ được cột hơi, xử lý các đoạn cao khá chắc và không để tiết mục bị hụt năng lượng.

Tiết mục cover của Lâm Bảo Ngọc nhận được nhiều sự quan tâm

Điểm khiến Lâm Bảo Ngọc được bàn tán nhiều nhất chính là sự đối lập giữa ngoại hình nhỏ nhắn và giọng hát đầy nội lực. Nhiều khán giả ví von cô là kiểu ca sĩ “bé hạt tiêu” đúng nghĩa. Vóc dáng nhỏ, sân khấu không quá phô trương nhưng khi cất giọng lại tạo cảm giác rất dày và có lực. Cũng từ màn trình diễn này, nhiều khán giả nói vui Lâm Bảo Ngọc như đã “đổi chiều cao lấy giọng hát”, bởi thân hình nhỏ bé nhưng giọng hát lại dày, sáng và có lực.

Thực tế, Lâm Bảo Ngọc từ lâu đã được xếp vào nhóm vocalist nữ đáng chú ý của Vpop. Cô có lợi thế ở âm vực cao, khả năng xử lý nốt khó và phong độ hát live ổn định. Trên các sân khấu trước đó, nữ ca sĩ nhiều lần gây ấn tượng với những đoạn lên cao, phô diễn kỹ thuật nhưng vẫn giữ được độ sáng của giọng.

2 lần đỗ thủ khoa, từng là Thượng úy quân đội nhưng vẫn thiếu hit để lên hạng A

Không chỉ có giọng hát nổi bật, Lâm Bảo Ngọc còn sở hữu nền tảng học vấn đáng nể. Cô từng đỗ thủ khoa đầu vào ngành Biên đạo múa tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục đỗ thủ khoa đầu vào hệ quân sự của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Lâm Bảo Ngọc sở hữu học vấn đáng nể khi từng có 2 lần đỗ thủ khoa

Nữ ca sĩ cũng từng có thời gian công tác trong quân đội, mang hàm Thượng úy trước khi xuất ngũ để tập trung nhiều hơn cho con đường ca hát. Điểm nhấn tạo nên màu sắc riêng của Lâm Bảo Ngọc là chất giọng nữ cao vang sáng, có lực và dễ tạo cao trào trên sân khấu. Cô thường được nhắc đến nhờ khả năng xử lý những nốt cao chót vót, giữ cột hơi chắc và chinh phục các kỹ thuật khó. Đây cũng là lý do Lâm Bảo Ngọc thường được xếp vào nhóm vocalist nữ có thực lực hàng đầu của Vpop.

Lâm Bảo Ngọc thường được xếp vào nhóm vocalist nữ có thực lực hàng đầu của Vpop

Lâm Bảo Ngọc bắt đầu được chú ý sau các sân chơi âm nhạc như Sao Mai, Giọng Hát Việt 2019 và sau đó là Ca Sĩ Mặt Nạ với mascot HippoHappy. Qua từng chương trình, cô đều để lại dấu ấn bằng giọng nữ cao nội lực, âm sắc vang sáng và khả năng xử lý những đoạn cao trào. Những tiết mục như If, Killing Me Softly With His Song, Ngày Chưa Giông Bão hay Rồi Em Sẽ Gặp Một Chàng Trai Khác từng giúp cô nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Năm 2025, Lâm Bảo Ngọc tiếp tục mở rộng hình ảnh khi tham gia Em Xinh Say Hi

Năm 2025, Lâm Bảo Ngọc tiếp tục mở rộng hình ảnh khi tham gia Em Xinh Say Hi. Từ một vocalist quen thuộc với các sân khấu khoe giọng, cô thử sức nhiều hơn với vũ đạo, trình diễn nhóm và màu sắc giải trí đại chúng. Những tiết mục như Gã Săn Cá, Từng, Quả Chín Quá hay AAA giúp nữ ca sĩ có thêm sự yêu thích với khán giả trẻ, đồng thời cho thấy nỗ lực bước ra khỏi vùng an toàn thay vì chỉ được nhớ đến bằng những màn khoe vocal.

Việc Lâm Bảo Ngọc vẫn chưa có một bản hit cá nhân đủ mạnh để đưa tên tuổi lên hẳn nhóm sao hạng A, khiến nhiều khán giả tiếc nuối

Sau nhiều năm đi hát, Lâm Bảo Ngọc đã đi qua nhiều cột mốc đáng chú ý, từ các cuộc thi âm nhạc, thời gian công tác trong quân đội đến những sân khấu truyền hình được khán giả nhắc lại. Dù sở hữu tài năng nổi bật và nhiều lần được đánh giá cao về kỹ thuật thanh nhạc, nhưng Lâm Bảo Ngọc vẫn chưa có một bản hit cá nhân đủ mạnh để đưa tên tuổi lên hẳn nhóm sao hạng A, khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Ảnh: FBNV