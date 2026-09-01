Nữ ca sĩ Việt 24 tuổi qua Mỹ làm concert chật kín khán giả, ghi điểm tuyệt đối từ bản lĩnh đến tài năng

Dù còn rất trẻ, nữ ca sĩ liên tục có nhiều cột mốc đáng nể trong sự nghiệp.

Vừa qua, ngày 11/9 theo giờ địa phương, Mỹ Anh chính thức có concert đầu tiên trong tour diễn cá nhân Phases Of The Moon US Tour, diễn ra tại Miller Outdoor Theatre, Houston, Mỹ, với gần 2.000 khán giả tham dự. Đây là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình đưa âm nhạc của nữ ca sĩ đến với khán giả quốc tế, khi cô lần đầu thực hiện một tour diễn riêng tại thị trường Mỹ.

Mỹ Anh biểu diễn tại concert ở Houston, Mỹ

Trong đêm nhạc tại Houston, Mỹ Anh mang đến loạt ca khúc trong EP tiếng Anh Phases Of The Moon, kết hợp cùng một số sáng tác quen thuộc trong hành trình âm nhạc của cô. EP gồm 6 ca khúc Someday, Letting Go, Phases Of The Moon, Over Again And Over Again, Gentle, Baby và Zero Hesitation. Những sáng tác mang màu sắc R&B, alternative pop đặc trưng, đồng thời thể hiện hướng đi âm nhạc mà Mỹ Anh đang theo đuổi trong thời gian gần đây.

Concert solo đầu tiên ở Mỹ của Mỹ Anh chật kín khán giả

Đáng chú ý, đây không chỉ là một đêm diễn quốc tế thông thường mà còn là concert solo đầu tiên của Mỹ Anh tại Mỹ. Việc nữ ca sĩ tự mình đứng trên sân khấu, trình diễn những sáng tác mang dấu ấn cá nhân trước khán giả Houston nhanh chón nhận được nhiềusự quan tâm. Sau nhiều lần xuất hiện tại các sân khấu quốc tế, Mỹ Anh đang từng bước mở rộng hoạt động âm nhạc ra ngoài Việt Nam bằng những dự án và chương trình mang màu sắc riêng.

Dấu mốc này cũng khiến Diva Mỹ Linh không giấu được niềm tự hào về con gái. Nữ diva chia sẻ hình ảnh Mỹ Anh biểu diễn tại Houston trên trang cá nhân, đồng thời gửi lời chúc mừng đến cô con gái. Sau đêm diễn mở màn tại Houston, Phases Of The Moon US Tour sẽ tiếp tục với hai điểm dừng tại Santa Ana, California vào ngày 16/9 và Brooklyn, New York vào ngày 23/9, mở ra hành trình mới của Mỹ Anh trên sân khấu Mỹ.

Sau đêm diễn mở màn tại Houston, Phases Of The Moon US Tour sẽ tiếp tục với hai điểm dừng tại Santa Ana, California

Hành trình này cũng phần nào cho thấy con đường âm nhạc riêng mà Mỹ Anh đã từng bước xây dựng trong những năm qua. Mỹ Anh, tên đầy đủ là Trương Mỹ Anh, sinh năm 2002, hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc. Là con gái út của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân, cô trưởng thành trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Những nền tảng ấy trở thành bước đệm để Mỹ Anh phát triển khả năng sáng tác, ca hát và sản xuất, trước khi từng bước xây dựng màu sắc riêng trong sự nghiệp.

Mỹ Anh là một trong số những nghệ sĩ trẻ nổi bật của làng nhạc Việt khi có khả năng sáng tác, ca hát và sản xuất âm nhạc

Năm 2020, Mỹ Anh chính thức giới thiệu sản phẩm đầu tay Got You. Ngay từ dự án mở màn, cô đã tự đảm nhận nhiều công đoạn phía sau sản phẩm, qua đó cho thấy tư duy của một nghệ sĩ độc lập. Thay vì lựa chọn những dòng nhạc phổ biến trên thị trường, Mỹ Anh hướng đến R&B và neo soul, tạo nên màu sắc tương đối khác biệt giữa thế hệ nghệ sĩ trẻ cùng thời. Cách tiếp cận này cũng dần trở thành dấu ấn xuyên suốt các sản phẩm của cô.

Một năm sau, Mỹ Anh tham gia chương trình The Heroes và giành ngôi Á quân. Việc liên tục thử sức qua nhiều vòng thi giúp cô có thêm cơ hội thể hiện khả năng hát live, tư duy âm nhạc cũng như cách xây dựng tiết mục. Đặc biệt, những màn trình diễn trong chương trình góp phần giúp Mỹ Anh được khán giả biết đến rộng rãi hơn với tư cách một nghệ sĩ trẻ có cá tính riêng.

Trước tour diễn ở Mỹ, Mỹ Anh cũng đã có nhiều lần tham dự các lễ hội âm nhạc quốc tế

Cũng trong năm 2021, Mỹ Anh kết hợp cùng Khắc Hưng trong ca khúc Real Love. Sản phẩm nhận được sự quan tâm từ khán giả trẻ và được sử dụng trong nhiều video trên mạng xã hội. Không lâu sau, cô xuất hiện tại Head In The Clouds, lễ hội âm nhạc do 88rising tổ chức ở Los Angeles, Mỹ. Đây là một trong những sân khấu quốc tế đáng chú ý đầu tiên của Mỹ Anh, mở ra thêm nhiều cơ hội để cô tiếp cận khán giả ngoài Việt Nam.

Đến năm 2024, Mỹ Anh phát hành album phòng thu đầu tay Em gồm 9 ca khúc do cô sáng tác và sản xuất. Dự án tiếp tục khai thác R&B, neo soul và pop hiện đại, đồng thời cho thấy rõ hơn sự chủ động của nữ ca sĩ trong toàn bộ quá trình sáng tạo. Những năm gần đây, Mỹ Anh cũng tích cực xuất hiện tại các sân khấu quốc tế như Asia Song Festival, đồng thời phát triển những dự án hướng đến khán giả nước ngoài.

Ở tuổi 24, nữ ca sĩ đang tiếp tục mở rộng hành trình âm nhạc bằng chính màu sắc mà cô đã kiên trì xây dựng từ những ngày đầu sự nghiệp

Đáng chú ý, EP tiếng Anh Phases Of The Moon gồm 6 ca khúc Someday, Letting Go, Phases Of The Moon, Over Again And Over Again, Gentle, Baby và Zero Hesitation tiếp tục cho thấy định hướng này. Toàn bộ dự án được thể hiện bằng tiếng Anh và trở thành chất liệu quan trọng cho Phases Of The Moon US Tour, tour diễn cá nhân đầu tiên của Mỹ Anh tại Mỹ. Ở tuổi 24, nữ ca sĩ đang tiếp tục mở rộng hành trình âm nhạc bằng chính màu sắc mà cô đã kiên trì xây dựng từ những ngày đầu sự nghiệp.

Ảnh: IGNV