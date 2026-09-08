HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ ca sĩ Vbiz thông báo chia tay bạn trai sau 5 năm yêu

Hạ Anh
|

Cặp đôi này từng đồng hành cùng nhau trong công việc, thường xuyên thể hiện tình cảm trước khi đường ai nấy đi.

Sáng 8/9, ca sĩ Du Uyên bất ngờ thông báo đã chia tay bạn trai sau 5 năm gắn bó. Nữ ca sĩ cho biết cả hai kết thúc mối quan hệ trong êm đẹp, không trách móc hay oán giận và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè sau khi đường ai nấy đi. Đáng chú ý, Du Uyên còn thoải mái chia sẻ lại những khoảnh khắc cả hai từng bên nhau như một cách khép lại chặng đường tình cảm.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "5 năm là một chặng đường đủ dài để hai người hiểu nhau, thương nhau, cùng nhau trưởng thành và cùng nhau đi qua rất nhiều điều. Đến hôm nay, chúng ta chọn dừng lại không phải vì những gì đã có không còn ý nghĩa, mà bởi cả hai đều hiểu rằng có những mối quan hệ đẹp nhất khi được khép lại đúng lúc.

Từ người yêu trở thành bạn. Không oán trách, không tiếc nuối, cũng không cần phải xoá đi những ký ức đã từng rất đẹp. Nếu có một bài hát dành cho chúng ta, thì có lẽ đó sẽ là "Kết thúc đẹp của hai ta. Một cái kết không phải để buồn, mà để biết ơn. Biết ơn vì 5 năm đã từng có nhau. Và trưởng thành đủ để mỉm cười, bước tiếp về phía cuộc đời riêng của mỗi người. Chúc chúng ta, từ một ngày không còn là "chúng ta", vẫn có thể bình yên và tử tế với nhau".

- Ảnh 1.

Du Uyên thông báo chia tay bạn trai sau 5 năm bên nhau

Thay vì đề cập đến nguyên nhân hay những khúc mắc trong mối quan hệ, cô lựa chọn nhìn lại 5 năm bên nhau bằng sự trân trọng. Việc vẫn giữ lại những hình ảnh cũ cũng cho thấy nữ ca sĩ và người cũ có hành xử văn minh sau đổ vỡ.

Du Uyên là cái tên quen thuộc với khán giả trẻ qua loạt sản phẩm âm nhạc được yêu thích như Bánh mì không, Gói xôi vội, Emme, Khó vẽ nụ cười... Trước mối tình kéo dài 5 năm vừa khép lại, nữ ca sĩ từng trải qua chuyện tình ồn ào với Đạt G.

- Ảnh 2.

Du Uyên vẫn làm bạn, văn minh với người cũ sau khi kết thúc

Bạn trai cũ của Du Uyên sau đó là El Anh Thoại, đến từ TP.HCM. Anh từng là sinh viên khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), hiện hoạt động kinh doanh và là chủ một local brand được nhiều bạn trẻ biết đến. Trong thời gian yêu nhau, Du Uyên từng dành nhiều lời tích cực cho bạn trai.

Cô cho biết Anh Thoại là người hiền lành, luôn sẵn sàng hỗ trợ và tiếp thêm động lực để cô quay trở lại với âm nhạc. Đặc biệt, anh không đặt nặng hay phán xét quá khứ của nữ ca sĩ. Du Uyên từng chia sẻ về bạn trai: "Anh ấy nói rằng: Ai cũng có quý nhân trong đời. Và anh ấy là quý nhân của tôi".

- Ảnh 3.

Trong quá khứ, Du Uyên từng dành nhiều lời khen cho bạn trai cũ

Ảnh: FBNV

Tags

Du Uyên

ca sĩ

chia tay

bạn trai

TP.HCM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

01:23
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại