Ca sĩ Hiền Thục (sinh năm 1981) là một trong những giọng ca được yêu mến của làng nhạc Việt, ghi dấu ấn với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm qua nhiều ca khúc như "Nhật ký của mẹ", "Yêu dấu theo gió bay"...



Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, nữ ca sĩ còn khiến công chúng chú ý bởi hành trình làm mẹ đơn thân từ khi mới 21 tuổi. Sau khi chuyện tình cảm với không đi đến cái kết trọn vẹn, Hiền Thục quyết định sinh con và một mình nuôi dưỡng bé Gia Bảo (tên thân mật là Tí Nị).

Ca sĩ Hiền Thục trẻ trung ở tuổi 45.

Ở độ tuổi còn rất trẻ, khi sự nghiệp vẫn đang trên đà phát triển, cô phải đối mặt với không ít áp lực và khó khăn khi vừa làm mẹ, vừa duy trì hoạt động nghệ thuật. Dẫu vậy, Hiền Thục chưa bao giờ xem con gái là gánh nặng mà luôn dành cho con tình yêu thương và sự hy sinh lớn lao.

Hơn 20 năm làm mẹ đơn thân, nữ ca sĩ đã từng bước vượt qua những thử thách, tự mình nuôi dạy con trưởng thành và trở thành hình mẫu người mẹ mạnh mẽ, độc lập trong mắt nhiều khán giả.

Nữ ca sĩ làm mẹ đơn thân ở tuổi 21, đến nay, con gái cô đã 24 tuổi.

Trong một chương trình gần đây, Hiền Thục chia sẻ về quyết định làm mẹ đơn thân năm 21 tuổi. "Theo những định kiến của xã hội lúc bấy giờ thì việc làm mẹ đơn thân năm 21 tuổi rất khủng khiếp. Lúc đó, mình thấy xui xui nhưng giờ xui mà hên nha. Biết đâu cuộc đời của mình sẽ bước sang trang mới vì quyết định này của mình", cô trải lòng.

Chủ hit "Nhật ký của mẹ" cho biết làm mẹ ở tuổi 21 không phải là quá sớm. Cô có thời gian, cơ hội để hồi phục sau ca sinh nở. Bên cạnh đó, do chênh lệch tuổi tác giữa hai mẹ con không quá lớn nên cô có thể dễ dàng hiểu tâm lý và trở thành một người bạn thân của con gái.

Nguyễn Hiền Gia Bảo (tên thân mật là Tí Nị, sinh năm 2002) là con gái duy nhất của ca sĩ Hiền Thục. Cô được nhiều khán giả quan tâm bởi câu chuyện trưởng thành bên người mẹ nổi tiếng, một mình nuôi con từ khi mới 21 tuổi.

Dù có mẹ là nghệ sĩ được đông đảo công chúng yêu mến, Gia Bảo lại lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng, ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí và không thường xuyên chia sẻ chuyện đời tư trên mạng xã hội.

Con gái Hiền Thục sống kín tiếng, theo đuổi lĩnh vực thời trang.

Ở tuổi trưởng thành, cô sở hữu chiều cao khoảng 1,7m, vóc dáng thanh mảnh cùng nhan sắc ngày càng dịu dàng, nữ tính. Nhiều khán giả nhận xét Gia Bảo có diện mạo nổi bật và thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Về học tập và định hướng tương lai, Gia Bảo từng theo học ngành Quản trị sự kiện khi mới bước chân vào giảng đường đại học, sau đó có những thay đổi trong lựa chọn nghề nghiệp và hiện theo đuổi lĩnh vực thiết kế thời trang. Cô được mẹ nhận xét là người có cá tính riêng, sống giản dị, không quá quan tâm đến hàng hiệu hay những món đồ đắt tiền.

Thay vì dựa vào danh tiếng của mẹ để bước chân vào showbiz, Gia Bảo muốn tập trung phát triển bản thân và theo đuổi con đường riêng. Đặc biệt, mối quan hệ giữa hai mẹ con Hiền Thục luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sau hơn 20 năm đồng hành, họ không chỉ là mẹ con mà còn thân thiết như những người bạn, có thể thoải mái trò chuyện, tâm sự và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Gia Bảo cũng rất quan tâm đến mẹ, thường xuyên nhắn tin hỏi han, nấu ăn và thậm chí còn tư vấn, thiết kế trang phục cho mẹ.

Với Hiền Thục, con gái không chỉ là động lực để cô vượt qua những năm tháng làm mẹ đơn thân đầy vất vả mà còn là người bạn đồng hành, niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời.