Nữ ca sĩ U60: "Tôi bị một Việt kiều gạt"

Vừa qua, tại chương trình Nhịp đập giải trí, ca sĩ Hương Thủy đã chia sẻ về chồng mình. Cô nói: "Mối tình đầu là người tôi từng thích trong trường, còn tình yêu thực sự thì là tôi với chồng và yêu cho tới giờ luôn.

Hương Thủy

Nếu nói về yêu thực sự thì tình yêu đầu tiên của tôi cũng chính là ông xã. Ngay khi nghe giọng nói của ông xã là tôi đã biết đây là người tôi tin tưởng.

Tôi và ông xã gặp nhau lần đầu trong một buổi tiệc của một người bạn. Tôi nhìn ông xã không biết anh là Việt kiều, tưởng là công an. Nói thật, chồng tôi lúc đó không đẹp trai như bây giờ, bụng bia, tóc vàng. Bây giờ thì chồng tôi đẹp trai lắm.

Tôi thương chồng ngay từ lần đầu gặp vì mê giọng nói của anh ấy. Tôi nghe là biết đây là người mình có thể tin tưởng. Lúc đó chồng tôi còn chạy xe Honda, tôi tưởng là công an cơ. Tới tận khi làm giấy kết hôn mới lòi ra ông xã là Việt kiều.

Xin lỗi nhưng hồi đó tôi ghét Việt kiều lắm vì tôi bị một Việt kiều gạt. Hồi ấy tôi quen một anh Việt kiều, còn đang trong quá trình tìm hiểu nhau. Anh ta giả vờ không biết nói tiếng Việt, nói chuyện kiểu đơ đớ.

Hương Thủy và chồng

Tới một hồi anh hai tôi kêu: "Ê, tao thấy bạn mày chửi lộn quá trời ngoài kia kìa". Tôi mới ớ người vì biết anh ta giả vờ, làm màu. Đến tôi giờ phút này đi Mỹ 23 năm rồi vẫn nói tiếng Việt bình thường, chẳng quên từ nào. Từ đó, tôi tự nhủ không bao giờ quen Việt kiều".

Hương Thủy hiện định cư tại Mỹ cùng chồng là một doanh nhân có tiếng. Ông xã cô sở hữu hệ thống kinh doanh riêng và là điểm tựa tài chính vững chắc cho gia đình.

Dù kín tiếng, anh vẫn luôn ủng hộ vợ duy trì đam mê ca hát và tham gia các show diễn. Cuộc sống của cặp đôi rất sung túc với biệt thự sang trọng và xe hơi đắt tiền. Cả hai được ngưỡng mộ bởi sự ổn định và gắn bó bền chặt suốt nhiều năm qua.