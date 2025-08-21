Nữ ca sĩ U45 nghi bị tình trẻ kém 25 tuổi "cắm sừng", "hồng hài nhi" lộ ảnh thân mật với gái lạ trong bar

Tại showbiz Trung Quốc, Kim Sa (44 tuổi) và nam diễn viên trẻ Tôn Thừa Tiêu (25 tuổi) có mối tình lệch tuổi lên đến con số 19 gây chú ý. Tuy nhiên, chuyện tình 2 năm của họ đang đứng trên bờ vực rạn nứt khi Tôn Thừa Tiêu bị bắt gặp đưa 1 cô gái trẻ đẹp, gợi cảm đi bar tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Theo nguồn tin, Tôn Thừa Tiêu nắm tay, liên tục có những cử chỉ thân mật với cô gái kia. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền khắp MXH, làm dấy lên nghi vấn Kim Sa bị tình trẻ "cắm sừng".

Trước ồn ào đời tư, Kim Sa đăng đàn phủ nhận việc bạn trai Tôn Thừa Tiêu lén lút "tìm vui" bên gái lạ sau lưng cô. Trong khi đó, Tôn Thừa Tiêu lại khẳng định anh chỉ yêu duy nhất Kim Sa. Tuy nhiên, với những hình ảnh rõ mặt mồn một của bạn trai trong bar, cư dân mạng cho rằng Kim Sa chỉ đang cố bác bỏ, bảo vệ Tôn Thừa Tiêu để giữ thể diện cho mình. Nhiều netizen xót xa thay cho nữ ca sĩ hàng đầu khi cô yêu nhầm người, tình duyên lận đận.

Tôn Thừa Tiêu bị "tóm gọn" tay trong tay, thân mật với 1 mỹ nữ lạ mặt trong bar

Tôn Thừa Tiêu được cho là đã phản bội sau lưng nữ ca sĩ Kim Sa

Kim Sa công khai hẹn hò Tôn Thừa Tiêu trên chương trình thực tế Viva La Romance vào năm 2020. Kim Sa cho biết thời điểm cô đưa Tôn Thừa Tiêu ra mắt gia đình và bạn bè thân thiết, mọi người đều bất ngờ, lo lắng cuộc tình này sẽ không đi đến đâu. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ theo thời gian cũng dần được chấp nhận, ủng hộ.

Theo Kim Sa, bạn bè đều ghen tỵ khi cô quen được 1 "hồng hài nhi" đẹp trai, hiền lành và chu đáo. Kim Sa khẳng định Tôn Thừa Tiêu là "người chồng lý tưởng" trong lòng cô. Dù vậy, Kim Sa và Tôn Thừa Tiêu vẫn chưa có kế hoạch kết hôn, bởi nam diễn viên vẫn còn quá trẻ. Hơn nữa, Tôn Thừa Tiêu đang trong thời giai đoạn phát triển sự nghiệp. Vì thế, Kim Sa cho biết cô không muốn gây áp lực cưới xin cho bạn trai gen Z.

Đã ngoài 40 nhưng Kim Sa vẫn chưa lên kế hoạch kết hôn vì bạn trai còn quá trẻ

Tại showbiz Trung Quốc, Kim Sa và Tôn Thừa Tiêu được ví có mối tình "mẹ - con". Nhiều người ngưỡng mộ cả 2 vượt qua khoảng cách thế hệ và những lời dị nghị để ở bên nhau. Song chuyện tình của họ cũng vướng không ít tranh cãi. Theo đó, Tôn Thừa Tiêu thường xuyên bị chê không ra dáng đàn ông, luôn thể hiện trạng thái rụt rè và ngốc nghếch mỗi khi ở bên Kim Sa. Thậm chí, nữ diễn viên Chu Đan từng nhận xét Kim Sa trông như bảo mẫu của Tôn Thừa Tiêu khi vừa phải chăm lo ăn mặc và sinh hoạt phí, vừa phải dạy nam diễn viên này cách ứng xử trước công chúng.

Sự lệ thuộc của nam diễn viên sinh năm 2000 vào Kim Sa khiến công chúng hoài nghi anh lợi dụng bạn gái. Bên cạnh đó, sự nghiệp của Tôn Thừa Tiêu không có bước phát triển nào. Tôn Thừa Tiêu được Kim Sa giới thiệu, đưa đi tham gia nhiều sự kiện và show giải trí lớn ở showbiz. Tuy nhiên, anh không thể bật lên, vẫn là nghệ sĩ vô danh sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật. Điều này khiến Tôn Thừa Tiêu bị chê bai bất tài, không có chí phấn đấu và "ăn bám" bạn gái ngôi sao.

Mối tình lệch tuổi của Kim Sa và Tôn Thừa Tiêu gây tranh luận trái chiều

Kim Sa là ca sĩ, diễn viên hàng đầu showbiz Trung Quốc. Cô được mệnh danh là "nữ thần không tuổi" với gương mặt thuần khiết, trẻ trung như bị thời gian bỏ quên. Kim Sa từng tham gia các tác phẩm như Thần Thoại (bản truyền hình), Nữ Thân Của Hoàng Đế, Chanh Vàng, Thám Tử Đường Lang, Ngọa Hổ Tàng Long 2... Trong khi đó, Tôn Thừa Tiêu sinh năm 2000, hoàn toàn mờ nhạt ở Cbiz.

Nguồn: Weibo, Sina