Nữ ca sĩ tối tối đi hát ở bar gom được 1900 tỷ cuối cùng bị chồng đại gia lừa sạch rồi ly hôn

Chồng đại gia không chỉ lừa sạch tiền của nữ ca sĩ này mà còn tỏ thái độ lồi lõm, khó ưa.

Sáng 5/10, tờ Fnnews đưa tin, nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Kim Yeon Ja vừa làm khách mời trên chương trình You Quiz on the Block (đài tvN) và có những chia sẻ gây xôn xao về cuộc hôn nhân nhiều nước mắt với vị đại gia Kim Ho Sik.

Được biết, Kim Yeon Ja từng có khoảng thời gian mưu sinh bằng nhiều công việc cùng lúc, từ nai lưng ở xưởng sản xuất cho đến đi hát tại các hộp đêm trước khi thành danh trên sân khấu chuyên nghiệp. Cuối cùng, sau nhiều năm lăn lộn trong giới, nữ ca sĩ đã tích lũy được khối tài sản lên tới 100 tỷ won (1932 tỷ đồng). Thế nhưng chẳng ai ngờ chỉ vì quá tin ông xã đại gia mà Kim Yeon Ja đã bị lừa sạch số tiền này, còn phải ly hôn trong cay đắng và rời đi với 2 bàn tay trắng.

Kim Yeon Ja nhớ lại về bi kịch cuộc đời của mình trên sóng truyền hình mới đây. Ảnh: Naver

Còn nhớ Kim Yeon Ja đã 1 mình lên Seoul khi mới 15 tuổi. Con đường hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ ban đầu vốn không hề suôn sẻ. Hồi đầu sự nghiệp, Kim Yeon Ja đã bị đánh trượt trong 1 cuộc thi tuyển chọn. Thời gian sau đó, nữ nghệ sĩ phải vừa làm việc ở xưởng sản xuất vừa phải đi hát ban đêm ở quán bar để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Kim Yeon Ja nhớ lại khoảng thời gian cơ cực trước khi vụt sáng thành sao: “Giám đốc công ty đĩa hát hồi đó bảo tôi ban ngày cứ làm việc tại xưởng. Nhìn thấy tôi ở đó, có nhạc sĩ rủ lòng thương nên đã giới thiệu tôi đi hát ở các sân khấu ban đêm. Khi ấy, tôi đã phải khai man tuổi để được lên sân khấu biểu diễn”.

“Khi chưa có tiếng tăm, tôi phải hát lúc quán bar không có khách. Sau khi diễn xong ở các tụ điểm ban đêm, tôi bắt chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà, sáng hôm sau lại tiếp tục đến xưởng làm việc. Cuộc sống như vậy kéo dài suốt 4 năm trời”, Kim Yeon Ja bồi hồi nhớ lại.

Kim Yeon Ja bươn chải nhiều công việc cùng lúc ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Ảnh: Nate

Sau đó, Kim Yeon Ja chuyển sang Nhật hoạt động. Dù ban đầu không gặt hái được nhiều thành công song nữ nghệ sĩ vẫn tích lũy được số tiền nhất định. Mẹ Kim Yeon Ja khi ấy cũng chi tiêu tằn tiện, chắt chiu gom góp số tiền nữ ca sĩ gửi về từ Nhật, nhờ vậy, gia đình nghệ sĩ này đã mua được 1 căn nhà tập thể.

Thời gian sau này, Kim Yeon Ja trở về quê nhà Hàn Quốc hoạt động và bắt đầu ghi dấu ấn chói lọi nhờ thành công vang dội của loạt album ăn khách. Thừa thắng xông lên, nữ ngôi sao họ Kim quyết định quay trở lại thị trường Nhật Bản tìm kiếm cơ hội mới và hoạt động tại đây khoảng 20 năm, đồng thời còn được tỏa sáng trên nhiều sân khấu quốc tế ở Brazil, Cuba, Nga,... trong thời hoàng kim sự nghiệp.

Kim Yeon Ja gặp gỡ rồi làm đám cưới với đại gia Kim Ho Sik nhưng cuộc hôn nhân này không có cái kết đẹp. Được biết, Kim Ho Sik không chỉ là doanh nhân mà còn đảm nhiệm luôn vai trò người đại diện công ty quản lý nơi Kim Yeon Ja hoạt động.

Trong quá trình làm thủ tục ly dị, Kim Yeon Ja đã gặp phải biến cố tài chính nghiêm trọng. Theo đó, sau khi chia tay Kim Ho Sik, Kim Yeon Ja đã trở về Hàn Quốc với 2 bàn tay trắng vì không thể đòi lại được số tiền thù lao 100 tỷ won (1932 tỷ đồng) mà cô tích lũy được trong suốt bao năm.

Kim Yeon Ja cay đắng bày tỏ: “Lúc đó, tôi không hề tính toán chuyện tiền bạc mà chỉ biết tập trung vào việc ca hát. Mọi chi phí hoạt động cũng như thù lao của tôi đều do chồng cũ quản lý hết. Tôi chưa từng hỏi xem mình kiếm được bao nhiêu hay đang có bao nhiêu tiền. Tôi đã định mang tiền về Hàn sau khi ly hôn, nhưng chồng cũ lại bảo không có, còn nhấn mạnh rằng anh ta đã trắng tay rồi, nên tôi đành rời đi với 2 bàn tay trắng”.

Những lời chia sẻ của Kim Yeon Ja đã gây xôn xao mạng xã hội Hàn Quốc mới đây. Ảnh: X

Sau khi quay lại Hàn Quốc hoạt động, Kim Yeon Ja đã nhờ nhạc sĩ Yoon Il Sang viết cho mình 1 ca khúc mới. Và chính màn hợp tác của 2 nghệ sĩ đã đánh dấu sự ra đời của bản hit đình đám Amor Fati “làm mưa làm gió” trên thị trường âm nhạc xứ kim chi 1 thời, đồng thời giúp Kim Yeon Ja bước vào thời kỳ hoàng kim thứ 2 trong sự nghiệp.