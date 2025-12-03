Nữ ca sĩ thừa cân lột xác ngoạn mục thành mỹ nhân khí chất, chấp cả giọng hát lẫn thần thái của công chúa Kpop

Hành trình thăng hạng nhan sắc của Liz (IVE) đang trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn xứ Trung khi loạt hình ảnh so sánh “trước - sau” của nữ thần tượng được lan truyền mạnh mẽ. Những bức ảnh ghi lại cho thấy một màn lột xác không thể ngoạn mục hơn của Liz. Nữ idol mất 2 năm để "vịt hóa thiên nga", từ hình ảnh mũm mĩm sang khí chất sắc sảo, sang trọng như minh tinh.

Sự thay đổi của Liz sau 2 năm

Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, khung hình cách đây ghi lại khoảnh khắc nữ idol xuất hiện trong một video phòng tập, diện trang phục đơn giản cùng ngoại hình tròn trịa, gương mặt đầy đặn và nét đáng yêu vốn có. Ở khung hình mới nhất tại MAMA 2025, nữ thần tượng xuất hiện với layout make-up sắc nét, vóc dáng mảnh mai và gương mặt thon gọn, đường nét thanh tú rõ rệt. Làn da trắng, sống mũi cao và thần thái trưởng thành giúp cô trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Bên cạnh là Jang Wonyoung. Video ghi lại những khoảnh khắc của Liz và Jang Wonyoung tại MAMA 2025 viral trên các diễn đàn.

Khung hình chung gây sốt

Liz khí chất tại MAMA

Những khoảnh khắc của Liz và Jang Wonyoung tại MAMA 2025 được chia sẻ rầm rộ

Hành trình nhan sắc của Liz (tên thật Kim Ji Won) vốn là chủ đề được người hâm mộ quan tâm ngay từ thời điểm IVE ra mắt. Khi xuất hiện cùng ELEVEN và LOVE DIVE, Liz gây chú ý nhờ visual “búp bê”, mái tóc vàng nổi bật, đôi mắt to ngây thơ. Tuy nhiên, vào khoảng đầu năm 2023, ngoại hình của Liz thay đổi rõ rệt khi cô tăng cân. Những khoảnh khắc lộ vòng mặt đầy, vóc dáng tròn trịa nhanh chóng gây tranh luận dữ dội trên mạng xã hội. Nữ idol bị bàn tán quá nhiều về ngoại hình đến mức không ít fan lo ngại.

Liz thời mới debut gây ấn tượng bởi nhan sắc búp bê

Thời điểm tăng cân, Liz phải chịu đựng nhiều bình luận ác ý

Từng là thành viên bị chê kém sắc, thời điểm thừa cân còn bị netizen chỉ trích, hiện tại Liz xinh đẹp không thua gì công chúa Kpop. Không chỉ ngoại hình thay đổi, thần thái của Liz cũng trở nên trưởng thành, sang trọng. Nếu thời debut, cô gây ấn tượng bởi sự dễ thương thì hiện tại, Liz lại toát lên vẻ đẹp thanh lịch, khí chất tinh tế và cực kỳ cuốn hút. Trong đội hình nhóm, Liz đảm nhận vị trí main vocal. Nhiều năm qua, nữ ca sĩ đã "gánh" phần hát live cho IVE. Với đà thăng hạng hiện tại, nhiều ý kiến cho rằng Liz đang bị đánh giá thấp so với thực lực. Thậm chí nếu so sánh ở thời điểm này, Liz lấn lướt cả giọng hát lẫn visual của Jang Wonyoung.

Liz hiện tại

Visual lẫn giọng hát đều thăng hạng

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là đánh giá một chiều từ cư dân mạng. Vẻ đẹp mỗi thành viên mỗi khác. Khó để đưa ra kết luận Jang Wonyoung hay Liz xinh đẹp hơn. Người hâm mộ ủng hộ cả nhóm và tự hào khi thần tượng thay đổi tích cực. Ở thời điểm hiện tại, Liz không chỉ lấy lại thiện cảm từ công chúng mà còn khẳng định bản thân là một trong những nhân tố nổi bật thế hệ mới: giọng hát nội lực, visual thăng hạng và thần thái sân khấu ngày càng ấn tượng. Hành trình 2 năm của cô là minh chứng rõ ràng rằng nỗ lực và sự bền bỉ có thể thay đổi tất cả.