Nữ ca sĩ sống cuộc đời rực rỡ nhất Vbiz: Nhan sắc tài năng có thừa, cả nước biết mặt, gia đình hạnh phúc

Nhắc đến diva nổi tiếng nhất Việt Nam, Mỹ Linh là cái tên thường được xướng lên đầu tiên. Những năm đầu thập niên 2000, nếu chưa từng biết đến “tóc tém Mỹ Linh”, có thể xem như chưa bắt kịp nhịp chuyển của đương thời. Thời điểm đó, kiểu tóc ngắn gắn với ca khúc Tóc Ngắn và album cùng tên trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng. Không ngoa khi nói "10 bé gái thì có đến 7 bé từng để tóc ngắn kiểu Mỹ Linh". Hình ảnh một nữ ca sĩ trẻ trung, năng động, chủ động làm mới mình tạo nên dấu ấn rõ rệt trong thị trường âm nhạc còn nhiều khuôn mẫu.

Trích đoạn MV Tóc Ngắn - Mỹ Linh

Thời gian gần đây, chủ đề Mỹ Linh tóc tém và ca khúc Tóc Ngắn lần nữa hot trở lại trên Threads, kéo theo bàn luận sôi nổi của khán giả trẻ. Không thể phủ nhận, Mỹ Linh đã dẫn đầu làn sóng văn hoá đại chúng từ những năm 2000s, đến nay vẫn chưa thể thay thế. Netizen tấm tắc, Mỹ Linh chính là "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Nữ diva sống 1 cuộc đời rực rỡ khi nhan sắc, tài năng có thừa, nổi tiếng quốc dân, sau này lấy chồng sinh con vun đắp 1 mái ấm hạnh phúc nhiều người ngưỡng mộ.

Hình ảnh Mỹ Linh tóc tém đã trở thành hiện tượng đại chúng những năm 2000s

Netizen tấm tắc về diva Mỹ Linh (ảnh cap màn hình)

Sinh năm 1975, Mỹ Linh được đào tạo thanh nhạc bài bản và sở hữu chất giọng mezzo-soprano giàu nội lực. Cô bắt đầu được chú ý từ năm 1993 khi giành giải “Ca sĩ trẻ ấn tượng nhất” tại Liên hoan các ban nhạc nhẹ toàn quốc với ca khúc Thì Thầm Mùa Xuân . Đây được xem là bước khởi đầu chính thức đưa tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng yêu nhạc.

Năm 1996, Mỹ Linh tiếp tục ghi dấu ấn qua ca khúc Chị Tôi và album Cho Một Người Tình Xa. Bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đến vào năm 1998 khi Mỹ Linh hợp tác cùng nhạc sĩ Anh Quân và Huy Tuấn cho ra mắt album Tóc Ngắn. Sản phẩm đánh dấu sự chuyển hướng sang R&B/Soul hiện đại, khác biệt so với dòng pop-ballad phổ biến lúc bấy giờ.

Cú hit nhạc Việt - album Tóc Ngắn được Mỹ Linh ra mắt năm 1998 (ảnh: FB)

Album Tóc Ngắn không chỉ tạo hiệu ứng về âm nhạc mà còn định hình lại hình ảnh của nữ ca sĩ. Quyết định cắt phăng mái tóc dài để để kiểu tóc cá tính đã tạo nên một trào lưu văn hóa. Thời điểm đó, hàng nghìn phụ nữ Việt đã cắt tóc theo phong cách Mỹ Linh, biểu tượng cho sự tự tin, năng động và độc lập của phụ nữ thời đại mới. Từ đây, Mỹ Linh gắn với danh xưng “tóc tém” như một phần nhận diện thương hiệu cá nhân.

Người người nhà nhà hát nhạc Mỹ Linh, cắt kiểu tóc Mỹ Linh (ảnh: FB)

Giai đoạn 2003-2005, cô phát hành các album như Made in Vietnam và Chat với Mozart. Trong đó, Chat với Mozart là dự án kết hợp chất liệu cổ điển phương Tây với pop đương đại, từng tạo nhiều ý kiến trái chiều khi ra mắt nhưng sau đó được trao giải Cống hiến. Sản phẩm này tiếp tục củng cố vị thế chuyên môn của Mỹ Linh trong giới.

Với giọng hát nội lực và nền tảng chuyên môn vững chắc, Mỹ Linh là diva hàng đầu của nhạc Việt (ảnh: FBNV)

Bên cạnh hoạt động phòng thu, Mỹ Linh duy trì lịch biểu diễn ổn định trong nước và tham gia nhiều chương trình âm nhạc quy mô lớn. Cô cũng xuất hiện trong các dự án nghệ thuật có tính thử nghiệm, đồng thời tham gia vai trò giám khảo, cố vấn chuyên môn tại một số chương trình truyền hình về âm nhạc. Hình ảnh nữ nghệ sĩ theo đuổi tiêu chuẩn nghề nghiệp nghiêm túc được duy trì xuyên suốt nhiều năm hoạt động.

Diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân (ảnh: FBNV)

Mỹ Anh là nghệ sĩ đa năng của thế hệ mới, được đánh giá có thực lực hàng đầu Vbiz (ảnh: FBNV)

Đời sống gia đình của Mỹ Linh cũng được công chúng quan tâm. Cô kết hôn với nhạc sĩ Anh Quân, người đồng hành cùng cô trong nhiều dự án âm nhạc quan trọng. Sau khi lập gia đình, Mỹ Linh dành thời gian chăm sóc tổ ấm tại Sóc Sơn, Hà Nội, song song với việc duy trì hoạt động nghệ thuật. Các con của cô, trong đó có ca sĩ trẻ Mỹ Anh, tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc và ghi dấu ấn ở thế hệ mới.

Những năm gần đây, Mỹ Linh trở lại mạnh mẽ trên sóng truyền hình khi tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng (ảnh: WeChoice)

Những năm gần đây, Mỹ Linh trở lại mạnh mẽ trên sóng truyền hình khi tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Ở mùa đầu tiên, cô gây chú ý với hình ảnh nghệ sĩ sẵn sàng thử thách bản thân trong các tiết mục vũ đạo và trình diễn tập thể. Sang mùa tiếp theo, nữ ca sĩ đảm nhận vai trò dẫn dắt đội hình, tiếp tục xuất hiện với tư cách nghệ sĩ có kinh nghiệm chuyên môn lâu năm. Sự tham gia của cô tạo thêm điểm nhấn cho chương trình, đồng thời đưa tên tuổi Mỹ Linh đến gần hơn với nhóm khán giả trẻ.

Trải qua hơn ba thập niên hoạt động, Mỹ Linh duy trì sự hiện diện ổn định trong đời sống âm nhạc đại chúng (ảnh: FBNV)

Trải qua hơn ba thập niên hoạt động, Mỹ Linh duy trì sự hiện diện ổn định trong đời sống âm nhạc đại chúng. Ở nhiều giai đoạn khác nhau của nhạc Việt, Mỹ Linh vẫn là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Tên tuổi của cô gắn liền với những sản phẩm đã trở thành ký ức âm nhạc của thập niên 1990-2000 và tiếp tục được nhắc lại trong các cuộc thảo luận về dòng chảy nhạc nhẹ Việt Nam.