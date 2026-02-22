Ca sĩ Vũ Hà nhập viện cấp cứu đúng vào ngày sinh nhật mùng 5 Tết

Thông tin Vũ Hà gặp vấn đề về sức khỏe được Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ. Mr Đàm bày tỏ: "Thương quá Vũ Hà ơi! Phải nhập viện cấp cứu ngay ngày sinh nhật luôn! Thương lắm lắm! Không biết nên chúc cái nào trước đây! Thôi chúc Hà mau bình phục nhanh nhất nha, sức khoẻ là quan trọng nhất! Xuất viện tôi sẽ làm lại sinh nhật cho nha!".

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ bạn thân của anh - ca sĩ Vũ Hà phải nhập viện đúng ngày mùng 5 Tết

Những lời nhắn giản dị nhưng đầy tình cảm của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Vũ Hà.

Trước khi nhập viện, Vũ Hà vẫn cập nhật hình ảnh mới của mình và chia sẻ: "Ngủ dậy thấy quá trời tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Lại một tuổi mới tự nhiên ập tới... ngồi suy nghĩ năm nay mình bao nhiu tuổi. Ui là trời không dám đếm tiếp. Thôi cứ coi như mình mới tuổi hơn 30 xíu thôi".

Vũ Hà trước khi nhập viện cấp cứu

Trong showbiz Việt, Vũ Hà vốn nổi tiếng với tính cách hài hước, lạc quan, luôn mang lại tiếng cười cho khán giả lẫn đồng nghiệp. Hiện tình trạng sức khỏe của anh đang được theo dõi. Người hâm mộ vẫn chờ tin tốt từ nam ca sĩ và hy vọng anh sẽ sớm trở lại với những dự án âm nhạc trong năm mới.

Nhắc đến Vũ Hà, không thể không nói tới tình bạn tri kỷ hơn 20 năm giữa anh và Đàm Vĩnh Hưng. Hai ca sĩ thân thiết từ sân khấu đến đời thường, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chuyến lưu diễn, chương trình truyền hình và cả những khoảnh khắc đời sống.

Được biết, Đàm Vĩnh Hưng từng là người động viên Vũ Hà quay lại nghệ thuật sau thời gian muốn giải nghệ. Không chỉ vậy, cả hai còn nổi tiếng bởi những màn trêu chọc, "lầy lội" trên mạng xã hội, mang lại tiếng cười cho khán giả. Nhiều lần, họ tổ chức sinh nhật, thăm nhau khi ốm đau hoặc xuất hiện trong các clip hài hước cùng nhau, thể hiện tình bạn bền chặt hiếm có trong showbiz.