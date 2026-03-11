Nữ ca sĩ sang tận Pháp làm 1 việc tốn kém, xa xỉ

Mới đây, học trò xuất sắc của diva Mỹ Linh là ca sĩ Hoàng Quyên đã chính thức ra mắt dự án âm nhạc mới mang tên Quyên Gallery No.2.

Hoàng Quyên

Điều đáng nói là giữa thời buổi bùng nổ nhạc số, Hoàng Quyên vẫn chơi lớn khi quyết định phát hành album trong định dạng đĩa than, gồm 8 ca khúc do chính nữ ca sĩ tự sáng tác, mang tên "River", như dòng chảy di sản trường tồn về văn hóa tinh thần, được người nghệ sỹ chuyên chở cả qua trình và chưng cất ở những thời khắc đẹp nhất.

Ở thời điểm hiện tại, Hoàng Quyên đang bước vào giai đoạn chín muồi về giọng hát lẫn trải nghiệm, suy tư. "River" không chỉ cho thấy tài năng viết nhạc trong vai trò sáng tác chuyên nghiệp của Hoàng Quyên mà còn thể hiện giọng hát đẳng cấp của một vocalist đích thực.

Toàn bộ phần âm nhạc của "River" được phối bởi giám đốc âm nhạc người Pháp Jean Sebastien Simonoviez, thu âm tại phòng thu chất lượng tại Pháp với sự tham gia của đội ngũ nghệ sỹ, nhạc công đến từ Châu Âu. Điều đó cho thấy Hoàng Quyên rất cầu kỳ và đầu tư cho âm nhạc, quyết tâm bước vào một cuộc chơi tốn kém chỉ để phục vụ nghệ thuật thuần túy.

Sở hữu giọng hát alto hiếm thấy và dễ nhận diện, Hoàng Quyên được định danh là vocalist đích thực và diva tiệm cận thế hệ mới. Nhưng ở album này, cô đã tiến bước thêm trong sự nghiệp bằng việc tự sáng tác, khẳng định mình không chỉ là vocalist mà còn là nghệ sĩ thực thụ.

Album "River" đồng thời đánh dấu sự hợp tác của Hoàng Quyên với kỹ sư âm thanh Haro Gérard - ông chủ phòng thu La Buissonne, người ôm mộng gần 40 năm cho những âm thanh đẹp nhất.

Hoàng Quyên chia sẻ: "Ở mỗi thời khắc trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật, người nghệ sĩ luôn thao thức nỗ lực thai nghén ra tac phẩm. Bên cạnh trách nhiệm sáng tạo là niềm trăn trở những thời khắc đẹp nhất được chưng cất, sản xuất, phát hành với chất lượng cao, chân thật nhất là cái tôi muốn truyền tài".

Trong vai trò nhạc sĩ, Hoàng Quyên nói: "Tôi viết về những suy niệm hiền hòa của đời sống. Thời gian qua, tôi đã có những chuyến đi ở nhiều nơi, nhiều đất nước khác nhau, nhưng chuyến đi cụ thể là tôi luôn được đi bằng nghĩ suy của mình. Những ngày đi qua tĩnh lặng.

Tôi dần hiểu hơn về những lẽ tự nhiên, những nguyên cớ… Khi ta biết lắng nghe, ta nhận ra rằng mọi thứ đều đang ở đúng vị trí của nó, chẳng còn đúng - sai, tốt - xấu. Tôi hát nhiều hơn, chưng cất mọi trải nghiệm và viết thành ca khúc. Vì thế "River" mang ý niệm chu trình tái sinh của sáng tạo và dòng chảy đời người".