Nữ ca sĩ phỏng vấn visa đi Mỹ: "Họ không tin tôi là người Việt Nam, tưởng người Mexico"

Mới đây, tại chương trình Antrich, ca sĩ Siu Black đã tiết lộ chuyện bị nhầm là người nước ngoài.

Siu Black

Cô nói: "Sau khi làm giám khảo Vietnam Idol mùa đầu tiên, tôi có chọn ra quán quân là Phương Vy và còn dẫn Phương Vy đi thi hát ở Malaysia, với 12 nước tham gia.

Khi tôi và Phương Vy lên sân khấu hát bài Rock'n Roll, chúng tôi quậy tưng bừng trên sân khấu, vô cùng máu lửa. Người ta cứ nghĩ tôi mới là người đi thi chứ không phải Phương Vy, vì Phương Vy khi ấy quá hiền, nhưng cũng đã cố gắng hết sức.

Trước khi lên sân khấu, tôi cũng dặn Phương Vy rằng: Em phải cố thuộc bài còn cô sẽ quậy, chứ cô không thuộc bài đâu, chỗ nào cô thuộc thì cô hát, còn đâu em hát là chính.

Tới khi ban tổ chức đọc tên tôi là Siu Black, mọi người ồ lên, thắc mắc tôi có phải người Việt Nam không. Nhiều người bảo tôi không phải người Việt Nam vì cái tên tôi lạ quá, không giống tên Việt Nam, cách hát cũng khác.

Tôi còn nhớ hồi xưa tôi được mời đi Mỹ hát. Trước khi đi phải ra đại sứ quán phỏng vấn để xin visa. Tôi đang ngồi ở đại sứ quán thì một người Mỹ tới hỏi tôi: Where are you from?.

Tôi đáp lại: I'm from Vietnam. Người Mỹ đó thốt lên: No! You're from Mexico. Tức là họ không tin tôi là người Việt Nam, tưởng tôi là người Mexico.

Tại hồi đó phong cách của tôi khác lắm, không giống người Việt Nam đơn thuần. Tóc tôi dài, xoăn, bung to ra như người Mexico. Sau này tôi nhìn lại ảnh mới thấy mình giống người Mexico thật.

Người Mỹ đó còn đòi tôi cho xem hộ chiếu để xem tên tôi. Tôi đưa hộ chiếu ra thì họ càng bất ngờ, khẳng định tôi không phải người Việt Nam vì tên tôi là Siu Black.

Tôi phải giải thích là họ của tôi là họ Siu, còn tên tôi là Black, vô tình trùng với từ black trong tiếng Anh thôi".

Siu Black nổi tiếng là ca sĩ có giọng hát và phong cách trình diễn đặc biệt nhất trong các ca sĩ nữ tại Việt Nam. Nhiều người còn mệnh danh cô là ca sĩ da màu Việt Nam vì phong cách giống mới một ca sĩ da màu.

Cụ thể, Siu Black có giọng hát khỏe khoắn, nội lực, vang dội và man dại với lối hát bạch thanh, sử dụng kỹ thuật gằn giọng squalling theo phong cách da màu nhạc Soul/Rock. Cô cũng có ngoại hình khác biệt khá giống một ca sĩ da màu chuyên hát Gospel.