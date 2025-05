Đại minh tinh từng đi chung máy bay, ở chung khách sạn với NSƯT Thẩm Thúy Hằng: "Hằng dễ thương lắm"

Vừa qua, tại chương trình Jimmy TV, minh tinh Kiều Chinh đã chia sẻ kỷ niệm với NSƯT Thẩm Thúy Hằng thời còn trẻ.

Thẩm Thúy Hằng và Kiều Chinh

Bà nói: "Thời điểm đó điện ảnh mới phôi thai, có hai hãng phim lớn là hãng phim Mỹ Vân và hãng phim Alpha. Trong đó, hãng phim Mỹ Vân quay nhiều phim cho Thẩm Thúy Hằng còn hãng phim Alpha quay nhiều phim cho tôi.

Tôi và Thẩm Thúy Hằng ít được đóng phim chung với nhau nhưng lại hay gặp nhau ở các đại hội, tiệc tùng. Ví dụ, hãng phim Alpha mở tiệc thì hay mời Thẩm Thúy Hằng tới và ngược lại, hãng phim Mỹ Vân có tiệc cũng mời tôi tới.

Chúng tôi chính thức thân nhau hơn khi hai hãng phim mang tôi và Thẩm Thúy Hằng đi dự Đại hội Điện ảnh ở Đài Loan năm 1964.

Đó là lần đầu tiên hai chị em tôi được ngồi chung máy bay, ở chung khách sạn và đi dự tiệc cả ngày, từ ngày này qua ngày khác, rất vui.

Thẩm Thúy Hằng rất vui tính, lúc nào cũng tíu tít, cười nói, dễ thương lắm. Chúng tôi thân nhau ngay lập tức qua chuyến đi đó.

Về nước, chúng tôi không đóng chung phim nào cả nhưng vẫn gặp nhau ở các tiệc tùng, đại hội. Chỉ có lần đầu tiên chúng tôi đóng chung phim năm 1968, tập trung nhiều diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng.

Chúng tôi đi quay chung với nhau khắp nơi, sang cả Đài Loan, cũng lại ở chung một khách sạn nên lại tíu tít với nhau, gọi nhau đi chơi, đi ăn sáng.

Tính Thẩm Thúy Hằng không biết buồn, lúc nào cũng vui, cười nói. Tôi chỉ nhớ lúc quay phim chung với các diễn viên nước ngoài thì ngôn ngữ chung là tiếng Anh nhưng Thẩm Thúy Hằng không nói tiếng Anh nên cứ việc nói tiếng Việt. Tôi là người phiên dịch lại cho Thẩm Thúy Hằng.

Ví dụ, một anh hỏi: "How are you?", tôi lại nhắc Thẩm Thúy Hằng: "Anh ấy hỏi em có khỏe không, em đáp khỏe là được". Đó là những kỷ niệm rất vui, chúng tôi cứ nhìn mắt, nhìn miệng nhau để nói.

Thẩm Thúy Hằng là người rất thông minh và yêu nghề. Cá nhân tôi thấy Thẩm Thúy Hằng đẹp như một pho tượng, đúng với biệt danh Người đẹp Bình Dương.

Tôi nhớ, phim cuốn phim Người đẹp Bình Dương ra đời, mọi người đều sửng sốt và bùng nổ vì Thẩm Thúy Hằng đẹp quá".