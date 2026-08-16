Nữ ca sĩ ở Mỹ một mình: "Tôi chưa đến mức kiệt quệ"

"Tự nhiên tôi thấy việc đi show, kiếm tiền không còn ý nghĩa gì" – Như Ý nói.

Vừa qua, tại chương trình Nhịp đập giải trí, ca sĩ Như Ý đã chia sẻ về những lần bị nhiễm Covid của cô khi sống một mình tại Mỹ.



Cô nói: "Quả thực, sau đại dịch Covid, tôi thay đổi nhiều lắm. Tôi bị nhiễm Covid đến hai lần. Lần đầu tiên tôi bị quá nặng vì lúc đó vẫn chưa có vaccine.

Như Ý

Thêm nữa, lúc đó tôi cứ nghĩ bệnh này không nguy hiểm, chắc chỉ nặng hơn cảm cúm một chút thôi nên không chuẩn bị gì cả. Tôi vẫn đi ăn đi chơi, nguyên một nhóm tôi chơi cùng dính Covid hết.

Hôm đó tôi về nhà đi ngủ thấy ớn lạnh, sáng hôm sau dậy thấy cơ trong người đau nhức hết, mệt mỏi. Tôi bị gần một tháng trời mới khỏi thì tôi mới hiểu vì sao người già họ chịu không nổi, rằng bệnh Covid này nặng tới mức nào.

Tôi cứ nghĩ rằng cơ thể mình thuộc dạng khỏe, bay show 3, 4 ngày là chuyện bình thường thì nếu có bệnh cũng phục hồi nhanh chỉ hơn cảm cúm chút xíu vậy mà cả tháng trời tôi mới phục hồi.

Trong thời gian một năm phong tỏa vì Covid, tôi không đi đâu được hết, cứ ở nhà đọc tin tức về số người qua đời. Tự nhiên tôi thấy việc đi show, kiếm tiền không còn ý nghĩa gì. Tự nhiên tôi thay đổi.

Sau một năm quay lại đi hát, show cũng không nhiều. Rất may tôi có tiền để dành, lại được tiền chính phủ hỗ trợ. Tôi chưa đến mức kiệt quệ nhưng tôi thấy rằng việc kiếm tiền, tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì lúc đó.

Tôi thấy, chỉ cần được bình an, khỏe mạnh, còn sức khỏe để sống được, vẫn còn vui, có một chút thức ăn để ăn là vui lắm rồi. Còn bình thường tôi cứ quay cuồng với cuộc sống, đi show, đi chơi, quay hình, cố đạt mục tiêu nọ kia trong sự nghiệp. Sau dịch Covid, tôi thấy mình cần buông bỏ, sống thư giãn hơn một chút xíu".

Như Ý từng là một ca sĩ trẻ nổi tiếng tại TP.HCM cách đây nhiều năm với chất giọng trầm ấm, trữ tình. Sau hơn 10 năm hoạt động trong nước, cô sang Mỹ định cư một mình, không người thân thích.

Tại Mỹ, nữ ca sĩ gây dựng lại sự nghiệp và hiện tại đã có cuộc sống ổn định. Cô sống độc thân trong một căn chung cư sang trọng, cao cấp, với lối thiết kế riêng biệt.