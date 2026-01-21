Nữ ca sĩ nơm nớp lo sợ khi đi cùng chồng mỗi ngày

Ahn Bok Hee là 1 trong những nữ ca sĩ nhận được tình cảm yêu mến từ khán giả tại Hàn Quốc. Nữ nghệ sĩ kết hôn với quản lý của mình và mới đây cặp đôi đã cùng xuất hiện trên chương trình Marriage Hell (đài MBC) vào tối 19/1. Tại đây, Ahn Bok Hee cho biết cô thường xuyên đi hát tại các sự kiện khắp cả nước. Ông xã với tư cách quản lý luôn đảm nhận phần việc đưa đón nữ ca sĩ tham gia vào các lịch trình biểu diễn.

Thế nhưng, cô lại luôn cảm thấy bất an, nơm nớp lo sợ mỗi ngày khi ngồi chung xe cùng người bạn đời. Và nguyên nhân đến từ việc ông xã Ahn Bok Hee có thói quen phóng nhanh vượt ẩu không màng tới tính mạng 2 vợ chồng. Thậm chí, nhiều lần nữ ca sĩ cận kề với cái chết vì thói lái xe liều lĩnh của chồng.

Ahn Bok Hee tố ông xã liên tục lái xe vi phạm pháp luật, khiến nữ ca sĩ sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mỗi ngày. Ảnh: Naver

Ngay trên sóng truyền hình, Ahn Bok Hee bức xúc kể tội người bạn đời: “Vì thói lái xe liều lĩnh của chồng tôi, tiền phạt vì vi phạm luật giao thông đường bộ đã chất đống tới mức chúng tôi nhận được cả thông báo kê biên tài sản. Thậm chí, nhiều lần suýt xảy ra tai nạn nghiêm trọng”.

“Khi vào chỗ đường cao tốc, chồng tôi tăng tốc như thể đang hóa thân thành nhân vật chính trong phim về đua xe công thức 1. Bất chấp việc tôi phản đối kịch liệt, ông xã vẫn thản nhiên vượt đèn đỏ, khiến ekip đi phía sau đã bị mất dấu với chúng tôi. Chồng tôi bỗng trở nên hung hăng mỗi khi lái xe. Tôi căng thẳng đến mức nhiều khi không thể biểu diễn tốt tại các sự kiện. Chồng tôi còn từng lùi xe ngay trên đường cao tốc và thường xuyên lái xe trong tình trạng buồn ngủ trong thời gian dài”, nữ ca sĩ họ Ahn 1 lần kể hết những chuyện xấu của chồng trong buổi phát sóng.

Ahn Bok Hee nhiều lần suýt chết vì thói lái xe nguy hiểm, liều lĩnh của chồng. Ảnh: Naver

Sau khi bị bóc phốt trên sóng truyền hình, ông xã Ahn Bok Hee vẫn cười tươi và còn dõng dạc tuyên bố: “Điểm lái xe của tôi vẫn là 100 đấy nhé”. Thái độ bình thản, cợt nhả của chồng Ahn Bok Hee sau khi thực hiện hành vi vi phạm luật an toàn giao thông đã khiến công chúng càng thêm phẫn nộ.

Không chỉ có khán giả bức xúc, chuyên gia của chương trình Marriage Hell - tiến sĩ tâm lý Oh Eun Young cũng kịch liệt lên án ông xã Ahn Bok Hee: “Việc anh vẫn còn sống sót và ngồi ở đây như thế này hoàn toàn là nhờ may mắn đấy”. Đồng thời, tiến sĩ Oh còn gửi tới Ahn Bok Hee lời khuyên chân thành: “Đây không phải chuyện đùa đâu nhé. Chồng chị tốt nhất nên từ bỏ tư cách cầm lái và giao nộp lại bằng lái xe cho cơ quan chức năng đi”.